О вечно растущих в России цен на нефтепродукты, как этот рост остановить и как добиться того, чтобы наша нефть работала на всю экономику России с максимальным результатом. В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Рост цен на нефтепродукты в России необходимо остановить, сделав так, чтобы нефть работала на всю экономику с максимальным результатом.

2. Текущая система налогообложения в нефтяной отрасли привела к абсурдному результату, когда выгоднее использовать импортную нефть для строительства новых НПЗ, чем российскую.

3. Необходимо отказаться от биржевого ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов и перейти к регулированию цен, как в случае с сельхозудобрениями.

4. Требуется создать государственную информационную систему (ГИС) для отслеживания ситуации на региональных нефтебазах и планирования развития инфраструктуры.

5. Нужно развивать альтернативные способы доставки нефтепродуктов – речным транспортом, трубопроводами, а также наращивать использование газомоторного топлива.

6. Необходимо строительство новых НПЗ, особенно на Дальнем Востоке, для снабжения растущего спроса и развития несырьевого экспорта.

7. Важно привлекать региональные власти к решению проблем топливообеспечения и участию в постоянно действующем топливном штабе при Минэнерго.

Вывод: текущая система налогообложения и ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов в России является неэффективной и требует кардинальных реформ. Это включает отказ от биржевого ценообразования, создание ГИС, развитие инфраструктуры и строительство новых НПЗ при активном участии региональных властей для обеспечения потребностей экономики и недопущения роста цен.