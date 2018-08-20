Ещё один гвоздь в гроб эволюции – неопровержимая совокупность фактов сосуществования людей и динозавров

Какое значение играет, жили ли динозавры в одно время с людьми или нет? Огромное! По той причине, что их сосуществование в прошлом подтверждает историческое сверхъестественное сотворение Богом животных и растений на Земле, и удостоверяет истинность истории Библии.

Эволюция учит, что исторически существовала определенная последовательность происхождения видов (от простых к сложным): рыбы эволюционировали в амфибии, амфибии — в рептилий (к которым и относятся динозавры), а от рептилий уже произошли млекопитающие, включая человека. Согласно данной теории, человек никоим образом не мог жить одновременно с динозаврами, так как тогда ещё не эволюционировал, а появился спустя 60 миллионов лет после вымирания динозавров.

Если эволюция верна, то человек не имел никакой возможности видеть и описывать живых динозавров. Таким образом, факт их сосуществования в прошлом ясно показывает, что предполагаемой последовательности эволюции, а, значит, и самой эволюции, никогда не было.

10 ОСНОВНЫХ ГРУПП СВИДЕТЕЛЬСТВ НЕДАВНЕГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ДИНОЗАВРОВ И ЛЮДЕЙ

1. Свидетельство Божьего Слова. Библия упоминает динозавров много раз.

(Ис.27:1, Пс.103:26, Иов гл. 41)

2. Физические недокументированные свидетельства.

3. Наскальные рисунки древних людей, изображающие динозавров.

4. Находка человеческих окаменелостей и артефактов в «древних» Меловых и Юрских слоях, в которых также обнаруживают окаменелости динозавров.

5. Упоминание и описание динозавров в древних хрониках, летописях и других исторических источниках.

6. Свидетельство Китайской культуры.

7. Изобилие рассказов и историй среди разных народов мира о драконах (древнее название динозавров) и встреч человека с этими рептилиями.

8. Обнаружение неокаменевших мягких тканей и красных кровяных клеток в костях динозавров.

9. Данные датирования по углероду-14.

10. Обнаружение отпечатков следов человека вместе со следами динозавров

В горах Кугитанг-Тау на так называемом Плато динозавров тоже были обнаружены следы человека и динозавра — об этом в 1983 году сообщила газета «Московские новости» (№ 24) со ссылкой на директора палеонтологического музея Туркмении. Новость тогда прозвучала и в программе «Время». Одним из первых зафиксировал несколько окаменевших человеческих следов среди множества следов динозавров учёный Курбон Аманниязов.

Человеческие следы заметно отличаются от тех, которые оставляют лапы трёхпалых динозавров. След продолговатый, видна пятка. Длина ясно различимого отпечатка составила 26 см, что соответствует 43-му размеру обуви современного человека. Всего таких следов обнаружено шесть.

В начале 30-х годов доктор Хилбэри Грили Бурафс, заведующий кафедрой геологии Бернского колледжа, обнаружил в песчанике в штате Кентукки (США) десять хорошо сохранившихся и ещё несколько частично уцелевших следов человека. Они были оставлены на берегу древней реки около четверти миллиарда лет назад согласно "научной" теории эволюции.

Учёный тщательно исследовал следы двуногого существа и только в мае 1953 года сообщил журналистам: "Три пары следов похожи на отпечатки левой и правой ног человека. Расстояние от следа до следа - 45 сантиметров. Следы ног параллельны друг другу, а расстояние между следами такое же, как у обычного человека. Но человек согласно данным современной науки появился в этих местах лишь полтора миллиона лет назад!"

Археолог-любитель Уильям Дж Мейстер 1 июня 1968 года приехал с друзьями к Источникам антилоп, расположенным в 70 километрах к северо-западу от города Дельта (штат Юта) На третий день его жена и дочь обнаружили окаменевшие останки трилобитов - древних моллюсков, первых обитателей океана. Они жили в кембрийский период палеозойской эры то есть 600 миллионов лет назад. Мейстер отбил от скалы кусок а затем расколол молотком его вдоль раскрыв, как книгу. С удивлением он обнаружил на одной стороне отпечаток ноги человека с трилобитом под ним.

Другая сторона камня в точности соответствовала отпечатку. Самое удивительное было то, что человек был одет в сандалии! Размеры отпечатка вполне соответствовали размерам ступни современного человека. Сандалия была изношена на правой пятке, которая вдавливала грунт глубже, чем подошва. Значит существо, обутое в сандалии, прошагало здесь, у Источников антилоп, 300 миллионов лет назад - ещё до того, как на Земле появились динозавры. Выходит, отпечатки человекоподобного существа были оставлены им за полмиллиарда лет до появления современного человека, согласно "научной" ли теории эволюции.

