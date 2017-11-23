Древние изображения динозавров и людей

Официально считается, что динозавры вымерли примерно 65 миллионов лет назад. То есть задолго до появления предков человека. Причиной их вымирания скорее всего было резкое похолодание после падения на Землю крупного астероида шириной в 10 км. После этого катаклизма вымерли все ящеры и 75% млекопитающих.

Тем ни менее иногда археологи находят древние рисунки или скульптуры, на которых изображены животные, очень похожие на динозавров. Авторы этих рисунков изображали их так, словно видели этих зверей в реальности. Многие исследователи убеждены, что не все динозавры вымерли после последствий падения астероида.

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Это Нильская мозаика или как её ещё называют Палестринская мозаика, по месту нахождения — античная мозаика размером 585 на 431 см, изображающая русло Нила и сцены из египетской жизни эпохи Птолемеев. Дата создания мозаики спорна — большинство учёных склонны датировать её правлением Суллы (I в. до н. э.). Слово KROKODILOPARDALIS, написанное по-гречески, буквально означает Крокодило-Леопард. Но что это за существо? Динозавр?

В тысячах легенд и преданий по всему земному шару фигурируют звери, облик которых по описанию похож на динозавров. Это всем известные драконы. Драконы были культовыми существами в мифологии Китая и Европы, в древней Руси был культ Ящера и в летописях можно найти упоминания неких “лютых коркодилов”, которые нападали на людей. О драконах слагали легенды даже австралийские аборигены.

Множество славянских предметов обихода от брошей до черпаков делались с изображением драконов-ящеров. Они часто попадаются на новгородских артефактах.

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Несколько лет назад в сми промелькнула новость о том, что археолог Отис Клайн-младший в местечке Доусон Каунти, штат Монтана, откопал рог трицератопса (вид динозавров) возраст которого был определен в 33,5 тысячи лет. То есть этот динозавр жил уже в эпоху людей?

Естественно, вокруг датировки рога трицератопса сразу же возникли споры. Исследователи доказывали, что датировка неверная. Чем окончился спор, к сожалению, неизвестно. В сми упоминается лишь тот факт, что сейчас спорный рог трицератопса хранится в музее Glendive Dinosaur and Fossil Museum в штате Монтана.

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Более известен так называемый стегозавр из камбоджийского храма Та Прум, построенном в XIII веке и входящем в храмовый комплекс Ангкор. На одной из стен этого храма можно найти изображения различных животных из древних мифов.

Говорят, что там есть изображения даже василиска и грифона. Одно из таких животных очень похоже на динозавра со щитками на спине – стегозавра. А еще в одном палеонтологи опознали гиракодонта (вымершего 20 млн лет назад предка носорога).

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Серпопарды или длинношеие львы с древнеегипетских плиток. Судя по рисунку, люди пытались приручить этих животных.

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Странный зверь Сирруш с вавилонских ворот богини Иштар. Барельефы сирруша имеют очень четкий контур и изображают узкое туловище, покрытое чешуей, длинный и тонкий чешуйчатый хвост и такую же длинную и тонкую чешуйчатую шею со змеиной головой. Пасть закрыта, но из нее высовывается длинный раздвоенный язык.

Ни на одного из известных зверей сирруш не похож. Мог ли он быть дожившим до тех времен динозавром?

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Еще одну загадку исследователям загадал гобелен из средневекового французского замка Chateau de Blois (Замок Блуа). На нем изображен “дракон” в его естественной среде обитания и очень тщательно прорисованный. И даже не один, а с детенышем, словно художник рисовал животных с натуры где-то в лесных дебрях.

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Еще одно вероятное древнее изображение динозавра можно найти на куске ткани из Наска, знаменитой своими пустынными рисунками. Датрировка указала, что ткань создали примерно в 700 году нашей эры.

Этот индейский петроглиф из штата Юты кажется изображает четвероногого травоядного длинношеего динозавра. По мнению ученых все дело в природных пятнах, а на самом деле это два независимых друг от друга петроглифа.

Помимо описанных артефактов существуют еще более скандальные доказательства существования динозавров в историческую эпоху. Это знаменитые камни Ики, которые вроде бы давным давно признали подделкой, но которые все еще будоражат умы множества людей, и фигурки из Акамбаро, которые всю свою жизнь собирал Вольдемар Джульсруд .

Там уже сложно сказать, что это изображения богов или существ из фантазий людей, так как динозавры изображены очень узнаваемо, практически как в современных энциклопедиях.

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Камни Ики

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Статуэтки из Акамбаро