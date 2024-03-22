Войска Украины отступают на вторую и третью линии обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Нэньке срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, — по своему обыкновению плакал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС. Плачущий координатор призвал страны НАТО помочь Украине. Он назвал важным получение дополнительного финансирования, "потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти". Джон ныл, что ему жаль гибнущих, правда, думаю, не украинцев, а финансистов-глобалистов, которые сдают позиции за позициями под ударами России далеко на Востоке и под ударами Дональда Трампа у себя дома.

Кирби также впервые определённо дал понять, что "в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и их запасами вооружений из-за поставок Киеву". Он объявил изумлённым представителям прессы: в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесёт ущерба нацбезопасности США.

Две недели назад британские СМИ сообщали, что к концу марта у Вооружённых сил Украины закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

Украинские власти крайне взволнованы из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи. Конечно, какая разница, кредит или помощь, никто ничего не собирается отдавать, к тому же отдавать уже будет некому: на территории, под которую брались кредиты, расположится лишь одна Большая Россия.

Дайте, наконец, денег — об этом кричат поголовно все украинские официальные лица в унисон с западными политиками. Украинские бизнес-элиты, понятно, хотят напоследок нехило украсть и под шумок раствориться, но вот у Владимира Зеленского раствориться не получится: его либо убьёт русская ракета, либо вывезут в Соединённые Штаты или Израиль, где он до конца жизни будет прятаться от приговора Верховного суда России. И Зеленский, судя по всему, уже всё понял: оружия не будет не потому, что не могут согласовать деньги с республиканцами, — это операция прикрытия, официальное объяснение для тупых элитариев, а просто потому, что этого оружия в нужных для фронта объёмах элементарно нет и в ближайшие пару лет точно не будет. А то, что есть, и так безостановочно поставляется, выскребается буквально всё: польские танки ИС-2 советского послевоенного производства, извлечённые из масла и солидола болгарские бронетранспортёры 50-летней давности, давно списанные и опасные для жизни американские гаубичные 155-миллиметровые снаряды, подлежавшие утилизации ещё в прошлом веке, и т. п.

На днях Джо Байден в присутствии президента Польши с помпой объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, те самые снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства. Прекрасно, подмели, как говорится, складские помещения и сделали из этого предвыборный ролик Байдена.

"Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится", — заявляет французский лидер Эммануэль Макрон. Война на Украине "является экзистенциальной для Европы и для Франции". При этом абсолютное большинство французских политиков считает, что Макрон "принимает французов за идиотов", потому что никаких реальных интересов Франции на Украине нет и не может быть. В четверг вечером Макрон дал интервью представителям государственных телеканалов TF1 и France 2, которое фактически стало обращением к нации. В ходе интервью Макрон сделал всё, чтобы обосновать необходимость противостоять России, причём любой ценой.

Голубь, проигравший все свои битвы, начиная с увода из-под носа ставшего уже легендарным 80-миллиардного контракта на строительство подводных лодок для Австралии в пользу американского ВПК и заканчивая проигранными постколониальными войнами с Габоном, Нигером и Мали, фактически выставленный из Африки, внезапно стал ястребом. Ранее призывавший "не унижать Россию", он теперь не исключает отправки французских войск на украинскую территорию и будто бы даже заявил в узком кругу, что "в этом году мне придётся отправить наших парней в Одессу". Сотрудники Макрона эти намерения опровергают, но такой сценарий, учитывая воинственную позицию президента, вовсе не исключён. Двумя ударами по Одессе российские военные уничтожили сотню западных, в основном французских, наёмников, высокопоставленных офицеров ВСУ, военную технику и боевиков бандформирований "Цунами" и "Лють". Одесса стала осиным гнездом, куда прибывают иностранные наёмники и направляется западное оружие. Эти удары стали единственно понятным ответом Эммануэлю Макрону, который поведал о готовности отправить в Одессу французский спецназ.

Пресса широко цитирует ключевые моменты интервью Макрона. На вопрос о возможной отправке войск на Украину французский президент уклончиво ответил: "Мы не уверены, что придётся к этому прибегнуть. Сейчас для этого нет причин, но мы не исключаем такую вероятность. Я беру на себя ответственность за то, что это в принципе возможно. Мы слишком часто ставили себе ограничения… Мы не воюем с Россией, но не должны позволить ей победить… Мы сделаем всё необходимое, чтобы добиться нашей цели. Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится. Мы больше не будем чувствовать себя в Европе в безопасности… Степень доверия Европе (после этого. — Авт.) будет равна нулю".

