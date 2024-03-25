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Как русских пытаются уничтожить изнутри. А. Фурсов, В. Багдасарян, В. Аверьянов, Б. Костенко

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«Привить русским ложные ценности, и они победят себя сами». Тихая война против России. Автор фильма – Антон Курилович.

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. Против России ведется ментальная/когнитивная война, цель которой – уничтожение национального самосознания, исторических и культурных ценностей.

2. Запад стремится к уничтожению национальных государств и переходу управления к наднациональным структурам.

3. Методы ведения когнитивной войны – информационное воздействие, манипуляция сознанием/подсознанием, внедрение чуждых ценностей и мировоззрения.

4. Распад СССР был не экономическим/военным поражением, а поражением в пространстве когнитивных войн из-за разложения части элиты.

5. Россия противостоит западной антисистеме, защищая традиционные ценности. Происходит мобилизация российского общества.

6. Британцы и американцы играют ключевую роль в ведении когнитивных войн от имени Запада.

7. Новый мировой порядок Запада – это биоэкотехнофашизм – контроль через медицину, "зеленую" повестку и цифровизацию.

Вывод:

Выпуск представляет собой анализ методов и целей ментальной/когнитивной войны, которую Запад ведет против России и других стран, отстаивающих национальный суверенитет и традиционные ценности. Россия осознает эту угрозу и мобилизуется для противостояния антисистеме Запада.

Источник: https://rutube.ru/video/57774bec7e88d63fddad21de6addeac2/
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