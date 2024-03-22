Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Мы находимся в состоянии войны

59 5

Мы находимся в состоянии войны.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной» (с) Песков

В общем то, озвучил самоочевидную вещь. Юридически это СВО, так как войну никто никому не объявлял официально, но по факту это именно война и Россия с 2022 года находится в состоянии войны, даже если кто-то это не понимает.

Комментарий редакции

В условиях фактического состояния войны с коллективным Западом, России необходимо обеспечить суверенитет и независимость во всех ключевых сферах, включая культуру, образование, СМИ, интернет и экономику. Следует усилить продвижение традиционных ценностей, патриотическое воспитание, критически переосмыслить влияние западных концепций. В СМИ и интернете важно развивать отечественные ресурсы и платформы под контролем государства по примеру Китая, отказавшись от зависимости от глобальных западных монополий. В экономике необходимо обеспечить суверенитет и уйти от использования доллара США, подвергающего страну санкционным рискам со стороны недружественных государств. Консолидация усилий во всех этих областях позволит противостоять враждебному западному влиянию и укрепить национальную безопасность России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9041721.html
Метки: война на украине, Запад, нато, песков, Россия, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В.Л. Авагян: Состояние войны и есть рыночная экономика
Ким и Мун считают, что пора прекратить состояние войны
Мы в состоянии войны
1916г - максимум заказов на безделушки Фаберже, стоящие целые состояния. 2016г - российская псевдоэлита ведёт себя так же
5 Комментариев » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru