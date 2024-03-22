Мы находимся в состоянии войны.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной» (с) Песков

В общем то, озвучил самоочевидную вещь. Юридически это СВО, так как войну никто никому не объявлял официально, но по факту это именно война и Россия с 2022 года находится в состоянии войны, даже если кто-то это не понимает.

Комментарий редакции

В условиях фактического состояния войны с коллективным Западом, России необходимо обеспечить суверенитет и независимость во всех ключевых сферах, включая культуру, образование, СМИ, интернет и экономику. Следует усилить продвижение традиционных ценностей, патриотическое воспитание, критически переосмыслить влияние западных концепций. В СМИ и интернете важно развивать отечественные ресурсы и платформы под контролем государства по примеру Китая, отказавшись от зависимости от глобальных западных монополий. В экономике необходимо обеспечить суверенитет и уйти от использования доллара США, подвергающего страну санкционным рискам со стороны недружественных государств. Консолидация усилий во всех этих областях позволит противостоять враждебному западному влиянию и укрепить национальную безопасность России.