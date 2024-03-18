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Выборы как соцопрос

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Проценты других кандидатов в президенты – в районе погрешности. То есть их можно не брать в расчёт, но выводы из этого следуют важные.

Первый. При легитимном правителе, который отстаивает интересы страны, нет и не может быть никакой альтернативы. А в условиях войны она просто опасна. Русские люди это чётко осознали.

Второе. Менее 5% Харитонова – это приговор КПРФ, на самом деле Зюганов собрал бы примерно столько же. Сторонники КПРФ частично ушли из жизни, а частично поняли, что это все равно что голосовать за портрет. КПРФовцы – это не большевики 1917 года (и слава Богу), и не сталинские соколы (откуда им взяться), и даже не брежневские кадры, а это перестроечные перерожденцы. Их слова не значат ничего, а главная заслуга Зюганова – что он вовремя соскочил с оранжевого поворота и присягнул на верность Кремлю.

Третье. Мизерный процент Слуцкого означает, что выехать на памяти о Жириновском не удалось. При всём почитании народом Вольфовича, как геополитического пророка, забрать его сторонников ЛДПР не удалось. Что говорит о здравомыслии наших граждан.

Об этом же говорят и результаты киндер-сюрприза 2.0 Даванкова. Понятно, что он должен был заменить Ксюшу Собчак для либеральной части общества. Но ведь многие из них сбежали и не голосовали, а системные либералы голосуют за ВВП. Пора бы закончить поиски приличного правого лидера для малого и среднего бизнеса, так как в России просто нет такой социальной базы.

Наконец, стоит признать, что в реальности сегодня никто из политиков не смог бы противостоять Путину без использования незаконных методов и дешёвого популизма. По идее, такая ситуация и тип правления называется самодержавием.

Но сказать об этом пока не решается сам Путин, который предпочитает играться в демократические выборы. И это понятно: до самодержавия, как мировоззрения, обществу надо дозреть, наевшись демократией. Думаю, это ещё впереди.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. При легитимном правителе, отстаивающем интересы страны, особенно в условиях войны, нет альтернативы, что подтверждают результаты выборов.

2. Низкие результаты КПРФ (около 5%) означают ее упадок и потерю связи с массами.

3. Неудача ЛДПР завоевать электорат Жириновского говорит о здравомыслии граждан.

4. Провал либеральных кандидатов показывает отсутствие социальной базы для правых сил среднего бизнеса в России.

5. В реальности ни один политик не смог бы противостоять Путину легальными методами, что фактически означает самодержавие, к которому обществу еще предстоит дозреть.

Вывод: результаты выборов демонстрируют безальтернативность Путина как лидера, отстаивающего национальные интересы в военное время, упадок оппозиции и либеральных сил, отсутствие реальных конкурентов.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/1300
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