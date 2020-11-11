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Мировой рынок инноваций

10:13. 11 ноября 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Основные виды международных стратегий на мировом рынке инноваций
К концу двадцатого века в мировой экономике окончательно сформировалось представление о том, что уровень развития и динамизм инновационной сферы определяют границы между бедными и богатыми странами, создают основу для устойчивого экономического роста. Эта тенденция находит свое отражение в коммерциализации результатов технологического прогресса.
Мировой рынок инноваций
В начале XXI века знания и технологии стали мощным конкурентным преимуществом в борьбе за экономический рост и одним из внутренних резервов национальных экономик.

Из-за внедрения инновационных технологий новые продукты и услуги приводят к расширению рынка, создавая прибыль, превышающую средние по отрасли нормы. Увеличивается объем фундаментальных и прикладных исследований, растет качество образования, растет конкурентоспособность экономики в целом.

Этим в основном объясняются экономические достижения стран, выпускающих высокотехнологичную продукцию. [Только ли этим? А не тем ли, что благодаря печатному станку и огромному неотдаваемому долгу страны ядра капсистемы попросту перекачивают к себе мозги из таких стран, как Россия или Индия? Тем более, что мы прекрасно осведомлены о крайне низком уровне образования в США и Зап. Европе. - Прим. ss69100.]

На нынешнем этапе открываются новые возможности для ряда стран, в первую очередь для динамично развивающихся стран БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка (впервые сокращение быстрорастущих стран БРИК было введено аналитиком Goldman Sachs Джимом О'Нилом в 2001 году, затем Южная Африка была включена в эту группу). для многих развивающихся стран создание национальной инновационной системы (НИС) - это стратегический путь развития и возможность диверсификации экономики. процессе изменения технологических структур в рамках отдельных стран формируются и развиваются национальные инновационные системы.

Они формируются под влиянием многих факторов, объективно привязанных к каждой стране, которые являются долгосрочными детерминантами направления и скорости развития инновационной деятельности. Мировой опыт развития экономик развитых стран показал, что в странах, которые с учетом специфики реализуют стратегию развития своих НИС, возможно инновационное развитие.


В первой половине двадцатого века определяющим фактором в их формировании была деятельность предпринимательского сектора, которая находилась под влиянием исключительно рыночных сил. Это было характерно для Соединенных Штатов и ряда европейских стран.

После Второй мировой войны, в периоды «милитаризации» экономики, влияние государства на всю инновационную сферу резко возросло, что привело к ее ускоренному росту, укреплению приоритетов политического развития, расширению взаимосвязи корпоративной науки с другими секторами и углублению специализации научных учреждений.

В частности, США и СССР, крупнейшие экономические державы, развивали свою науку, технологию и образование посредством централизованного государственного вмешательства в процессы распространения знаний и развития технологий. Создание ядерного оружия, исследование космического пространства показали эффективность государственного расчета НИОКР и фундаментальных исследований.

Модель для стимулирования технологического развития называется линейной моделью.

Линейная модель понимается как развитие фундаментальных исследований, идеи которых воплощены в прикладных исследованиях, и уже они являются источниками инноваций, в результате чего возникают технологии. В рамках линейной модели проявляется идея о соотношении роста объемов фундаментальных и прикладных исследований с увеличением инноваций и объемов внедрения передовых технологий.

Со второй половины 1980-х годов прямое государственное регулирование в этой сфере начинает ослабевать из-за перехода от прямого метода влияния на косвенные методы регулирования на фоне растущего влияния факторов глобализации.

За последние 40 лет линейная модель оказалась неэффективной в большинстве экономически развитых стран из-за того, что основные идеи распространяются в обществе по множеству каналов: передача технологий и их распространение, активизация интернационализации исследований и разработок через транснациональные корпорации и прямые иностранные инвестиции, аутсорсинг, что необходимо из-за все возрастающей сложности создания новых продуктов и технологий, создания промышленных и международных консорциумов.

Все это приводит к необходимости создания национальной инновационной системы в виде модели, в которой связь и компетенции нелинейны.

С начала активной либерализации рынков в 90-е годы и в настоящее время повышение роли НИС в экономике является стратегическим направлением развития для большинства развитых и развивающихся стран. Рост НИС отражается в увеличении добавленной стоимости высокотехнологичной продукции, в увеличении доли высокотехнологичных отраслей промышленности, возрастании расходов на НИОКР, повышении доли высокотехнологичной продукции в структуре экспорта.

