Концерт Большого симфонического оркестра ЦТ и ВР СССР. Дирижер Владимир Федосеев (1985)
В исполнении Большого симфонического оркестра Гостелерадио СССР симфоническая сюита Н.Римского-Корсакова “Шехеразада”. Солист – Максим Федотов (скрипка).
Запись по трансляции из Большого зала Московской консерватории.
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#шехеразада #РимскийКорсаков #СимфоническаяПоэма
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