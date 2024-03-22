Страшная тайна Брижит Макрон. Илья Титов
Гомократия, придворные евнухи и почему номинальная европейская верхушка очень нервничает. В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Брижит Макрон имеет скрытые аристократические корни и связи с влиятельными кланами Европы.
2. Ее происхождение и окружение – так называемая "страшная тайна" – заключается не в том, что это трансгендер, а указывает на то, что за фасадом демократии во Франции стоят старинные аристократические роды.
3. Эти элитные круги держат Макрона "на коротком поводке" и диктуют ему свою политическую линию в обмен на власть.
4. Резкая и противоречивая риторика Макрона, особенно по Украине и Одессе, продиктована интересами этих аристократических групп.
5. Макрон загнан в угол своими "нанимателями" и обстоятельствами, поэтому он вынужден извергать бессмысленные и антилогичные угрозы.
6. Франция на самом деле не имеет реальной военной мощи для осуществления этих угроз из-за слабости армии.
Вывод: За личиной демократии во Франции скрывается влияние старинной европейской аристократии. Эти элитные круги дергают за ниточки и принуждают президента к резким, но пустым заявлениям в угоду своим интересам, в частности в отношении Одессы. Однако реальной военной силы для воплощения угроз в жизнь у Франции нет.
Нарядила ЖО,
Ну что ж пойду пройдусь,
Мне ее делить не с кем.