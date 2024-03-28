Свободнопадающие авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) прилетают туда как минимум с конца января 2024 года. Однако к весне 2024-го наблюдается увеличение интенсивности ударов по объектам ВСУ в Харькове и пригородах.

О чём речь?

27 марта глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что для удара по объектам в городе применялись некие авиационные боеприпасы. Предположительно, удар наносился по объекту ВСУ на территории Физико-технического института низких температур на севере города. Здание института представляет собой монолитное строение со множеством толстостенных бетонных перекрытий и подземные помещения на глубине несколько десятков метров.

Что могло прилететь?

Первоначально рассматривалась версия с попаданием ФАБ-500/1500, оснащённой модулем планирования и коррекции. В пользу этой версии (а также в пользу прилёта КАБ-500-ОД с дальности 50 км) говорили некоторые видео очевидцев, на основании которых можно было предположить приблизительную площадь поражения. Однако в дальнейшем появилась версия с применением по цели УМПБ Д-30СН (универсальный межвидовой планирующий боеприпас). Обе версии одинаково важны как в контексте тактики ВКС РФ и российской армии в целом, так и (особенно) при изучении возможностей харьковской группировки ВСУ.

Каковы особенности таких боеприпасов?

Авиабомбы семейств ФАБ-500/1500 в особом представлении не нуждаются. Оснащение универсальным модулем планирования и коррекции, по сути, превратило их в высокоточный боеприпас, который наводится по координатам с помощью системы ГЛОНАСС и способен поражать цели на дистанции до 60 км от места пуска.

Из дополнительных плюсов можно отметить распространённость, доступность (ФАБ всех видов произведено много), наличие в серийном производстве и разнообразие вариантов практически под любую задачу и тип цели.

УМПБ Д-30СН, по сути, представляет собой 300-мм планирующую боевую ступень в контейнерах реактивных снарядов 9М55К или 9М544 от РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С». Боевая часть отстреливается от разгонного блока на высоте 15—20 км и при снижении скорости с 4 до 1,2 Маха раскрывает крылья и включает твердотопливный двигатель. Двигатель позволяет значительно увеличить дальность и поражать цели с расстояния 90—120 км.

Степень влияния таких боеприпасов при (вероятном) проведении харьковской операции предстоит установить в будущем, однако массированные удары по объектам (в том числе заглублённым) в Шевченковском районе города и на территории промзоны говорят о том, что боеприпасы уже активно применяются российской армией и на данный момент адекватного средства борьбы с ними нет.

Зачем потребовались такие боеприпасы?

Во-первых, это дешевле. Для эффективного уничтожения целей вместо дорогих ракет «Искандер» или «Оникс» потребуются пусковые установки РСЗО калибра 300 мм и переоборудованные реактивные снаряды. Учитывая, что Харьков находится всего в 30 км от российской границы, такое решение напрашивалось давно.

Во-вторых, подобные боеприпасы позволяют одномоментно доставить большое количество взрывчатого вещества к цели. Например, боевая часть авиабомб семейства ФАБ-500 — около 210 кг взрывчатого вещества. Применение ФАБ или УМПБ очень эффективно для капитальных и укреплённых оборонительных сооружений, которыми изобилует Харьков, где ВСУ оборудуют склады, позиции и прячут военную технику.

Кроме того, боеприпасы с модулями планирования и коррекции — это высокоточное оружие, они способны наносить удары по заложенным заранее (или передаваемым самолётом-носителем) координатам. Всё это делает их незаменимыми при поражении военных целей в таком густонаселённом городе, как Харьков.

В-третьих, вовремя среагировать на применение УМПБ с помощью РСЗО «Смерч» или «Торнадо-С» средства харьковской ПВО ВСУ не успевают. А это значит, что и о своевременном перехвате речь (по крайней мере пока) также не идёт.

Военная хроника

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Россия начала применять свободнопадающие авиабомбы с модулями планирования и коррекции (ФАБ-500/1500 с УМПК) и универсальные межвидовые планирующие боеприпасы (УМПБ Д-30СН) для ударов по целям ВСУ в Харькове.

2. ФАБ с УМПК способны поражать цели на дистанции до 60 км, а УМПБ Д-30СН – на 90-120 км благодаря планирующей боевой ступени и твердотопливному двигателю.

3. Применение таких высокоточных боеприпасов обусловлено их относительной дешевизной по сравнению с ракетами, способностью доставлять большое количество взрывчатки к укрепленным целям и высокой точностью наведения.

4. Средства ПВО ВСУ в Харькове пока не могут эффективно противодействовать таким боеприпасам из-за их высокой скорости и дальности.

Вывод:

Применение высокоточных авиабомб с модулями планирования и коррекции, а также универсальных межвидовых планирующих боеприпасов большой дальности позволяет эффективно поражать важные военные цели группировки ВСУ в Харькове. Эти относительно недорогие боеприпасы способны доставлять большое количество взрывчатого вещества к укрепленным и заглубленным объектам с высокой точностью наведения. При этом средства ПВО противника пока не могут адекватно противодействовать таким боеприпасам из-за их скоростных и дальностных характеристик.

Модули планирования и коррекции постоянно совершенствуются, увеличивая дальность полета боеприпасов. Это открывает новые возможности для старых и надежных авиабомб семейства ФАБ, наделяя их высокоточными средствами поражения целей на больших расстояниях. Непрерывная модернизация УМПК раскрывает потенциал этих боеприпасов в новом свете, повышая их боевую эффективность.

Применение высокоточного ударного вооружения большой дальности в сочетании с невозможностью противника ему противостоять обеспечивает значительное тактическое преимущество российским войскам в случае проведения операций в направлении Харькова.