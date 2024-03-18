Сергей Рахманинов. Первая симфония. Дирижер Евгений Светланов (1972)
Симфония № 1 ре минор, соч. 13 Сергея Рахманинова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР. Дирижер – Евгений Светланов.
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#СергейРахманинов #ЕвгенийСветланов #СимфоническийОркестр
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