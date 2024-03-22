Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Страшная тайна Брижит Макрон. Илья Титов

29 1

Гомократия, придворные евнухи и почему номинальная европейская верхушка очень нервничает. В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Брижит Макрон имеет скрытые аристократические корни и связи с влиятельными кланами Европы.

2. Ее происхождение и окружение – так называемая "страшная тайна" – заключается не в том, что это трансгендер, а указывает на то, что за фасадом демократии во Франции стоят старинные аристократические роды.

3. Эти элитные круги держат Макрона "на коротком поводке" и диктуют ему свою политическую линию в обмен на власть.

4. Резкая и противоречивая риторика Макрона, особенно по Украине и Одессе, продиктована интересами этих аристократических групп.

5. Макрон загнан в угол своими "нанимателями" и обстоятельствами, поэтому он вынужден извергать бессмысленные и антилогичные угрозы.

6. Франция на самом деле не имеет реальной военной мощи для осуществления этих угроз из-за слабости армии.

Вывод: За личиной демократии во Франции скрывается влияние старинной европейской аристократии. Эти элитные круги дергают за ниточки и принуждают президента к резким, но пустым заявлениям в угоду своим интересам, в частности в отношении Одессы. Однако реальной военной силы для воплощения угроз в жизнь у Франции нет.

Источник: https://rutube.ru/video/e63a4a0da5db01522747ea0b4d650680/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Зачем Россия подарила Украине 15 миллиардов долларов?
Дмитрий Беранже. Следы атомной войны
Россия заходит все дальше! Мы готовы?
Специально для него и для других молодых патриотов
Лучше один раз сравнить...
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru