Концерт Большого симфонического оркестра ЦТ и ВР. Солисты Екатерина Саранцева и Владимир Чернов
Концерт Большого симфонического оркестра ЦТ и ВР. Солисты Е.Саранцева и В.Чернов
Год производства: 1985
В исполнении Екатерины Саранцевой (фортепиано), Владимира Чернова (вокал) и Большого симфонического оркестра Гостелерадио СССР п/у Владимира Федосеева произведения П.Чайковского, В.Моцарта, Ф.Мендельсона, А.Рубинштейна, Ф.Шуберта, Х.Хименеса. Ведущая – Ольга Доброхотова. Запись по трансляции из Колонного зала Дома Союзов.
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