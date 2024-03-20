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Концерт Большого симфонического оркестра ЦТ и ВР СССР. Дирижер Владимир Федосеев (1985)

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В исполнении Большого симфонического оркестра Гостелерадио СССР симфоническая сюита Н.Римского-Корсакова “Шехеразада”. Солист – Максим Федотов (скрипка).
Запись по трансляции из Большого зала Московской консерватории.

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#шехеразада #РимскийКорсаков #СимфоническаяПоэма

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V0dq5-1-Mrw
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