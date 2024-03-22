Радикальное изменение внутреннего рынка нефтепродуктов. Борис Марцинкевич
О вечно растущих в России цен на нефтепродукты, как этот рост остановить и как добиться того, чтобы наша нефть работала на всю экономику России с максимальным результатом. В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Рост цен на нефтепродукты в России необходимо остановить, сделав так, чтобы нефть работала на всю экономику с максимальным результатом.
2. Текущая система налогообложения в нефтяной отрасли привела к абсурдному результату, когда выгоднее использовать импортную нефть для строительства новых НПЗ, чем российскую.
3. Необходимо отказаться от биржевого ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов и перейти к регулированию цен, как в случае с сельхозудобрениями.
4. Требуется создать государственную информационную систему (ГИС) для отслеживания ситуации на региональных нефтебазах и планирования развития инфраструктуры.
5. Нужно развивать альтернативные способы доставки нефтепродуктов – речным транспортом, трубопроводами, а также наращивать использование газомоторного топлива.
6. Необходимо строительство новых НПЗ, особенно на Дальнем Востоке, для снабжения растущего спроса и развития несырьевого экспорта.
7. Важно привлекать региональные власти к решению проблем топливообеспечения и участию в постоянно действующем топливном штабе при Минэнерго.
Вывод: текущая система налогообложения и ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов в России является неэффективной и требует кардинальных реформ. Это включает отказ от биржевого ценообразования, создание ГИС, развитие инфраструктуры и строительство новых НПЗ при активном участии региональных властей для обеспечения потребностей экономики и недопущения роста цен.
3/4 должно быть на экспорт максимально переработано здесь.
Правительство РФ обсудит ситуацию на рынке топлива:
https://yandex.ru/turbo/monocle.ru/s/2024/03/22/pravitelstvo-obsudit-situatsiyu-na-rynke-topliva/