Сводки от ополчения Новороссии 06 декабря 2019

Пресс-служба Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики подготовила материал о резонансном провале диверсионной группы украинского спецназа. В сюжете рассказывается о том, как было найдено тело брошенного спецназовца «Альфы» СБУ.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 1 декабря 2019 года украинская диверсионно-разведывательная группа в количестве до 8 человек, состоящая из офицеров группы «Альфа» Службы безопасности Украины, пыталась проникнуть на территорию ДНР для совершения диверсий.

При подходе к нашим позициям группа была вскрыта станцией РЭБ «Тритон». Используя полученные данные, по ДРГ был открыт огонь. При попытке прохода наших позиций, ДРГ зашла на минное поле, в результате чего два диверсанта были уничтожены.

Тело одного из них было найдено поисковой группой НМ ДНР в непосредственной близости от наших позиций, что свидетельствует о попытке ДРГ проникнуть на территорию Республики.

Также рядом с телом диверсанта найдены снаряжение, оборудование и боеприпасы стандартов НАТО.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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