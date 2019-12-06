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Сводки от ополчения Новороссии 06 декабря 2019

16:03. 6 декабря 2019 243 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В Армии ДНР показали, как было найдено тело украинского спецназовца «Альфы» (ВИДЕО 18+)

В Армии ДНР показали, как было найдено тело украинского спецназовца «Альфы» (ВИДЕО 18+) | Русская весна

Пресс-служба Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики подготовила материал о резонансном провале диверсионной группы украинского спецназа. В сюжете рассказывается о том, как было найдено тело брошенного спецназовца «Альфы» СБУ.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 1 декабря 2019 года украинская диверсионно-разведывательная группа в количестве до 8 человек, состоящая из офицеров группы «Альфа» Службы безопасности Украины, пыталась проникнуть на территорию ДНР для совершения диверсий.

При подходе к нашим позициям группа была вскрыта станцией РЭБ «Тритон». Используя полученные данные, по ДРГ был открыт огонь. При попытке прохода наших позиций, ДРГ зашла на минное поле, в результате чего два диверсанта были уничтожены.

Тело одного из них было найдено поисковой группой НМ ДНР в непосредственной близости от наших позиций, что свидетельствует о попытке ДРГ проникнуть на территорию Республики.

Также рядом с телом диверсанта найдены снаряжение, оборудование и боеприпасы стандартов НАТО.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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Новые потери ВСУ на Донбассе: за неделю четверо погибших и 18 раненых


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«Мы зря убили людей!» — нардеп о боях за Донецкий аэропорт (ВИДЕО)

«Мы зря убили людей!» — нардеп о боях за Донецкий аэропорт (ВИДЕО) | Русская весна

Лидер фракции «Голос» Сергей Рахманин жёстко раскритиковал бои за Донецкий аэропорт, в которых армия Украины понесла многочисленные потери. Депутат уверен, что все эти жертвы были неоправданны.

Такое заявление украинский нардеп сделал в эфире одного из ток-шоу на украинском телевидении. Рахманин уверен, что кровопролитные бои за Донецкий аэропорт, в которых Украина понесла огромные потери, были напрасны.

Он отметил, что в защите Донецкого аэропорта не было никакой логики, а командованию ВСУ и руководству страны на тот момент нужна была «сакральная жертва», которой и стали погибшие в аэропорту «киборги».

«Это была просто точка, где надо было похоронить определенное количество людей, которых потом канонизировали. Мы убили людей для того, чтобы сделать их героями», — эмоционально заявил Рахманин.

Парламентарий считает, что в защите аэропорта был бы хоть какой-то смысл, если бы его использовали как плацдарм, чтобы идти дальше на Донецк, или как отвлекающий манёвр, чтобы ВСУ успели подготовить мощный удар в другом месте.

«Если мы ведём войну ради таких вещей, то война не нужна. Война оправдана тогда, когда понятна конечная цель. Когда жертвы, на которые идут люди, являются осмысленными, а цель является обозримой», — поставил жирную точку нардеп «Голоса», даже не упомянув о тысячах убитых ВСУ мирных жителях.

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Зеленский неожиданно прибыл на Донбасс (ВИДЕО)

Зеленский неожиданно прибыл на Донбасс (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно приехал на Донбасс в «день ВСУ», чтобы «лично поблагодарить украинских военных за защиту территорий». 

«Для меня важно сегодня быть в зоне проведения ООС, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете наш суверенитет и независимость», — заявил Зеленский.

Он пожелал всем украинцам вернуться домой живыми и невредимыми, пообещал заниматься поддержкой украинской армии и работать «над победой Украины в вопросах возвращения Крыма и Донбасса».

Добавим, что в преддверии своего визита на Донбасс президент Украины записал видеообращение к «захисникам».

«Дорогие защитники, все, кто отважно защищает Родину на суше, воде и в воздухе. Те, кто сейчас стоит на страже нашей безопасности, и те, кто отдал жизнь за Украину», — пафосно и с дрожью в голосе начал свою речь Зеленский.

С особым цинизмом он поблагодарил «всушников» за «мирные города Украины», умолчав о том, что за минувшие годы у командования украинской армии и первых лиц государства не было ни капли сострадания и жалости к своим недавним согражданам-дончанам, которые в одночасье были названы «предателями», «сепаратистами» и им был подписан жестокий приговор — уничтожить любой ценой.

«Сегодня весь цивилизованный мир видит, что мы действительно хотим мира», — заявляет Зеленский. Видимо, с целью скорейшего достижения мира ВСУ готовят масштабные провокации в преддверии переговоров «нормандской четвёрки» в Париже.

Не обошлась речь Зеленского и без бессмысленных штампов: «Донбасс — это Украина!», «Луганск — это Украина!», «Крым — это Украина!».

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Зеленский придумал для ДНР и ЛНР «муниципальную стражу»

Зеленский придумал для ДНР и ЛНР «муниципальную стражу» | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский хочет предложить участникам встречи в «нормандском формате» создать в ДНР и ЛНР некую «муниципальную стражу» вместо предусмотренной Минскими соглашениями Народной милиции.

Об этом Зеленский заявил на встрече с «онижедетьми евромайдана».

