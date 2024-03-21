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Тихая революция

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Тихая революция. В России вводится Госплан. На днях абсолютно незамеченной никем прошла стратегическая сессия Правительства России, на которой премьер Мишустин анонсировал эпохальное решение в русле обозначенной президентом «новой экономической политики» – с целью преодоления «неравенства регионов» и внедрения «экономической специализации» субъектов РФ в каждом регионе России будут созданы т.н. «Центры экономического роста» (ЦЭР). Параллельные регионам структуры, завязанные на Белый дом.

Фактически речь идёт о возвращении структур старого-доброго Госплана – вот так буднично, совсем незаметно и под завесой непонятых никем словесных конструкций происходит экономическая революция в России. Ну и правильно, всё самое важное – случается в тишине, и знать об этом всем до поры до времени необязательно. Идеологи и кураторы создания Центров экономически роста – тихоня Андрей Белоусов (кстати, сам специалист по Госплану и сын специалиста по госплану Рэма Белоусова, который разрабатывал ещё реформу Косыгина). Именно ему и Максу Орешкину (для баланса) президент поручил проведение фундаментальной экономической реформы с переводом экономики на новые рельсы, внедрение Госплана и переориентацию на внутренний спрос с воссозданием всех отраслей промышленности.

Как мы инсайдили ранее, сейчас происходят не больше-ни меньше эпохальные события – Россия наконец-то отказывается от наследия Гайдара-Чубайса, концепции глобальной мировой инклюзивной экономики и «невидимой волосатой руки рынка», которая сама все отрегулирует, и намерена взять рычаги управления экономики в свои руки, опираясь на внутренние источники развития. Налоговая реформа и внедрение прогрессивной шкалы налогообложения – плата за структурную перестройку экономику. Опираясь на мандат доверия граждан (для этого и нужны были такие цифры) – Путин запланировал не иначе как революцию сверху.

Если всё получится (а противодействие внутри системы, вангуем, будет колоссальным), то через несколько лет экономисты мира будут говорить «о российском экономическом чуде». А другого варианта выживания в готовящейся глобальной заварушке для России нет – вспоминая слова классика, «либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Россия хочет мира, но готовится к Большой войне – Третьей мировой.

Пока это не озвучивается, но всё это невозможно будет реализовать без национализации ЦБ – реформа финансовой системы каминг-сун. Не просто так тут внезапно эсеры вчера пробросили про налоги со сверхдоходов банков. Но, тсс, не говорите об этом Набиуллиной пока.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В России вводится система "Центров экономического роста" (ЦЭР) в регионах, что фактически означает возвращение структур Госплана.

2. Это часть "новой экономической политики", направленной на преодоление неравенства регионов и внедрение экономической специализации субъектов РФ.

3. Идеологи и кураторы ЦЭР – Андрей Белоусов и Максим Орешкин, которым поручено проведение фундаментальной экономической реформы.

4. Россия отказывается от наследия Гайдара-Чубайса и концепции глобальной рыночной экономики, переходя к управляемой модели экономики, опирающейся на внутренние источники развития.

5. Планируется налоговая реформа с введением прогрессивной шкалы налогообложения как "плата" за структурную перестройку экономики.

6. Предполагается национализация ЦБ и реформа финансовой системы, хотя это пока не озвучивается.

Вывод:
Статья описывает начало масштабной экономической реформы в России, направленной на отказ от либеральной рыночной модели и переход к централизованному управлению экономикой через возрождение структур типа Госплана. Это рассматривается как необходимый шаг для обеспечения экономического суверенитета и выживания России в условиях надвигающегося глобального кризиса. Реформа предполагает национализацию ключевых сфер, налоговые изменения и усиление роли государства в экономике.

Источник: https://t.me/trueolen/946
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