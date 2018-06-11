Мы в состоянии войны

Бизнес-сообщество после принятия закона о контрсанкциях не на шутку напугано, ведь за исполнение зарубежных санкций на территории РФ собираются лишать свободы. Закон будет касаться российских и действующих на нашей территории компаний, которые заключают сделки с иностранными фирмами.

В первом чтении поправки приняли еще 15 мая, второе чтение было запланировано на 18 мая, но после посыпавшейся критики от бизнесменов и банкиров руководство Думы решило еще раз посоветоваться с экспертами.

Деловое сообщество обсуждает с думцами, как можно смягчить суровый закон. Может быть, заменить уголовную ответственность административной? Политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с Накануне.RU объясняет поведение бизнес-кругов простой формулой «знает кошка, чье мясо съела» и не видит во введении уголовной ответственности ничего, что могло бы противоречить политической обстановке в мире. И даже эта мера, говорит он, может рассматриваться как слабая и недостаточная.

«Весь мировой опыт показывает, что во время войны восстанавливают смертную казнь даже в тех государствах, где в мирное время о ней и не думали. Мы находимся в состоянии войны, хотя и экономической. Международное право однозначно рассматривает экономические санкции, как одну из форм агрессии. И, естественно, в таких условиях мы должны действовать согласно законам и обычаям войны», – заявляет Анатолий Вассерман.

Источник — https://www.nakanune.ru/

Источник: vassermans.ru