"Мы поддерживаем Украину, — продолжил французский президент. — Мы сделаем всё, чтобы она нанесла России поражение… Невозможен длительный мир, когда нет суверенитета, возвращения к признанным границам Украины". Это значит, что Франция готова требовать не только возврата Украине ДНР и ЛНР, но и Крыма.

Макрон, наращивая воинственную риторику, заявил, что между Львовом и Страсбургом "менее 1500 км", и происходящее "не так далеко от нас". Странный пример, Россия что, уже заняла Львов? "На Украине решается вопрос безопасности Европы и Франции". Нет, вопрос безопасности Европы и Франции решается не на Украине, а в Пентагоне и Лэнгли.

О чём говорит Наполеон нового времени: мы туда пошлём французов и всё радикально изменится. Это из-за чего? Тебя только что вышвырнули из Африки, где на самом деле твои жизненные интересы, напомним, что 80% французской электроэнергии производится на АЭС, уран для которых поставляет бывший колониальный Нигер, откуда Макрона и выставили. Ты в Африку пошли войска, чтобы всё изменить, при чём здесь Украина? Нет, не можешь. А если ты их пошлёшь против мировой сверхдержавы, военное производство которой в десятки раз больше твоего и которая, собственно, только что помогла выгнать тебя из этой же самой Африки, то ты здесь, конечно, сразу победишь…

На Украине уничтожено большое количество западной техники, сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший на линию фронта немецкий журналист Штеффен Шварцкопф. Немецкого журналиста шокировало увиденное в зоне Спецоперации. "Сожжённые и уничтоженные машины повсюду, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley", — отметил он.

Шварцкопф подчеркнул, что ВСУ трудно справляться с российскими дронами, поскольку они постоянно совершенствуются. Он также добавил, что нехватка артиллерийских снарядов делает украинских военных беззащитными перед огневой мощью России. "В день Россия использует по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем Украина", — рассказал репортёр.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Владимир Путин в понедельник провёл телефонные разговоры с главами Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — Ильхамом Алиевым, Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым, Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в Кремле.

Помимо руководителей бывших советских республик Путина с победой на президентских выборах первыми поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

На Западе немедленно заговорили о маркерах. Мол, сразу ясно, кто Путина поздравил первым, — такое поздравление является безусловным маркером тоталитарности государства. Интересно, это словечко сегодня стало трендовым. Сейчас везде ищут всяческие маркеры, особенно учёные, они ищут биомаркеры на других планетах, признаки жизни, так называемую биосигнатуру, метан на Марсе, фосфин на Венере, тёплый океан на Европе (спутнике Юпитера) и т. п.

Итак, первыми Путина поздравили лидеры СНГ. Это говорит не о тоталитаризме в этих странах, а мощно маркирует сферу влияния России, которая в основном повторяет очертания бывшего СССР, то есть говорит о том, что СССР вовсе не умер, а, так скажем, временно перешёл на нелегальное положение.

Затем Путина поздравил лидер коммунистического Китая товарищ Си. Это в свою очередь маркирует не тупые представления западных политических клоунов о тоталитаризме в Китае, а ярко демонстрирует тот факт, что Россия и Китай пусть не формально, но фактически являются ближайшими союзниками, что первая экономика мира способствует России в её военном противостоянии с коллективным Западом, что Западу весьма вероятно предстоит в недалёком будущем столкнуться с объединённой мощью России и Китая, превратившись по итогам этого столкновения во второстепенную маргинальную цивилизацию. Да, вот эти футурологические перспективы и уже вполне состоявшиеся реальности данный звонок отчётливо маркирует.

Из Китая в Россию идёт многое, что закрыл Запад для нашей экономики, оборонные предприятия Северной Кореи в три смены работают на Россию: по информации зарубежных массмедиа, на начало марта КНДР отправила в Россию около 6700 контейнеров. Этого количества достаточно для размещения примерно 3 млн выстрелов калибра 152 мм или 500 тысяч 122-миллиметровых реактивных снарядов. По словам главы южнокорейского оборонного ведомства, Москва в ответ отправляет Пхеньяну большие партии продуктов питания.

Заметим, что весь совокупный Запад поставил на Украину за всё время конфликта по самым оптимистическим оценкам около 1,5 млн снарядов, что в два раза меньше, чем одна маленькая Северная Корея.

Иран, так, на всякий случай, отправил в Россию "Шахеды", которые уже давно выпускаются в России под названием "Герань-2", а после глубокой модернизации, в частности, установки современных российских реактивных двигателей, — под номенклатурой "Герань-3". Иран с начала года поставил России около 400 баллистических ракет. Об этом агентству Reuters сообщили шесть источников в иранских военных кругах. По их словам, запланированы и дальнейшие поставки. Речь может идти о ракетах Fateh-110 класса "земля — земля". Страны "Группы семи" (G7) в пятницу, 15 марта, предупредили Иран, что поставки его баллистических ракет России вызовут "значительные" проблемы в сотрудничестве с Западом и в иранской экономике (смех в зале, занавес опускается).

Вот это и называется — нормальные союзники. И именно главы Ирана и КНДР одними из первых поздравили президента России с переизбранием. Вот это и есть мощнейший маркер союзничества.

Теперь перейдём к самому любимому на Западе — переговорам о мире. Дмитрий Медведев впервые наметил контуры требований России на любых переговорах по Украине. Была озвучена так называемая мягкая российская формула мира. В принадлежащем ему телеграм-канале Медведев разместил публикацию — "О "формуле мира" киевских наци, швейцарских "мирных конференциях" и реальной основе переговоров".

Собственно, про надоевшую всем олигофреничную "формулу мира" Владимира Зеленского там сказано не так уж много. В присущем ему ироническом стиле Дмитрий Анатольевич поясняет вполне очевидные вещи: "все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов", что "мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путём капитуляции одной из сторон конфликта". Воли к переговорам со стороны Украины "на основе признания реалий" не просматривается: "Для них реалии — это мозгоклюйская "формула мира" провинциального клоуна в зелёном трико". Абсолютно нереализуемая формула. А значит, надо выдвинуть свою, "российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех".

Напоминаю для тех, кто уже успел забыть: во-первых, Медведев — это никакой не блогер и не пиарщик. Специально для него после отставки с поста премьера была создана уникальная, не существовавшая — заместитель председателя Совета Безопасности России. У президента Путина по Конституции нет замов, ни одного. Но заместитель в Совбезе есть, и это Медведев.

Во-вторых, никаких заявлений "от балды" Медведев не делает, никакого "своего собственного видения", как это принято у либеральных недоумков, у него нет и не может быть по определению. Всё, что появляется в соцсетях либо в выступлениях, согласовано с шефом, это позиция ВВП, которую пока ещё рано вот так однозначно высказывать, а надо посмотреть на реакцию и дать политикам на Западе попривыкнуть к трактовкам и требованиям России. Поэтому "формула Медведева" — это не отсебятина, а полуофициальный российский документ. Про что же она, эта формула?

Итак.

1. Безусловное "признание бывшей "Украиной" поражения в военной составляющей конфликта. Полная и безоговорочная капитуляция бывшей "Украины" в лице неонацистской клики в Киеве. Демилитаризация… и запрет на создание военизированных формирований на её территориях в будущем.

2. Признание международным сообществом нацистского характера бывшего киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти бывшей Украины". Опыт, кстати, есть — такая процедура была проведена в Германии после её поражения в войне (понятно, что ООН в данном случае будет представлять и постоянный член её Совбеза — Россия. — Авт.).

3. ООН должна констатировать утрату Украиной "международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых её правопреемников в военные альянсы.

4. Отставка всех конституционных органов власти бывшей "Украины" и немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории бывшей "Украины".

5. Временный парламент должен принять законы "о выплате всех положенных компенсаций России, "включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых…

6. Официальное признание временным парламентом бывшей "Украины", что вся её территория — это территория Российской Федерации". И здесь должно состояться "принятие акта о воссоединении территорий бывшей Украины с Россией" (по аналогии с Переяславской радой 1654 года, с участием представителей мирового сообщества. — Авт.).

7. "Самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения".

Последовательно и внутренне непротиворечиво. Концепция "Украина — это, безусловно, Россия" наполняется конкретным смыслом, как и термины "демилитаризация" и "денацификация". Чётко дефинируются устраивающие Россию гарантии — уже не заверения отдельных стран, а решения на уровне ООН.

Медведев, когда ему намекнули, что "формула" выглядит достаточно фантазийно, от сарказма не удержался: "Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей — западных партнёров".