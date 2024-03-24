Какой он – главный фактор демографии? В данном ролике подробно рассказано о влиянии алкоголя на демографию России.Как и обещали, приводим ссылки на источники данных из ролика:https://disk.yandex.ru/d/-_5VZn44kc53nQ

Помимо тех фактов про демографический кризис, которые озвучены в ролике, хотим дополнить его следующей информацией. Алкоголь влияет на количество разводов. Например, в годы горбачевского сухого закона 1985-1988 в РСФСР произошло значительное снижение количества разводов, подробнее об этом смотрите в фильме «Сухой закон 1985».

https://youtu.be/yS-AfO6hltw?si=191tnDMWcygUR_9Q

По данным депутата Государственной Думы ФС РФ, доктора медицинских наук Николая Говорина, у 80% детей с диагнозом «умственная отсталость» как минимум один из родителей болен алкоголизмом.

http://duma.gov.ru/news/13183/

По данным доктора медицинских наук, академика РАМН Федора Углова, ежегодно в России рождается около 200 000 дефективных и умственно неполноценных детей, и главная причина рождения таких детей, по мнению академика – потребление родителями алкоголя и табака. Подробнее об этом читайте в его книге «Правда и ложь о разрешенных наркотиках».

https://disk.yandex.ru/d/fDL4qEZLtrV1aw

Алкоголь – основная причина сиротства в России, ведь большинство сирот – это так называемые «социальные сироты», то есть дети, чьи родители лишены родительских прав из-за алкогольной либо наркотической зависимости. К сожалению, большинство сирот, вырастая, становятся преступниками, алкоголиками, наркоманами или кончают жизнь самоубийством. Подробнее об этом смотрите в фильме «Алкоголь. Незримый враг».

https://www.youtube.com/watch?v=5zgfscDBcAE&t=969s

Все наши видеоматериалы созданы на средства неравнодушных людей, и при участии волонтёров. Мы видим, насколько это важно, и постоянно работаем над созданием новых фильмов и мультфильмов.

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Это был выпуск:

Короткометражный документальный фильм «Влияние алкоголя на демографию» производства Общероссийской общественной организации «Общее Дело», 2024 г.

Категория фильма 12+

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Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. Алкоголизм является одной из главных причин высокой смертности в России.

2. По статистике, в 67% случаев смерти от внешних причин, 60% случаев самоубийств, 73% случаев убийств и 56% случаев ДТП жертвы были в состоянии алкогольного опьянения.

3. В России ежегодно около 500 000 человек преждевременно умирают от последствий потребления алкоголя.

4. Антиалкогольная кампания в 1985-1987 гг. резко сократила число смертельных случаев, ДТП, пожаров и утоплений.

5. Алкоголь официально признан наркотическим ядом, но его продажа легализована в России.

6. Регионы с высоким уровнем потребления алкоголя имеют более низкую продолжительность жизни мужчин.

7. Призыв к мужчинам отказаться от алкоголя и изменить жизнь к лучшему.

Вывод: Чрезмерное потребление алкоголя является серьезной демографической проблемой в России, приводящей к сотням тысяч преждевременных смертей ежегодно. Оно связано с высокой смертностью от внешних причин, самоубийств, убийств и ДТП. Необходимы решительные меры по борьбе с алкоголизмом, чтобы остановить вымирание населения страны.