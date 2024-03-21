Комментарий редакции

В Краснодарском крае на обходе Адлера начались буровые работы на месте новой скоростной автомагистрали М-4 «Дон» – Сочи, которая станет самым сложным в мире проектом подобного рода. Дорога сократит время в пути в 4 раза и даст мощный импульс развитию всего региона. Подробнее о ней, а также других новейших магистралях страны расскажем в сегодняшнем специальном выпуске программы «Время – вперёд!».

Тезисы выпуска:

1. В Краснодарском крае начались буровые работы на месте новой скоростной автомагистрали М4 Дон – Сочи.

2. Эта трасса станет самым сложным в мире проектом подобного рода из-за сложного горного рельефа.

3. Новая дорога сократит время в пути до Сочи в четыре раза – до 1,5 часов.

4. В работе задействованы уникальные тоннелепроходческие комплексы большого диаметра.

5. В Запорожской области обновлено около 200 км автотрасс и модернизировано несколько мостов.

6. Восстановлена железная дорога из Ростова-на-Дону через Донецк до Мариуполя и Бердянска, которая будет продлена до Севастополя.

7. Россия методично решает транспортные задачи как на западе, так и на востоке страны.

Вывод:

Россия активно развивает свою транспортную инфраструктуру, реализуя масштабные проекты по строительству и модернизации автомобильных и железных дорог. Особое внимание уделяется сложным горным районам, таким как Краснодарский край, где возводится беспрецедентная по сложности скоростная магистраль М4 Дон – Сочи. Также восстанавливаются и обновляются дороги в недавно присоединенных регионах. Транспортное развитие охватывает как западные, так и восточные территории страны, что способствует более тесной интеграции регионов и ускорению экономического роста.