Для измерения НИС используются следующие индикаторы: количество, размер и степень централизации субъектов инновационного процесса; объемы и структура финансовых, кадровых и материальных ресурсов; результаты инновационной деятельности в виде новых технологий, продуктов, патентов, научных публикаций.

Важнейшим структурным показателем НИС является соотношение государственного и частного (предпринимательского) финансирования НИОКР.

Основным вектором глобализации национальных инновационных систем являются процессы интернационализации НИОКР, осуществляемые транснациональными корпорациями. Это приводит к многоуровневой интеграции отдельных связей НИС из разных стран.

В рамках формирующейся мировой инновационной сферы, Соединенные Штаты обладают самой большой и разнообразной национальной инновационной системой, являясь одним из трех основных мировых инновационных центров. Его структура включает в себя как минимум 10 000 научных центров и технологических организаций. [Хороший инновационный пылесос изобрели США: ради комфорта туда стекаются, пока ещё, лучшие головы планеты. - Прим. ss69100.]

По данным ОЭСР, число занятых в ней превышает 1,4 млн. человек [19].

Второй центр мировой инновационной системы расположен в Азии, и базируется главным образом на НИС Японии и Китая. Япония традиционно занимала лидирующие позиции в мире по внедрению инноваций, главным образом в производственном секторе.

Китай также интенсивно проводит экономическую реструктуризацию экономики от модели экспорта до модели, ориентированной на внутренний спрос, в том числе в НИС. С 2011 года Китай стал второй мировой экономикой с точки зрения абсолютных затрат на НИОКР после Соединенных Штатов.

Также в «азиатский» центр входят НИС несколько других стран региона, таких как Республика Корея и Индия.

Третий центр, который несколько лет назад считался, если не лидером, то вторым, включает НИС Европы [20].

Бразилия и Россия пока только имеют большой потенциал для развития собственного НИС. [Ага, только почему-то каждую неделю появляются сообщения о тех или иных технологических прорывах мирового уровня значимости в „неразвитой” России. - Прим. ss69100.]

Основными экономическими преимуществами формирования инновационной системы являются: долгосрочный экономический рост; создание новых отраслей экономики для решения внутриполитических, экономических и социальных проблем; создание единого рыночного пространства; повышение конкурентоспособности субъектов инновационной деятельности на всех уровнях; укрепление экономической безопасности стран; решение глобальных проблем; укрепление экономической интеграции.

Существуют региональные особенности политики формирования НИС [21]. В зависимости от возможностей внутреннего рынка и целей, стоящих перед экономикой страны, НИС подразделяются на ориентированные на «спрос» или «предложение».

В первом варианте внутренний рынок страны должен иметь потенциал применения инноваций и спрос на высокотехнологичную продукцию, а малый и средний бизнес эффективны и стабильно развиваются с использованием достижений техники и технологий.

При втором варианте инновационные ТНК страны настолько развиты, что стремятся распространить свое влияние на другие страны и занять лидирующие позиции в мире.

Некоторые страны, включая США, Японию, Германию и Китай, выбирают оптимальное сочетание политики как с «ориентацией на внутренний спрос», так и с «ориентацией на предложения». Не всегда очевидно, какая модель развития будет оптимальной для той или иной НИС. Однако в рамках формирования НИС каждая страна должна решить несколько фундаментальных задач: создание механизмов для улучшения воспроизводства инноваций.

На современном этапе в мире созданы все необходимые предпосылки для массового производства инноваций, но этому процессу мешает отсутствие необходимого инновационного спроса; политико-организационная проблема. В крупнейших экономиках мира создание НИС является долгосрочным национальным проектом, когда руководители стран осознают необходимость инновационного развития, независимо от внутренних проблем экономики, будь то отраслевая зависимость экономики или ее изоляция, и проводят всестороннюю системную поддержку участников инноваций; внедрение инноваций.

За исключением некоторых стран эта проблема была вызвана условиями отсутствия эффективного спроса, отсутствием необходимой базы для развития малого и среднего бизнеса. Эта проблема объясняется главным образом отсутствием устойчивых связей между сущностями НИС, в частности между научной сферой и бизнесом; нестабильность современного общества в отношении инновационных процессов.

Отсутствие стабильности в мировой экономике, особенно в развивающихся странах, приводит к социальной нестабильности. Нет никакой возможности создать эффективную НИС без четкой долгосрочной стратегии развития экономики и ее стабильной реализации. Эта проблема порождает недостаток стимулов для общества в развитии инноваций.

Краткосрочные потрясения в мировой экономике, связанные с экономическим кризисом, и долгосрочные потрясения – экологические, демографические и социальные – привели к тому, что экономика ведущих и динамично развивающихся стран мира столкнулась с беспрецедентными проблемами [22]. Правительства мобилизуют все области политики и экономики в целях создания надлежащих условий для достижения постоянного и устойчивого роста.

Инновационная политика играет ведущую роль в этих условиях, которую она может выполнять, только если адаптируется к реальной региональной ситуации и будет актуальной, последовательной и всеобъемлющей.

При этом для ее максимальной эффективности государство должно иметь финансовые возможности и практический алгоритм стимулирования инноваций. Это особенно важно для стран, которые находятся на этапе поиска и разработки оптимальной собственной модели НИС.

Проблемы релокации и интернационализации инновационного бизнеса

На современном этапе функционирования мировой экономики, в условиях практически перманентного финансового и экономического кризиса в большинстве стран, в том числе и в России, вопросы развития инновационного предпринимательства на государственных и частных предприятиях приобретают особую значимость. Обусловлено это тем, что инновационное производство и экономика в целом позволяют даже в кризисных условиях обеспечивать эффективное промышленное производство товаров и услуг, а, следовательно, и более высокий уровень потребления [23].

Однако перманентные кризисы и глобальная конкуренция ставят перед субъектами инновационной политики задачи «синхронизации разных звеньев инновационного цикла: от коммерческой эксплуатации новых продуктов до долгосрочных инвестиций в радикальные инновации» [24].

К сожалению, в России поддержке инновационного предпринимательства в последние годы уделяется недостаточное внимание. При этом, как отмечают некоторые исследователи, сдерживающими факторами, препятствующими развитию инноваций в российских компаниях, являются, прежде всего, нестабильный деловой климат и внутренняя бюрократизация бизнес-процессов.

Российский опыт создания технопарков и инкубаторов также, в основном, следует считать не удачным. В последние годы наметились серьезные тенденции к релокации и интернационализации российского инновационного бизнеса в развитые страны, прежде всего в Европу [25]. [А вот и второй, правда, меньшего размера, но всё же мощный пылесос Запада. - Прим. ss69100.]

Напомним, что англоязычный термин «интернационализация» (internationalization), используемый как профессиональный жаргон, нередко приравнивается к таким понятиям, как «расширение международных связей и операций», «выход на международный рынок» и т.п.

Под релокацией бизнеса понимается частичное перемещение подразделений бизнес-структур, разрабатывающих или использующих инновации, на новые административные территории как внутри страны, так и за рубеж, где они находят финансовую и технологическую поддержку.

Усиливающиеся процессы глобализации, базирующиеся на всемирном поглощении любых форм бизнеса (включая частные предпринимательские структуры) транснациональными корпорациями (ТНК) и транснациональными банками (ТНБ) вынуждают мелкий и средний бизнес менять территориальное местоположение и административную подчиненность. Это позволяет хотя бы на некоторое время сохранить самостоятельность и получать доход в полном объеме, не делясь им с ТНК.

В последние десятилетия все чаще бизнес от контроля ТНК и административно-чиновничьего произвола перемещается, частично или полностью, в другие страны. При этом происходит процесс его интернационализации, то есть приспособления к новым нормативно-законодательным и этническим особенностям.

Таким образом, способность к быстрой релокации, интернационализации и даже смене области деятельности обеспечивает выживаемость инновационного бизнеса на современном этапе.

В европейской практике интернационализация и релокация бизнеса предполагает, как правило, международную диверсификацию фирмы в бизнес другой страны, имеющий существенные различия.

Процессы интернационализации бизнеса в различные регионы одной страны за рубежом не имеют практического значения ввиду относительно небольших размеров стран и однородности законодательных и нормативно-правовых актов во всех регионах, например, в странах Европейского Союза.

Для России же с ее огромными территориями и относительно независимыми субъектами федерации, имеющими нередко, совершенно различные языковые, этнические, культурные основы и специфические законодательные и нормативно-правовые акты (Татария, Башкирия, Якутия, Северо-Кавказские республики и т.д.), проблема интернационализации бизнеса существует и внутри страны. И это совершенно отдельная, сложная и не достаточно исследованная тема.

Именно отсутствием научного обоснования интернационализации бизнеса был обусловлен во многом провал создания и развития первых свободных экономических зон в России на территориях Калмыкии и Ингушетии в середине 90-х годов прошлого века. Затратив огромные средства на создание зон льготного налогообложения на данных территориях, специалисты не учли этнические особенности и культурные различия населения данных регионов.

