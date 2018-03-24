Какие инновации обеспечат опережающее развитие российской экономики

Источник: izborsk-club.ru

Как хорошо известно всем, за исключением руководителей российских денежных властей, научно-технический прогресс (НТП) является основным фактором современного экономического роста.



На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров, организации производства, в развитых странах приходится от 70 до 90% прироста ВВП. Внедрение нововведений стало ключевым фактором рыночной конкуренции, позволяя передовым фирмам добиваться сверхприбылей за счет присвоения интеллектуальной ренты, образующейся при монопольном использовании более эффективных технологий.

Интенсивность НИОКР и качество человеческого потенциала в решающей степени определяют сегодня конкурентный потенциал национальной экономики – в глобальной экономической конкуренции выигрывают те страны, которые обеспечивают благоприятные условия для научно-технического прогресса. Огромное значение государственного стимулирования НТП в обеспечении современного экономического роста определяется объективными свойствами инновационных процессов, которые создают труднопреодолимые барьеры для частного бизнеса: высоким риском, зависимостью от степени развития общей научной среды и информационной инфраструктуры, значительной капиталоемкостью научных исследований, неопределенностью возможностей коммерческой реализации их результатов, требованиями к научной и инженерной квалификации кадров, необходимостью правовой защиты интеллектуальной собственности. Поэтому успех в глобальной конкуренции тех или иных фирм напрямую связан с государственной научно-технической политикой стран их базирования.

Важной особенностью современного экономического роста стал переход к непрерывному инновационному процессу в практике управления. Проведение НИОКР занимает всё больший вес в инвестициях, превышая в наукоёмких отраслях расходы на приобретение оборудования и строительство. Одновременно повышается значение государственной научно-технической, инновационной и образовательной политики, определяющей общие условия научно-технического прогресса. Опережающим образом растут расходы на НИОКР, достигая в передовых странах 4% ВВП, свыше трети из них финансирует государство.

Способность национальной экономики к постоянному обновлению своей технологической базы, повышению технического уровня предприятий является ключевым фактором повышения и реализации её конкурентного потенциала. Страны, находящиеся на «передовой» НТП, реализуют своё технологическое превосходство в установлении выгодных им ценовых пропорций, стандартов, иных норм международного экономического сотрудничества, которые обеспечивают им присвоение интеллектуальной ренты в глобальном масштабе.

Преодоление постоянно воспроизводящегося технологического разрыва между ядром и периферией мировой экономической системы требует от развивающихся стран проведения активной научно-технической и инновационной политики.

Технологические изменения характеризуются нелинейной зависимостью между затратами и результатами внедрения нововведений. Освоение любой технологии предполагает преодоление порога синхронных затрат, после которого достигается окупаемость инвестиций. При этом величина данных затрат растёт по мере увеличения технологического отставания, а эффект достигается только после выхода на передовой технический уровень.

Инвестиции в освоение прорывных направлений НТП на ранних фазах их развёртывания дают нелинейный эффект и позволяют получить сверхприбыли от монопольного использования новых технологий. По мере их распространения и совершенствования растут масштаб и капиталоёмкость производства, формируются кооперационные связи, происходит обучение кадров, организуется рынок. Вхождение на него становится всё более дорогостоящим. Поэтому запаздывание с освоением новых технологий влечёт за собой нелинейное увеличение затрат на их воспроизводство, что создаёт непреодолимые барьеры для отстающих стран.

Типичным примером является рост масштаба инвестиций в создание производства наносхем, который с начала освоения нанотехнологий увеличился на порядок. Параллельно каждый переход на новый технологический уровень приводит к скачкообразному повышению экономической эффективности производства. С течением времени «плата за вход» на инновационную траекторию нелинейно увеличивается, и преодоление отставания становится всё более дорогостоящим. Поэтому для опережения конкурентов необходим достаточно мощный инициирующий импульс для освоения новой технологии в ранней фазе её жизненного цикла. Если инвестиции окажутся недостаточными или запоздалыми, они могут обесцениться вследствие утраты конкурентоспособности из-за нарастающего технологического отставания.

Для прорыва отстающих стран в состав развитых требуется концентрация ресурсов на освоении перспективных направлений НТП. На это должна быть нацелена экономическая политика государства, включая её структурную, налогово-бюджетную и денежно-кредитную составляющие. Она должна учитывать закономерности технико-экономического развития, его неравномерный и неравновесный характер, высокую степень неопределённости формирования новых технологических траекторий.

Особое значение имеет определение приоритетов государственной политики развития экономики. Ошибка обесценивает государственные инвестиции, а правильный их выбор дает синергетический эффект с положительными обратными связями и экспоненциальным ростом конкурентоспособной продукции. Опережающее развитие производств нового технологического уклада становится ведущим фактором повышения конкурентоспособности экономики.

Важной закономерностью современных экономических процессов является их неравномерность, обусловленная периодическим процессом последовательного замещения целостных комплексов технологически сопряженных производств — технологических укладов. В ходе каждого структурного кризиса мировой экономики, сопровождающего процесс замещения технологических укладов, открываются новые возможности экономического роста. При наличии необходимого научно-технического потенциала правильный выбор приоритетных направлений его реализации позволяет кардинально повысить конкурентоспособность экономики и совершить скачок на передовую экономического развития.

В настоящее время происходит становление нового технологического уклада. Уже видны ключевые направления его развития, следование которым обеспечивает подъём экономики передовых стран на новой длинной волне экономического роста: нанотехнологии и их многочисленные приложения в электронной, химической, авиакосмической и других отраслях промышленности; биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, которые многократно поднимают эффективность медицинского и агропромышленного комплексов; системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные системы. Повсеместное проникновение нанотехнологий обеспечивает многократное повышение эффективности производства, снижение его энерго- и материалоёмкости.

В настоящее время новый технологический уклад входит в фазу роста, а экономика переходит на очередную длинную волну Кондратьева. Завершается фаза кризиса, в ходе которого происходит обесценение и бегство капитала из утративших прибыльность и конкурентоспособность устаревших технологических цепочек. Одновременно с темпом 20-35% в год увеличиваются расходы на освоение производств нового технологического уклада и масштаб их применения, складываются новые технологические траектории, выстраиваются цепочки производственно-технологической кооперации, наращиваются инвестиции в расширение производства, формируются новые институты и методы управления.

Чем быстрее финансовые, хозяйственные и политические институты перестроятся в соответствии с потребностями нового технологического уклада, тем раньше начнётся подъём новой длинной волны экономического роста. При этом изменится не только технологическая структура экономики, но и её институциональная система, а также состав лидирующих фирм, стран и регионов. Более конкурентоспособными окажутся те из них, которые быстрее смогут выйти на траекторию роста нового технологического уклада и вложиться в составляющие его производства на ранних стадиях развития. И, наоборот, в силу нелинейности процесса распространения новых технологий, вход для опаздывающих с каждым годом будет становиться всё дороже и закроется с достижением новым технологическим укладом фазы зрелости.

Именно в это время страны с не очень большим технологическим отставанием могут «срезать круг» и догнать развитые — сэкономить на расходах путем имитации достижений передовых стран и «сыграть на опережение», сконцентрировав инвестиции в перспективных направлениях роста нового технологического уклада. Именно таким образом сегодня Китай, Индия и Бразилия совершают технологический рывок.

Организация подъёма экономики на новой технологической основе требует стимулирующей политики государства. В США, ЕС и Японии кризис закончится с перетоком капитала, оставшегося после коллапса долларовой финансовой пирамиды и других финансовых пузырей, в производства нового технологического уклада. Стремясь облегчить этот переток и ускорить модернизацию своего экономического потенциала, они прибегают к широкой эмиссии долгосрочных дешёвых кредитных ресурсов для финансирования роста государственных расходов, в том числе — на финансирование НИОКР, стимулирование инвестиционной и инновационной активности, закупки новой техники.

Как было показано в предыдущих статьях цикла, Банк России проводит сегодня противоположную политику удорожания и сжатия денежного предложения. Тем самым искусственно сдерживается модернизация российской экономики, которая попадает в стагфляционную ловушку, определяющую отставание на фоне быстрого расширения нового технологического уклада в других странах. В отсутствие доступа к долгосрочному кредиту российские предприятия не могут освоить даже имеющиеся у них разработки, «без боя» сдавая перспективные рынки новой продукции. В результате такой макроэкономической политики Россия обрекается на поражение в конкурентной борьбе за освоение ключевых технологий новой длинной волны экономического подъёма, зарождающейся в настоящее время. Наш конкурентный потенциал стремительно обесценивается по мере освоения другими странами производств нового технологического уклада.

В России происходит сокращение научно-технического потенциала, в то время как другие страны его быстро наращивают. Россия является единственной страной из группы G20, где происходит абсолютное сокращение количества учёных и инженеров, научно-исследовательских и проектных организаций. Несмотря на увеличение ассигнований на науку в 2000-е годы, они остаются существенно ниже советского уровня. По показателям доли расходов на научные исследования и разработки в ВВП и на одного учёного Россия существенно уступает другим промышленно развитым странам. Остаётся крайне низкой инновационная активность предприятий. Сокращается количество поданных патентных заявок, в структуре которых растёт доля иностранных заявителей.

В отсутствие увеличения спроса на НИОКР со стороны как государства, так и частного бизнеса продолжается отток из страны учёных и специалистов. По данным статистики принимающих стран, потери от «утечки умов» из России составляют несколько миллионов человек с высшим образованием, в том числе свыше 250 тыс. учёных в передовых направлениях развития науки.

Отставание частично компенсируется импортом высокотехнологической продукции, содержащей овеществлённые результаты зарубежных НИОКР, которые по объёму уже превышают отечественные. Однако переход на иностранную технологическую базу лишает российскую экономику способности к самостоятельному воспроизводству и создаёт угрозы национальной безопасности. Снижается конкурентоспособность российской экономики, продолжается её деиндустриализация и деградация. Утрачивается воспроизводственная целостность российской экономики, она сползает на периферию мировой экономики с характерными для этой позиции ловушками неэквивалентного внешнеэкономического обмена с передовыми странами.

Таким образом, несмотря на определённое улучшение положения России в мире с началом нового столетия, по основным показателям уровня развития и эффективности экономики отставание от передовых стран быстро увеличивается. По объёмным показателям научно-технического потенциала Россию обгоняют не только США, ЕС и Япония, но уже Индия, и Китай. Последние, как и другие быстрорастущие страны Юго-Восточной Азии, создают принципиально новую систему институтов социально-экономического развития, намного более эффективную, чем у нас. Она в корне расходится с рекомендациями МВФ и внедряемыми у нас монетаристскими догмами, сочетая долгосрочное планирование и рыночную самоорганизацию, масштабные государственные инвестиции и свободное предпринимательство, гармонизацию частных и общественных интересов под разумным контролем государства.

Необходим переход к системной политике развития российской экономики, которая должна строиться как смешанная стратегия опережающего роста нового технологического уклада, динамического навёрстывания в сферах с незначительным технологическим отставанием и догоняющего развития в безнадежно отставших отраслях. Для этого требуется принятие комплекса мер по концентрации ресурсов и усилий на ключевых направлениях формирования нового технологического уклада, стимулированию активизации имеющегося научно-технического потенциала, импорту передовых технологий и привлечению прямых иностранных инвестиций для преодоления технологического отставания. Решению этих задач должны быть подчинены макроэкономическая, структурная, научно-техническая, промышленная политика государства.

В целях преодоления научно-технической и технологической стагнации вдвое должны быть увеличены собственные расходы на НИОКР. Эта задача должна решаться путём сочетания роста государственных ассигнований посредством проведения соответствующей научно-технической политики со стимулированием инновационной активности частного сектора посредством налогового стимулирования, развития инфраструктуры и расширения кредита.

Как показывает мировой опыт, для вывода экономики на волну роста нового технологического уклада требуется мощный инициирующий импульс обновления основного капитала. Однако необходимый для этого уровень инвестиционной и инновационной активности вдвое превышает имеющийся в настоящее время у российской финансово-инвестиционной системы. Опыт стран, совершивших «экономическое чудо», свидетельствует о необходимости форсированного увеличения инвестиций — до 35-45% ВВП. Основным источником финансирования такого подъёма инвестиционной активности было многократное расширение кредита, организуемое государством путём контролируемой денежной эмиссии под обязательства государства и предприятий в целях финансирования инвестиций в модернизацию, развитие и расширение перспективных производственно-технологических систем. Отсюда следует необходимость переориентации денежно-кредитной политики на нужды развития экономики через создание многоканального механизма целевой кредитной эмиссии под обязательства государства и предприятий по освоению передовых технологий расширению производства.

Политика экономического развития должна предусматривать:

— снижение процентных ставок и создание механизмов рефинансирования инвестиционной и инновационной деятельности путём целевой денежной эмиссии под обязательства правительства, государственных институтов развития, предприятий, предусмотренных федеральными и региональными инвестиционными программами, проектами институтов развития, специальными инвестиционными контрактами в рамках системы стратегического и индикативного планирования;

— освобождение от налогообложения доходов предприятий, направляемых на инвестиции в развитие производства, проведение НИОКР и освоение новых технологий, внедрение схем ускоренной амортизации основных фондов при контроле за целевым использованием амортизационных отчислений;

— минимум двукратное увеличение уровня бюджетного финансирования научных исследований, развёртывание системы целевых научно-технических программ, предусматривающих государственную поддержку инновационной активности на перспективных направлениях развития экономики;

— многократное увеличение рефинансирования и повышение эффективности институтов развития Банком России одновременно с введением планирования их инвестиционной деятельности, исходя из установленных приоритетов модернизации и развития;

— создание государственного внебюджетного инвестиционно-кредитного фонда по образцу немецкого KFW за счет целевой кредитной эмиссии;

— создание современной информационной инфраструктуры научно-исследовательской и предпринимательской деятельности;

— обеспечение эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, поддержка импорта новых технологий и защита российской интеллектуальной собственности за рубежом.

Создание системы управления модернизацией и технологическим развитием включает:

— разработку и внедрение механизма реализации целевой программы опережающего развития экономики на основе нового технологического уклада, предусматривающей меры по наращиванию инвестиций в развитие составляющих его производственно-технологических комплексов, создание благоприятной для этого макроэкономической среды и формирование соответствующих институтов и контуров управления;

— создание системы стратегического планирования, включающей установление приоритетов экономического и научно-технического развития и формирование индикативных планов и программ их реализации;

— скорейшее исполнение федерального закона «О стратегическом планировании», которое должно быть дополнено формированием процедур выбора приоритетных направлений НТП, программирования их реализации, установлением целевых показателей деятельности институтов развития.

— подчинение деятельности всех органов макроэкономического регулирования, включая ЦБ и Минфин, а также государственных корпораций решению задач модернизации и технологического развития экономики, полноценного раскрытия её научно-технического потенциала. Для этого необходимо индикативное планирование совместной деятельности государства и предприятий на основе инвестиционных контрактов, предусматривающих процедуры ответственности за достижение поставленных целей.

Должны быть установлены интерактивные процедуры совместной (науки, государства и бизнеса) разработки долгосрочных прогнозов и концепций, среднесрочных программ и индикативных планов достижения согласованных и утвержденных целей развития. Целесообразно законодательно установить методы контроля и механизмы ответственности всех участников стратегического планирования на началах частно-государственного партнёрства за выполнение согласованных мероприятий и задач. Особо важна интеграция в систему государственного стратегического планирования институтов развития, крупных корпораций, компаний и банков. Следует установить целевые показатели работы государственных институтов развития, банков, корпораций и агентств по направлениям их деятельности, предусматривающих создание конкурентоспособных на мировом рынке производств нового технологического уклада, а также ввести механизмы реальной ответственности за их своевременное достижение.

С учётом значения системы стратегического планирования и того обстоятельства, что Правительство РФ как центральный орган исполнительной власти загружено текущими задачами и не может формулировать стратегические цели и контролировать их достижение, целесообразно создать Государственный комитет по стратегическому планированию при Президенте Российской Федерации, наделив его соответствующими полномочиями.

В целях реализации системного подхода к управлению НТП, сквозного и всемерного стимулирования инновационной активности целесообразно создание надведомственного федерального органа, отвечающего за разработку государственной научно-технической и инновационной политики, координацию деятельности отраслевых министерств и ведомств в её реализации — Государственного комитета по научно-техническому развитию Российской Федерации при Президенте России.

Подчинение институтов государственного регулирования экономики задачам её развития даст России возможность войти в ядро нового центра развития мировой экономики, обеспечить полноценную реализацию и наращивание её конкурентного потенциала. А максимально эффективное использование научно-технологического потенциала Евразийского экономического союза для кооперации экономических агентов будет способствовать созданию региональных и глобальных цепочек добавленной стоимости. Сегодня этот потенциал сравнительно невелик как по абсолютным, так и по относительным показателям, его основная часть сконцентрирована в России. Необходимо включение научно-технической политики в функционал ЕАЭС, восстановление института межгосударственных целевых программ, организация совместных НИОКР на основе совместно выбираемых приоритетных направлений научно-технического прогресса.

В технологической области в масштабе ЕАЭС стоит задача формирования передовых производственно-технологических систем. Для этого должны быть решены проблемы выращивания на основе уже накопленного научно-промышленного потенциала государств-членов союза конкурентоспособных на мировом рынке совместных предприятий, стимулирования быстрого распространения прорывных технологий. ЕЭК целесообразно придать функции планирования и организации совместных НИОКР, развития инновационной инфраструктуры, создания системы защиты интеллектуальной собственности.

Автор: Сергей Глазьев

Источник: nstarikov.ru