Демографическая ситуация в России. Профессор Катасонов.

В выступлениях наших чиновников все чаще упоминается демографическая проблема. Она порой затмевает даже вопросы экономики, социальные и политические, выходит на первое место.

Вот и президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля заострил внимание на демографической ситуации в России: «Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость, как вы знаете, снижается. Уже говорил, что причины здесь чисто объективные. Они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в XX веке, во время Великой Отечественной войны и в драматичные годы после распада СССР. Но это не значит, что мы должны принять такую ситуацию, смириться с фактом. Конечно, нет. Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, а тогда страна была в очень сложном положении, тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это сделали, и убеждён, что вновь способны это сделать: на рубеже 2023−2024 годов добиться возобновления естественного прироста населения».

И вроде бы это не разовая акция президента. Со времени, когда в 2012 году Владимир Путин вновь занял кресло президента Российской Федерации решению демографических проблем в стране было посвящено не мало президентских указов. Которые, в свою очередь, инициировали принятие правительством кучи разных постановлений. Прежде всего, следует упомянуть известные майские указы 2012 года. Один из них назывался «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (Указ президента РФ от 07.05.2012 № 606). В прошлом году был принят новый майский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (от 07.05.2018 № 204). В последнем указе сформулированы девять национальных целей, первые две из них — чисто демографические:

«Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года: а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации; б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет)».

Кроме того, в майском указе 2018 года определены двенадцать национальных проектов (программ), которые должны быть реализованы в период 2019—2024 гг. На первом месте стоит опять же программа по демографии. Кстати, на втором месте — национальный проект в области здравоохранения, цели которого также имеют демографическую окраску.

Итак, по словам Владимира Путина, «Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период». Когда же начался этот «сложный демографический период»? Да, аккурат с момента рождения нового государства под названием «Российская Федерация». На момент рождения РФ, т.е. на начало 1992 года численность населения государства была равна 148,5 млн. человек. Согласно последним данным Росстата, на начало 2019 года этот показатель составил 146,8 млн. человек. Сокращение численности населения России за 28 лет — на 1,7 млн. человек, или на 1,15%. И это, между прочим, в отсутствие внешних войн и внутренней гражданской войны (исключение составляет война в Чечне). Что-то странное происходило и происходит в «датском королевстве».

Вот, например, данные по численности населения в России (без национальных окраин, в пределах нынешней Российской Федерации) в 1897 году — 67,5 млн. человек. А в 1926 году на той же территории проживало 100,9 млн. человек. Прирост за 29 лет составил 33,4 млн. чел., или почти 50%. А ведь это период нашей истории, в котором имели место такие события, как Первая мировая война, революции и Гражданская война (в них погибли многие миллионы наших людей).

А вот период истории, который наши либералы любят называть «эпохой сталинских репрессий». За период с 1926 года до начала Великой Отечественной войны (1941 г.) численность населения, проживавшего в пределах союзной республики РСФСР, увеличилась на 10,1 млн. чел., достигнув величины в 111,0 млн. человек (прирост за 16 лет составил 10%). Да, война была тяжелейшая. В 1946 году численность населения в РСФСР сократилась по сравнению с 1941 годом на 13,5 млн., до 97,5 млн., т.е. до уровня первой половины 1920-х гг. Но дальше начался демографический рост, который продолжался до момента образования Российской Федерации. Получается, что за период 1946—1991 гг. прирост населения в России (РСФСР) составил 51 миллион человек. В расчете на год в среднем получается прирост, равный 1,13 млн. человек. Имел место полуторакратный рост населения России.

Вот какое «демографическое наследие» получила «демократическая» Россия в наследство от «коммунистического» государства. Как же она им распорядилась? Кровопролитных войн вроде бы не было, можно было рассчитывать, что «демографический капитал» будет приращиваться. Однако мы видим совсем иную картину. В 90-е и «нулевые» годы население России начало таять как мартовский снег. В 2009 году численность населения РФ составила всего 141,9 млн. чел., что на 6,6 млн. меньше, чем было на момент рождения РФ. Это эквивалентно половине людских потерь, которые Россия понесла в годы Великой Отечественной войны.

