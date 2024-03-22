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ФАБ-3000

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ФАБ-3000

В России начали массово производить трёхтонные фугасные авиабомбы ФАБ-3000, сообщает Министерство обороны.

Министр Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области, отмечает ведомство.

«Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — сообщило министерство.

Американский телеканал CNN сообщал, что применение российской армией авиабомб ФАБ-1500 приводит к огромным потерям в рядах украинских войск.

https://russian.rt.com/russia/news/1289326-trehtonnye-aviacionnye-bomby – цинк

Если все будет нормально и с производством УМПК для них, то использование этого инструмента облегчит многие задачи по прорывы укрепленных позиций.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9040795.html
Метки: авиация, бомбардировщики, впк, вс рф
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