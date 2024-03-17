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Ангкор. Храмовый комплекс древних богов или поле боя? что за катастрофа произошла?

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Вы когда-нибудь слышали о храмовом городе Ангкор, в джунглях Камбоджи?
Само собой слышали и не раз. А если даже не довелось, то вы точно его видели в голливудских фильмах. например Мортал Комбат или Лара Крофт. Это огромный комплекс покинутых храмы неизвестной цивилизации в джунглях Камбоджи.
И в этом фильме мы попытаемся найти ответы на многие вопросы связанные с ним. Например Почему он не достроен? что произошло? Когда произошло? Кто его строил? Зачем? Из чего? И кто такие на самом деле Наги?

00:00 Интро
01:57 Кому верить?
03:32 История вопроса
08:35 Открытие
13:52 Место действия
26:15 Материалы
34:44 Методы
48:43 Катастрофа
01:01:49 Бассейны и каналы
01:10:07 Наги, Гаруды и груды песка

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Комплекс Ангкор-Ват не был "засыпан" и откапываем, как утверждают многие авторы, а стоял на поверхности с момента постройки.

2. Строительство велось при помощи неизвестных современной науке машин и механизмов.

3. Материалы для строительства добывались неподалеку и часть блоков, вероятно, использовалась из более древних, засыпанных построек.

4. Работы велись европейскими архитекторами под руководством Анри Муа в середине XIX века.

5. Строительство было внезапно остановлено, возможно, из-за катастрофического события – падения крупного астероида в районе Индонезии и последовавшего мощного землетрясения/сейсмического удара.

6. Следы разрушений и повреждений на Ангкор-Вате соответствуют сейсмическому воздействию, но не характерны для артобстрелов.

7. Французская колониальная выставка 1931 года, где был создан бетонный муляж Ангкор-Вата, могла быть связана с определёнными планами колониальных держав по сокрытию истинного происхождения этого комплекса.

Вывод: Лекция ставит под сомнение общепринятые представления о древнем происхождении Ангкор-Вата и предполагает, что этот комплекс был построен в XIX веке при использовании продвинутых, неизвестных современной науке технологий, но не был полностью завершен из-за катастрофического природного события. Автор также намекает на возможность существования более древних построек, намеренно скрытых под Ангкор-Ватом.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yx9WRKjNs3k
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