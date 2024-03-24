Белому населению США и Европы (а заодно и всего мира, чего мелочиться) упорно внушают чувство вины за угнетение чернокожих рабов, призывая каяться, вставать на колени и платить компенсации. Однако никто почему-то не желает вспоминать о расцвете рабства в Африке, жертвами которого становились не только сами африканцы, но и многие тысячи белых христиан. В этом видео Дмитрий Перетолчин озвучивает факты, о которых вы, скорее всего, даже не подозревали.

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Клиповое мышление и сужение кругозора возникает из-за информационных "пузырей" поисковых алгоритмов.

2. Борьба за справедливость и климат нацелена на демонтаж существующей политико-экономической системы, виновниками называют "белых мужчин".

3. Исторически рабство и работорговля были распространены во многих регионах и культурах, в том числе в Африке, арабских странах, а не только среди белых европейцев/американцев.

4. Европейцы, особенно британцы, играли главную роль в развитии трансатлантической работорговли и рабовладения в своих колониях в Новом Свете.

5. Однако впоследствии именно британцы стали инициаторами борьбы с работорговлей в конце 18 – начале 19 веков.

6. Примеры жестокости по отношению к рабам имели место как среди белых, так и среди чёрных рабовладельцев.

Вывод: Лекция призвана показать сложность и неоднозначность исторической проблемы рабства, указывая на причастность к нему многих культур и народов, а не только белых европейцев. Тем самым ставится под сомнение упрощенная трактовка рабства как "грехов белых", характерная для некоторых современных активистских движений. Подчеркивается экономическая подоплека работорговли в прошлом.