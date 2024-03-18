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10 лет возвращению домой

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10 лет назад вернулись домой.
Хороший был день, один из лучших и самый памятный во множестве аспектов. День когда сбылась мечта.











Всех поздравляю с этим замечательным праздником.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9034459.html
Метки: крым, Россия, севастополь
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 12137 9369
    chu два часа назад

      Дорогие управленцы, администраторы и охранники с Урала, внимательно уважайте историю и чувства.
      Сумейте увидеть, и Бог вам воздаст.

    • 3881 2688
      Voyager час назад

        Ваш “дом” это 1/2 метра если, вообще в “ведре” или не рассеянном Пеплом Обратитесь!)))
        Кто , и Для Чего? Вас Гоняет по Территориям Матушки Земле.Еще Долго не Дойдет))))))

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