Гомократия, придворные евнухи и почему номинальная европейская верхушка очень нервничает. В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Брижит Макрон имеет скрытые аристократические корни и связи с влиятельными кланами Европы.

2. Ее происхождение и окружение – так называемая "страшная тайна" – заключается не в том, что это трансгендер, а указывает на то, что за фасадом демократии во Франции стоят старинные аристократические роды.

3. Эти элитные круги держат Макрона "на коротком поводке" и диктуют ему свою политическую линию в обмен на власть.

4. Резкая и противоречивая риторика Макрона, особенно по Украине и Одессе, продиктована интересами этих аристократических групп.

5. Макрон загнан в угол своими "нанимателями" и обстоятельствами, поэтому он вынужден извергать бессмысленные и антилогичные угрозы.

6. Франция на самом деле не имеет реальной военной мощи для осуществления этих угроз из-за слабости армии.

Вывод: За личиной демократии во Франции скрывается влияние старинной европейской аристократии. Эти элитные круги дергают за ниточки и принуждают президента к резким, но пустым заявлениям в угоду своим интересам, в частности в отношении Одессы. Однако реальной военной силы для воплощения угроз в жизнь у Франции нет.