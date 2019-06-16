Самая страшная тайна банкиров

Автор: Дмитрий КАЛЮЖНЫЙ.

"Принципиальная нестабильность такой системы стала подлинной причиной двух мировых войн, и со дня на день вызовет третью..."

Несколько лет назад глава Сбербанка Герман Греф сказал:

«Реформы начинают тогда, когда заканчиваются деньги».

«Чем меньше денег, тем больше стимулов к реформам».

Вопрос: а куда ж они денутся, деньги?

Да, если говорить об отдельных гражданах, живущих на зарплату или с пенсии, то у них деньги могут закончиться. И самые бедные волей ли, неволей, начнут свои личные реформы, переползая в поисках еды поближе к помойкам.

Но посмотрим на экономику в целом. Предприятия держат безналичные средства в банках. И наличность сверх установленных лимитов тоже обязаны сдавать в банк. А если в результате плохих продаж товара, или после расчёта по долгам у них кончатся деньги, они всегда могут взять в тех же банках кредит.

Ведь в самом деле: предприятие – объект вполне материальный. Здания, сооружения, станки и прочая техника, обученные кадры, и даже остатки товаров и сырья на складе есть. Взяли бы кредит – и вперёд. А если отчего-то не взяли, то такому предприятию путь один – в утиль, а его коллективу – на биржу труда.

Но многие уже не берут, предпочитая процедуру банкротства, а начальник одного из важнейших в стране банков, как видим, предупреждает, что деньги могут кончиться, при том, что практически все деньги лежат как раз в банках. Банкир промолчал, с чего бы им кончиться, – а мы, давайте, разберёмся.

Банки никому не раздают деньги просто так: нет, их пускают в свет исключительно через кредит. То есть, все отечественные деньги, какие только есть в стране, поступают в оборот через кредит (который надо будет вернуть), и уже потом растекаются по кассам предприятий и нашим карманам. Никто, нигде и никогда не печатает никаких денег кроме тех, что с ведома Центробанка другие, коммерческие банки выдают в кредит государственным, коммерческим и некоммерческим организациям, частным лицам и кооперативам – в общем, всем.

Но вернуть каждый заёмщик обязан банку не сколько взял у него денег, а больше. Потому что всегда и обязательно за пользование кредитом банки взимают процент.

Это все знают, правда?

…Но именно тут спрятана самая страшная тайна банкиров.

Денег на сумму процентов по кредитам никто не печатает, и в оборот не пускает. Их – нет в природе. А вернуть их требуют.

Ещё раз, для тех, кто не понял или не может в это поверить. Вся сумма денег, оборачивающихся в стране – назовём её N, выдана в кредит. А возвращать долги в сумме N, по договорам займов, надо с процентами – назовём их сумму литерой n.

Итак, банк напечатал и выдал государству, экономике, обществу и частным лицам денег на сумму N, а вернуть требует N+n. Но реальных банкнотов на сумму набежавших процентов – n, банк не печатает и не пускает в оборот.

Это – типичная финансовая пирамида. По умолчанию предполагается, что новые заёмщики, начиная свой бизнес, возьмут кредиты, купят товар у предыдущих заёмщиков, те получат деньги и вернут банкам свои долги. Именно по этой причине премудрые аналитики в экономических обзорах печалятся, что у нас «низкий экономический рост». Нет роста – нет новых кредитов, чтобы те, кто брал раньше, могли бы вернуть проценты. А рост низкий – потому что, прежде всего, народ беднеет быстрее, чем богатеют владельцы банков. Платить за покупки народу нечем, он перебирается ближе к помойкам, а предприятия, не имея уверенности, что продадут товар, сворачивают свою деятельность.

Повторю в третий раз (мне не жалко): в любой момент нашей текущей истории суммы денег, которые по договорам займов надо будет вернуть банкам, превышают сумму реально отпечатанных и выданных заёмщикам банкнотов. И поскольку в общей сумме циркулирующих в стране денег процентной «добавки» нет, постольку вернуть долг с процентами сможет только часть заёмщиков, а остальные – прежде всего малый и средний бизнес, неминуемо разорятся.

Иначе говоря, финансово-экономические кризисы и крахи нарочно «прошиты» в нашей денежной системе.

Банкиры об этом помалкивают, хотя именно такая система определяет уровень благосостояния каждого из нас. Вот, Греф проболтался. И даже намекнул на необходимость реформ. Ну, на то он и Греф.

Покажем упрощённую картину происходящего.

В начале экономического цикла (после очередного «дефолта» или другого какого обвала) все хватают кредиты и вкладываются, кто куда желает, рассчитывая получить прибыль или хорошую зарплату, и расплатиться с банком. Экономика растёт. Если кто-то разоряется – более удачливые бизнесмены скупают его имущество и берут новый кредит под залог этого имущества.

В какой-то момент разоряющихся становится больше, чем удачливых. Брать кредиты уже невозможно: долги и так зашкаливают. Падает платёжеспособный спрос, а если попросту, сокращается количество покупок. Деньги катастрофически исчезают.

Бизнесмены вынуждены задерживать выплату зарплат работникам, или сокращать размеры зарплат, или увольнять работников. Трудящиеся, набравшие кредитов в расчёте на финансовое благополучие, остаются без доходов или вообще без работы, и не могут возвращать долги. Государство, одолжившееся под свой бюджет – оно же рассчитывало на получение налогов! а какие налоги с банкротов? – «забывает» свои социальные обещания, но даже в этом случае не может покрывать долги. В общественной жизни происходят ужасные вещи: банкротства и неплатежи, безработица и дефолт, деградация культуры и нравственности, самоубийства, возмущение масс.

В банках наступает «кризис ликвидности», или в точном переводе с английского – «текучести», поскольку liquid значит «жидкий, текучий». Деньги перестают «течь», и банки тоже оказываются на грани разорения, при том, что они по крышу забиты деньгами.

Банкиры, кстати, для случаев, когда новых кредитов уже никто брать не может, придумали много способов перекладывать деньги из кармана в карман. Надо же с ними что-то делать. Они скупают и перепродают валюты, акции и прочие бумаги, надувая финансовые «пузыри» и отвлекая денежный капитал на валютные спекуляции. А живой экономике – той, где реально работают реальные люди – от всей массы дефицитных денег и денежных деривативов, по некоторым подсчётам, остаётся меньше 2%, из которых лишь малая часть попадает в карманы трудящихся.

По большому счёту, всё, что остаётся государству – это ударными темпами вкладываться в производство вооружений, чтобы хоть какие-то деньги попадали внутрь страны. При современной финансовой системе не количество денег зависит от количества и качества сделанной работы, а наоборот, количество доступной работы – от количества имеющихся денег. И вот, работники ВПК, получая зарплату, бегут в магазины и хотя бы оживляют местную промышленность.

Принципиальная нестабильность такой системы стала подлинной причиной двух мировых войн, и со дня на день вызовет третью, потому что ничего другого, кроме уничтожения «лишних людей» и гальванизации экономики через вал новых кредитов под военные заказы, империализм не придумал. А Россия теперь – вполне себе «взрослая» империалистическая держава.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/kadmiy/samaia-strashnaia-taina-bankirov-5cd8096dfd8dc600af7722f7