Далее на десять лет процесс «таяния» удалось приостановить. В 2018 году численность населения РФ составила 146,9 млн. чел., прирост по отношению к 2009 году составил 5,0 млн. человек. Но все равно это было ниже стартового уровня 1992 года на 1,6 млн. человек. И, наконец, самое неприятное: в 2018 году было опять зафиксировано падение численности населения России — на 93,5 тыс. человек. На 1 января 2019 года, по данным Росстата, в России проживало 146.793.744 человек.

В свете приведенных цифр некоторые заявления президента по демографии выглядят, мягко выражаясь, странными. Еще раз приведу отрывок из его выступления перед Федеральным Собранием, где он говорил о негативных демографических процессах: «Уже говорил, что причины здесь чисто объективные. Они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в XX веке, во время Великой Отечественной войны». Зачем перекладывать с больной головы на здоровую? Еще 65 лет назад СССР залечил «демографические раны», полученные во время войны. Уже в 1955 году численность населения РСФСР вышла на уровень предвоенного 1941 года. Хорошо, что президент еще не вспомнил о «демографической яме» времен татаро-монгольского ига.

Правда, президент признал, что Россия «понесла людские потери» также «в драматичные годы после распада СССР». Но и тут возникает вопрос: почему «понесла», почему в прошедшем времени? Во-первых, на момент выступления президента перед Федеральным собранием Росстат уже дал окончательную цифру численности населения РФ на начало текущего года, из которой следует, что она в прошлом году упала. Во-вторых, цифры Росстата по численности населения дают слишком грубую картину, камуфлируют подспудные негативные демографические процессы. Численность населения в России в период 2009—2017 гг. росла в значительной мере за счет чистой иммиграции (превышение иммиграции над эмиграцией). А вот коренное население (исконные граждане России) тихо продолжало загибаться. А вот в прошлом году чистый приток мигрантов резко сократился, что обнажило хронические демографические болезни.

Напомню, что в майском указе президента первой национальной целью обозначено «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации». А вот с этим «естественным ростом» дело в России — швах. Ключевой демографический показатель — естественное движение численности населения. Он исчисляется как разность между количеством родившихся и умерших. При превышении первого над вторым мы имеем естественный прирост, при обратной ситуации — естественную убыль. Могут рассчитываться относительные показатели, когда абсолютные величины прироста (убыли) населения даются в расчете на 1000 жителей.

Вот какие относительные показатели прироста (в расчете на 1000 жителей) имели место в России в советское время, данные приводятся по союзной республике РСФСР: 1950 г. — 16,8; 1960 г. — 15,8; 1980 г. — 4,9; 1990 г. — 2,2.

А вот относительные данные по Российской Федерации: 1995 г. — минус 5,7; 2000 г. — минус 6,6; 2005 г. — минус 5,9; 2010 г. — минус 1,7; 2012 г. — 0 (ноль); 2013 г. — плюс 0,2; 2014 г. — плюс 0,2; 2015 г. — плюс 0,3; 2016 г. — минус 0,01; 2017 г. — минус 0,9.

Как говорится, «почувствуйте разницу» между советским периодом истории и периодом истории «демократической России». В далеком «сталинском» 1950 году на тысячу человек населения РСФСР прирост составлял почти 17 человек.

В 1992 году впервые с 1945 года естественный прирост населения сменился его убылью. Демограф Александр Желенин отмечает, что в указанном году естественная убыль составила 220 тыс. человек. В 1993 году, согласно указанному эксперту, убыль населения России уже составила более 750 тыс. человек, в 1994 году — почти 900 тыс. В последующие 11 лет убыль населения в РФ не опускалась ниже отметки 700 тыс., считает эксперт. Таким образом можно предположить, что в период 1992—1999 гг. людские потери в результате естественной убыли населения составили не менее 5,5 млн. человек. А в 1990-е годы убыль в среднем составляла по 6 человек на 1000 жителей ежегодно.

В «нулевые» годы ежегодная убыль в среднем составляла 4 человека на 1000 жителей (по отдельным годам наблюдалось сильное варьирование показателя). В период 2000—2010 гг. суммарная естественная убыль населения составила почти 7,4 млн. человек.

Наконец, в текущем десятилетии появились отдельные «просветы», когда фиксировались некоторые приросты населения. Только что Росстат опубликовал данные по естественной убыли за 2018 год. Она составила 218,4 тыс. человек и стала рекордной за последние 10 лет. Эксперты сигнализируют: налицо эффект демографических «ножниц». Это означает, что смертность стала увеличиваться, а рождаемость сокращаться. В целом за последние три года (2016−2018 гг.) имела место чистая естественная убыль населения, которая составила 356,5 тыс. человек. Это сопоставимо с численностью населения таких городов, как Владимир, Сургут или Белгород.