В результате релокации бизнеса и притока инвестиций в данные регионы практически не произошло. Финансовые и моральные издержки не поддаются измерению.

В итоге Правительство вынуждено было закрыть данные зоны, признав их нецелесообразность, что отмечалось, в частности, например, в Постановлении Правительства РФ от 03.07.97 года № 821 «О прекращении действия зоны экономического благоприятствования «Ингушетия».

Следует отметить, что цели, задачи, пути реализации, а также проблемы, подлежащие решению при интернационализации и релокации инновационного бизнеса, существенно отличаются для малых, средних и крупных предприятий (организаций).

Крупное предприятие может рассматривать интернационализацию и релокацию части своих подразделений (основных фондов и т.д.) как один из вариантов постепенного развития и продвижения на иностранные рынки. При этом даже в случае неэффективного развития данного процесса, потери предприятия ограничатся относительно незначительной суммой и не повлияют на его выживаемость.

Для малых же предприятий релокация и интернационализация бизнеса нередко остается единственных выходом из кризисной (в широком смысле) ситуации, осуществляется всеми активами и практически не имеет возможностей «обратного хода».

Кроме того, в России, например, пути и возможности интернационализации существенно различаются для государственных и частных фирм, что обусловлено различием форм и финансовых объемов государственной поддержки. Продвижение государственных предприятий на зарубежные рынки приветствуется и поддерживается государством. Интернационализация и релокация частного малого бизнеса нередко рассматривается как вывоз капитала, а не поиск оптимальных мест его приложения.

Государственным структурам в выходе на зарубежные рынки помогают ряд министерств и государственных ведомств. Частный малый бизнес, как правило, вынужден скрывать свои намерения по интернационализации и релокации, опасаясь внеплановых проверок и последующего запрета своей деятельности не только за рубежом, но и в России.

Для России практические аспекты релокации и интернационализации бизнеса достаточно новы и вызывают определенную сложность в связи с отсутствием российских теоретических разработок, учитывающих национальные социально-экономические и культурно-политические особенности развития конкретных стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Кроме того, при интернационализации и релокации российский бизнес не может рассчитывать на помощь и защиту государства, так как соответствующие механизмы не разработаны и отсутствуют необходимые нормативно-правовые акты.

В зарубежных же странах, прежде всего западноевропейских, еще в 50-60-х годах прошлого века были созданы многочисленные теории интернационализации, которые многократно апробировались на практике. Например, «Теория стратегического подхода» (Strategicapproach), «Теория жизненного цикла» (Lifecycle’ model – product-cycletheory), «Упсальская модель интернационализации» (Uppsalainternationalizationmodel), «Теория интернационализации транзакционных издержек» (Internflizationapproach), «Эклектическая теория Даннига/ОЛИ-парадигма» (Dannig’ selectictheor) и другие. Все они описывают выбор определенной стратегии выхода на внешние рынки, начиная с этапа простейших экспортных операций.

Однако алгоритм такого выхода, используемые экономические инструменты и методы имеют существенные различия. Использование данных теорий в качестве практической основы интернационализации российского бизнеса представляется проблематичным в силу ряда специфических факторов развития российского предпринимательства на современном этапе.

На наш взгляд, в сегодняшних условиях объективной необходимости развития интернационализации предпринимательства соответствующие классификации административных, культурно-этнических, социальных барьеров должны разрабатываться применительно к конкретным зарубежным странам, представляющим интерес для российского бизнеса. Создание таких «страновых» классификаций можно считать первоочередной задачей для современных экономистов-международников.

Практическая необходимость интернационализации и релокации инновационного бизнеса обусловлена следующим. Во-первых, релокация бизнеса и диверсификация его с бизнесом другой страны позволяют получить доступ к новым компетенциям, техническим, технологическим и управленческим инновациям.

Во-вторых, ведение бизнеса в двух и более экономиках позволяет успешнее конкурировать на мировом рынке товаров или услуг, правильнее понять место и значимость своего бизнеса и спланировать стратегию его дальнейшего развития с учетом новейших достижений техники и менеджмента.

В-третьих, в условиях перманентных политических и финансовых кризисов при возникновении неблагоприятной экономической ситуации в одной стране, интернационализация позволяет быстро перевести основное производство и активы в другую страну, где переждать опасную ситуацию, не снижая темпов развития бизнеса.

