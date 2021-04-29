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Концерт Большого симфонического оркестра ЦТ и ВР. Солисты Екатерина Саранцева и Владимир Чернов

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Концерт Большого симфонического оркестра ЦТ и ВР. Солисты Е.Саранцева и В.Чернов

Год производства: 1985

В исполнении Екатерины Саранцевой (фортепиано), Владимира Чернова (вокал) и Большого симфонического оркестра Гостелерадио СССР п/у Владимира Федосеева произведения П.Чайковского, В.Моцарта, Ф.Мендельсона, А.Рубинштейна, Ф.Шуберта, Х.Хименеса. Ведущая – Ольга Доброхотова. Запись по трансляции из Колонного зала Дома Союзов.

Главная редакция музыкальных программ 1985

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kkvWFCmPBgg
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