Итого, за время существования России (1992−2018 гг.) естественная убыль населения страны составила более 13 миллионов человек. Это примерно столько, сколько Россия потеряла за годы Великой отечественной войны. Но тогда была жесточайшая война, в которой под огнем гибли миллионы наших солдат и офицеров. А сегодня как назвать эту «естественную» убыль населения? Правильнее ее назвать «противоестественной».

Складывается сильное ощущение, что это даже не результат каких-то ошибок или бездействия со стороны власти. Это результат целенаправленного уничтожения народа под прикрытием красивых слов о «демократии», «свободе», «правах человека» и «рынке». Но иногда и представители так называемой «элиты» допускают «оговорки по Фрейду», раскрывают истинное свое отношение к народу. Так, Анатолий Чубайс, главный организатор приватизации в 90-е годы прекрасно понимал, что он творил. И как-то проговорился: «Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок». Именно такова психология российской власти. Безусловно, что «российской» она является только потому, что скрывается за вывесками разных министерств и ведомств, на которых значится «Российская Федерация». По сути, это антироссийская власть, действующая по указке своих «хозяев» из-за океана. Сегодня, в XXI веке войны в отличие от двух мировых войн прошлого века ведутся без орудий, самолетов и танков. Сегодня ставка делается на «пятую колонну», которая оказывается у рычагов государственной власти, и которая под видом «реформ» уничтожает страну.

Эта политика проводится под диктовку «хозяев денег» (мировой финансовой олигархии, главных акционеров Федеральной резервной системы США), которым нужна зачищенная от населения территория России с ее природными богатствами. Одним из важных каналов, по которым осуществляется «диктовка», являются такие институты, как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Россия уже не пользуется кредитами этих международных финансовых организаций, но миссии МВФ и ВБ в РФ продолжают регулярно проводиться. Каждая миссия кончается подготовкой доклада, представляющих собой набор рекомендаций власти РФ в духе «Вашингтонского консенсуса» (ВК). А ВК — набор правил, которые американец Джон Перкинс (автор книги «Исповедь экономического убийцы») называет «инструкцией экономических убийц». Но убивают они не только экономику, но также людей. Между прочим, начиная с 2012 года МВФ и ВБ по итогам своих миссий стали настоятельно рекомендовать российским властям повышать пенсионный возраст. И даже стали подсказывать аргументы, которые помогли бы продвигать пенсионную «реформу». Еще в 2012 году руководитель представительства Международного валютного фонда (МВФ) в России Одд Пер Брекк заявил, что «пенсионные расходы» в РФ слишком высоки — почти 8% ВВП.

Он предупредил, что, если сохранится прежняя «популистская» госполитика, то через несколько лет этот уровень превысит 14% ВВП. И с тех пор МВФ начал «долбить» Россию на предмет проведения пенсионной «реформы». А официальные российские СМИ прошлогоднюю дискуссию о повышении пенсионного возраста подали как собственную идею Дмитрия Медведева, Антона Силуанова, Максима Орешкина, Максима Топилина и прочих высших чиновников.

Нет, тут никаких импровизаций и «инициатив» со стороны компрадорской бюрократии не допускается. Нечто подобное мы наблюдаем в соседней Украине. Но там, по крайней мере, Киев соглашается на пенсионные и прочие антинародные реформы, пытаясь выклянчить новые кредиты у Фонда. России кредиты не нужны, рекомендациям Фонда чиновники следуют «бескорыстно». Такие реформы, кстати, уже были проведены по рекомендациям МВФ и ВБ во многих странах. Антиглобалисты справедливо окрестили их «геноцидом». Даже на Украине все большее число политиков (не только оппозиционных, но и находящихся в Верховной Раде) требуют выдворить МВФ из страны на том основании, что он проводит геноцид украинского народа.

Так что майские указы, национальные программы и прочие инициативы власти в области демографии — лишь для отвода глаз. Это то, что представители Фонда и российские компрадорские чиновники называют «популизмом». Реальная демографическая политика прописана в документах МВФ и Всемирного банка. Для российских компрадорских чиновников они имеют высший приоритет.