В-четвертых, интернационализация бизнеса в нескольких странах позволяет использовать наиболее дешевые кредитные ресурсы, что особенно важно на этапе развития инноваций.

В-пятых, размещение инновационного бизнеса в нескольких странах позволяет находить более дешевые сырьевые, материальные ресурсы, комплектующие, ускоренными темпами расширять торговую сеть, получать выигрыш на продажной цене и т.д.

За рубежом процессы интернационализации и релокации инновационного бизнеса достаточно широко распространены, сопровождаются теоретическими, методологическими разработками и, главное, финансовой поддержкой в различных формах.

Управление инновационным развитием региона на примере технопарка Франции

В последние годы во Франции достаточно интенсивно развивается практика привлечения иностранных бизнесменов, поддержки производственно-научных инноваций, в частности на базе одного из крупнейших европейских технопарков «София Антиполис» (Sophia Antipolis).

Данный технопарк был создан недалеко от курортного города Ницца еще в 1969 году по инициативе сенатора Пьера Лаффита. Целью его создания было экономическое развитие региона через научно-исследовательскую деятельность, привлечение технологических, производственных инноваций и их коммерциализацию.

Среди экономических характеристик данного региона (Департамент Приморские Альпы) в 1969 г. можно отметить следующие: моно-продуктивная экономика в чрезвычайно сильной степени ориентированная на туризм; продукция высоких технологий от валового регионального продукта составляла лишь 3%; практически отсутствовала диверсификация науки и производств.

Однако при этом в регионе имелись ключевые условия для развития технопарка и привлечения инноваций, основными из которых можно назвать следующие: наличие представительств крупных компаний (IBM, Texas Instruments и др.), которые по согласованию с правительством департамента приняли на себя роль инициаторов создания и поддержки на первых порах технопарка, в обмен на определенные льготы в последующем; наличие свободной земли (лесной массив Вальмакс, площадью более трех тысяч гектаров в 10 км от Ниццы); наличие развитой инфраструктуры (международный аэропорт Ниццы, железнодорожный узел, пассажирский и грузовой морские порты, сеть автодорог, многочисленные гостиницы и центры развлечений в Ницце и т.д.); хорошие климатические условия.

С момента создания технопарк «София Антиполис» прошел 4 этапа развития.

Первый этап (1975-1982 гг.) – период привлечения в технопарк крупнейших фирм- магнатов, прежде всего в сфере телекоммуникаций и компьютерной инноватики: Welcome, Digital Equipment, Thomson, France Telecom, Air France; INRIA (Национальный НИИ компьтерной науки и контроля).

Второй этап (1982-1984 гг.) – период привлечения малых наукоемких инновационных и венчурных компаний.

Третий этап (конец 1980-х – начало 2000-х) – бум развития в 1989 г. (приход 120 компаний) сменился в 1989 г. экономическим кризисом с сокращением рабочих мест и закрытием ряда малых фирм в технопарке. Стабилизация ситуации в середине 1990-х сменилась новым кризисом в 2000 г. После чего была внедрена «новая стратегия развития», основанная на диверсификации прикладных исследований и производства.

С 2006 г. в технопарке София Антиполис начался 4-й этап развития: – функционирование в полном объеме в соответствии с запроектированными показателями.

В технопарк привлечено 1276 инновационных компаний из различных стран, создано и заполнено 26640 рабочих мест. Приоритетные сферы деятельности технопарка: информационные технологии, биотехнологии, науки о Земле.

Продукция высоких технологий ежегодно составляет порядка 50% от валового регионального продукта (против 3% в 1969 г.). Эффективная работа обеспечивается за счет четкого соблюдения «Концепции функционирования технопарка», включающей ряд принципов.

Основные из них изложены в «Хартии технопарка», принятой в 1975 году: Территорриальний принциптехнопарк София Антиполис – это не город, а коцептуальное образование, расположенное на территории 9 коммун.

Как следствие: обеспечивается политическая независимость научного технопарка от конкретного Муниципалитета; Принцип земельного обустройства технопаркана 1 кв.м застраиваемой площади любой фирме необходимо приобрести 3 кв.м земли. Соотношение 1 : 3 обуславливает сохранение «Зеленого пояса».

Площадь Технопарка с 2006 г. Составляет 2300 га, 10% из которых заняты постройками. 1500 га составляют «Зеленый пояс» и 800 га свободны для развития; Принцип отбора компаний по ряду критериев: преимущественно научно-исследовательский характер деятельности, отсутствие загрязняющих и шумовых факторов, общая сумма инвестиций, тип и количество планируемых рабочих мест, пропорция занимаемой земли с количеством планируемых рабочих мест.