По словам одного из участников встречи Евгения Сердюка, президент пояснил им, что, по его замыслу, в состав «стражи» должны войти украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ, а также представители Республик, «не участвовавшие в боевых действиях».

Президент Украины при этом не уточнил, должны ли патрули такой «муниципальной стражи» состоять именно из трёх человек — по одному от Украины, ОБСЕ и представителей ДНР и ЛНР, или же речь идёт в целом о пропорциональном распределении.

Напомним, Минскими соглашениями предусмотрено создание в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (ДНР и ЛНР) отрядов Народной милиции.

Сейчас Народная милиция в ДНР и ЛНР — это армии Республик. «Стража» Зеленского, по его замыслу, очевидно должна получить не военные, а полицейские полномочия. 

Украинскому президенту уже ответил глава ДНР Денис Пушилин. По словам руководителя Республики, ДНР не нуждается в помощи по обеспечению порядка от человека, неспособного урегулировать ситуацию в своей стране.

«На территории Донецкой Народной Республики полноценно работают правоохранительные органы, соблюдаются и защищаются все права и свободы человека.

Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого в Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок», — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие и приступить наконец-то к практическим конкретным действиям по реализации Комплекса мер».

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ВСУ готовят масштабные провокации в преддверии саммита «нормандской четвёрки»

ВСУ готовят масштабные провокации в преддверии саммита «нормандской четвёрки» | Русская весна

На горячую линию Генеральной прокуратуры ЛНР поступило сообщение от военнослужащего-контрактника 14-й ОМБр ВСУ, который рассказал, что ВСУ готовят масштабные провокации в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже.

Подробности сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Генпрокуратуры Республики. По словам военнослужащего ВСУ, командование бригады распорядилось провести передислокацию тяжелой военной техники и перевезти ее с постоянных мест хранения ближе к линии разграничения.

С целью сокрытия следов перемещения техники личному составу было приказано перекапывать участки местности, по которым проходила тяжелая бронетехника.

Заявитель также пожаловался, что при минусовых температурах и мерзлой земле сделать это крайне сложно. У военнослужащих есть только ломы и саперные лопатки.

Генеральная прокуратура ЛНР проверяет информацию, поступившую по горячей линии.

В случае ее подтверждения причастные к преступлениям против мирного населения Донбасса будут привлечены к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 439 и 440 УК ЛНР.

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Донбасс: Каратели вышли из подчинения, прибывшие психологи выяснили причину (ВИДЕО)

Донбасс: Каратели вышли из подчинения, прибывшие психологи выяснили причину (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны вооруженных сил Украины не зафиксировано.

Украинские боевики, используя относительную тишину, продолжают наращивать силы и средства на линии боевого соприкосновения.

Так, в районе н.п. Новозвановка на позиции 72 бригады ВСУ отмечается прибытие двух единиц БТР-70 и одного грузового автомобиля «Урал» с боеприпасами, в ходе их разгрузки в связи с несоблюдением требований безопасности одна из укладок сдетонировала, в результате чрезвычайного происшествия четверо украинских военнослужащих погибли, двое тяжело ранены, «Урал» восстановлению не подлежит.

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Командиры бригад ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС», продолжают скрывать факты нарушения воинской дисциплины и небоевых потерь.

По информации нашего источника в штабе 59 омпбр ВСУ, в 10-й батальон бригады прибыли сотрудники ВСП для расследования полученной травмы одним из военнослужащих.

В настоящее время пострадавший находится в лечебном учреждении в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой и переломами ребер.

В ходе следственных мероприятий выявлено, что травмирование произошло в результате драки между сослуживцами при обсуждении справедливости награждения и премирования личного состава батальона в преддверии празднования «Дня ВСУ».

Кроме того, установлено, что командир батальона не доложил о получении травмы подчиненным в вышестоящий штаб, чтобы не усугублять и без того критически низкую статистику дисциплинарной практики в его подразделении.

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Отмечу, что по имеющейся у нас информации, споры и разногласия по поводу честного и справедливого распределения командирами соединений и частей наград и премий, приуроченных к празднованию «Дня ВСУ», наблюдаются во всех соединениях ОТГ «Север». Наиболее остро ситуация обстоит в 46 бригаде.

Так, по информации нашего источника в штабе бригады, в подразделениях соединения участились случаи отказа военнослужащих выполнять приказы командиров и заступать на боевое дежурство на переднем крае.

Для выяснения обстоятельств и предотвращения необратимых последствий возможного бунта украинских карателей в данные подразделения в экстренном порядке прибыли группы психологов в сопровождении сотрудников ВСП (военной службы правопорядка, – прим РВ).

В процессе работы психологов выяснилось, что нежелание военнослужащих продолжать подвергать свою жизнь опасности, выполняя задачи на переднем крае, вызвано с ознакомлением их со списком личного состава бригады, представленного к наградам, поощрению ценными подарками и денежными премиями.

Основная часть награждаемых — это военнослужащие, проходящие службу в штабах подразделений бригады и штабе соединения. Кроме того, сотрудники ВСП приступили к детальному изучению списков награждаемых на предмет коррупционной составляющей.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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