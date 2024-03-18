Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Дорогие управленцы, администраторы и охранники с Урала, внимательно уважайте историю и чувства.
Сумейте увидеть, и Бог вам воздаст.
Ваш “дом” это 1/2 метра если, вообще в “ведре” или не рассеянном Пеплом Обратитесь!)))
Кто , и Для Чего? Вас Гоняет по Территориям Матушки Земле.Еще Долго не Дойдет))))))