При этом аренда площадей в технопарке осуществляется для инновационных компаний по льготной цене из расчета 150 евро (без НДС) за 1 кв. м земли. Это примерно в 2 раза ниже стоимости аренды в ближайших районах Ниццы. Организацией работы технопарка занимается специальный Комитет Управления.

В него входят ряд структур: Регинальное агенство экономического развития, отвечающее за привлечение иностранных инновационных компаний и инвестиций; Tорговая палата, обеспечивающая организацию мероприятий экономического и коммерческого характера; Межведомстенный комитет (включает представителей правительственных органов), определяющий стратегическую ориентацию с учетом изменяющихся условий; компания SYMISA (аналог российского унитарного предприятия), отвечающая за планирование и развитие технопарка, его бюджет, генеральное управление, международные отношения и рекламную политику; Фонд Sophia Antipolis, обеспечивающий организацию научных и культурных мероприятий, международный имидж парка, поддержку клубов финансовых структур; Исполнительный орган SAEM, в функции которого входят планирование и развитие, операционное управление и коммерциализация инновационных идей.

В «Концепции функционирования технопарка» четко отражены вопросы финансового обеспечения его деятельности. Так, общая сумма ежегодных инвестиций составляет 600 млн. евро. Годовой бюджет управления – 2 млн. евро.

Инвестиции на поддержание функционирования технопарка распределяются следующим образом: государство вносит ежегодно 200 млн. евро, регион – 260 млн. евро, фирма SYMISA – 160 млн. евро. Департамент Приморские Альпы (Allpe Meritime) инвестирует средства на: поддержание дорог (6 млн. евро в год), проектные исследования (150 000 евро в год), прямые инвестиции (почта, пожарные единицы, спасатели) и стоительство учебных корпусов, непрямые инвестиции (лизинг).

Финансовая поддержка инновационных компаний осуществляется также через Европейские программы (РП5, РП6) и Французские Инвестиционные Агенства: DIACT, OSEO, ANVAR. Кроме того, любая компания в технопарке может рассчитывать на определенные гранты, такие как, например: грант регионального планирования (PAT) – 10 000 евро, если компания создает от 10 до 20 рабочих мест за 5 лет; грант за мобильность: – 12 200 евро за рабочее место, если переведено из других регионов Франции 20 рабочих мест за 3 года и т. д.

Предусмотрен также ряд других мер поддержки компаний в технопарке и финансовых льгот, которые обязаны предоставлять региональные структуры.

Так: регион – оказывает помощь по созданию или переводу компаний из других регионов, помощь по развитию и инновации, помощь по экспорту, помощь по исследованию рынка, по оборудовинию, получению займов на выгодных условиях; департаментпредоставляет налоговые скидки в размере 50% на 5 лет, а также делает определенный финансовый вклад в региональную помощь по созданию или развитию компании; муниципалитет – оформляет временное освобождение от местных налогов (50 % за 5 лет), если фирма создала 10 рабочих мест и общие инвестиции ее составили более 45800 евро; смешанные субсидии: составляют 5818 евро за создание одного рабочего места (6214 евро до 1999 г.) для вновь прибывшей компании.

Таким образом, деятельность технопарка София Антиполис представляет собой: наглядный положительный опыт перехода от традиционной модели моноориентированной экономики к модели инновационной экономики целого региона; процесс, в котором новые технологии являются базой для роста экономики региона; демонстрацию возможностей запуска маштабного проекта на местном уровне и дальнейшего развития инициативы со стороны науки и бизнеса при наличии мощной и долговременной государственной поддержки; пример согласованного и тесного взаимодействия всех структур – государственного, регионального, муниципального и местого уровней – с ориентацией на потребности компаний; новый взгляд на взаимодействие науки и бизнеса, характеризуемый наличием стимулов для проведения НИР и НИОКР не только в государственном, но и частном секторах, а также эффективным использованием бюджетных инвестиций и субсидий для стимуляции инновационной деятельности компаний.


С.А. Карпов, П.А. Кохно,


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Это окончание статьи „Мировой рынок инноваций”.


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Метки: азия, бизнес, власть, глобализация, Европа, Запад, изобретение, индия, Китай, корпоратократия, наука, развитие, Россия, рынок, США, технологии, Франция, экономика

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5303012.html

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