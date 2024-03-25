Как русских пытаются уничтожить изнутри. А. Фурсов, В. Багдасарян, В. Аверьянов, Б. Костенко
«Привить русским ложные ценности, и они победят себя сами». Тихая война против России. Автор фильма – Антон Курилович.
Комментарий редакции
Основные тезисы выпуска:
1. Против России ведется ментальная/когнитивная война, цель которой – уничтожение национального самосознания, исторических и культурных ценностей.
2. Запад стремится к уничтожению национальных государств и переходу управления к наднациональным структурам.
3. Методы ведения когнитивной войны – информационное воздействие, манипуляция сознанием/подсознанием, внедрение чуждых ценностей и мировоззрения.
4. Распад СССР был не экономическим/военным поражением, а поражением в пространстве когнитивных войн из-за разложения части элиты.
5. Россия противостоит западной антисистеме, защищая традиционные ценности. Происходит мобилизация российского общества.
6. Британцы и американцы играют ключевую роль в ведении когнитивных войн от имени Запада.
7. Новый мировой порядок Запада – это биоэкотехнофашизм – контроль через медицину, "зеленую" повестку и цифровизацию.
Вывод:
Выпуск представляет собой анализ методов и целей ментальной/когнитивной войны, которую Запад ведет против России и других стран, отстаивающих национальный суверенитет и традиционные ценности. Россия осознает эту угрозу и мобилизуется для противостояния антисистеме Запада.
Пока на свете есть Россия,
А в ней живут не папуасы,
До той поры под небом синим
В чести не будут…………….!
Но правят же?
Или уже папуасы?
Во власти они были всегда, но власть им не принадлежит. Такие хороши на переломных этапах, т.к. способны на то, на что здоровый человек не способен. Замотивированы на власть, но держать самостоятельно её не могут. Их руками власть берут, поддерживают, но потом они отмирают, т.к. власть легче взять, чем держать.
“В чести не будут……..!” – так лучше тебе?
))))))Да,а тебе?
В данном случае, не принципиально. Исправил, специально для тебя!