Добровольцы-археологи нашли многочисленные следы древнейшего человека в русле реки Палукси в Техасе. В одном месте удалив бульдозером грунт до слоя глины они обнаружили пять следов человека пересекающих по диагонали пятнадцать отпечатков следов динозавра!

Один из местных жителей рассказал что он обнаружил ряд отпечатков со следами кожаного ремня от обуви, а его сосед видел следы босого человека. В статье "Загадка каменноугольного периода" в журнале "Сайентифик Америкой" антрополог Альберт Ниголлс признавал, что если допустить существование человека или обезьяноподобного предка в каменноугольном периоде, то вся геологическая наука окажется неверной в своей основе. Однако в истории науки есть примеры, когда менялись уже давно устоявшиеся взгляды и теории.

В "Бюллетене христианской науки" за 15 апреля 1971 года приведено высказывание доктора Э. Уилдерсмита из Иллинойского университета. "Один лишь подлинный отпечаток ноги человека, найденный в тех же породах что и следы бронтозавров, ставит под сомнение все учение об эволюции. Этот факт вносит путаницу в методы датировки окаменевших пород, которые лежат в основе многих теорий. Достаточно одного следа динозавра или бронтозавра рядом со следом человека чтобы разрушить всю теорию Дарвина и революционизировать всю современную биологию"

В научной передаче «Дарвин, Бог и Динозавры» авторы-эволюционисты отметили: «...следы динозавров, бок обок с отпечатками следов человека. Их обнаружение опровергнет теорию эволюции людей десятки миллионов лет после того, как динозавры вымерли и поддержит… утверждение, что все виды, включая человека, были сотворены в одно время».

Древние изображения динозавров были обнаружены по всему миру. Если люди действительно жили бок о бок с динозаврами в одно время, то это как раз те свидетельства, которые мы ожидали бы обнаружить.

В начале 1960-х годов в провинции Ика (Перу), в древних индейских местах захоронения были обнаружены погребальные камни доинкских времен. На камнях выгравированы загадочные рисунки, изображающие сцены древней культуры, её достижения и… различных динозавров в тесном взаимодействии с человеком.

Это говорит о том, что древние перуанцы видели живых динозавров и жили с ними в одно время, чему полностью противоречит теория эволюции. Настоящую известность камни Ики приобрели благодаря деятельности Доктора Кабрера. Именно он так ими увлекся, что посвятил их коллекционированию и изучению 40 лет своей жизни. Его коллекция насчитывает 11 000 камней, а общее количество камней Ики, разошедшееся по частным коллекциям достигает 50 000.

Из-за изображений динозавров на этих камнях эволюционисты яростно атакуют их подлинность, тенденциозно и огульно объявляя всю коллекцию подделкой. Что и понятно, так как камни Ики разрушают более ста лет эволюционной псевдонаучной пропаганды.

Однако, несмотря на все их усилия, камни Ики являются археологическим фактом. Камни с рисунками являются древними и подлинными, и в силу многих причин просто не могут быть подделкой 1940-60-х годов, как бы (при)страстно ни хотели бы этого эволюционисты.

Факты и свидетельства, подтверждающие древность камней Ики

1) Гравированные камни Ики значительно варьируются по размеру и даже окраске. Самые маленькие имеют вес в 15-20 граммов, а самые большие достигают веса до 500 кг и до 1.5 м высоты. Основная же масса камней имеет в среднем размеры арбуза. Их цвет, в основной массе, чёрный разных оттенков, но есть также серые, бежевые и розоватые камни. Все они по форме представляют собой обкатанные рекой валуны (андезит).

2) О камнях сообщалось ещё в 16-м веке. (Дарвин изобрёл свою теорию в 18-м веке). Индейский летописец Хуан де Санта Пачакути писал в своей хронике (1570 г), что в местности Чинчаюнга (современная Ика) находят много камней с рисунками. Сообщалось, что ряд камней были отправлены в Испанию в 1562 году. В 1525 году Испанский священник Симон путешествовал в районе Ика в поисках камней с рисунками странных животных. Он был очень удивлён, когда увидел их.

3) Рисунки точно изображают детали строения динозавров ещё до того, как их недавно открыли палеонтологи. Некоторые камни изображают вымерших на американском континенте млекопитающих (лошадей, слонов, гигантских ленивцев, мамонтов) и целую серию фигур, показывающих биологический цикл развития динозавров.

4) Динозавры — не главная тема рисунков. Многие изображают половые сношения (это было свойственно культуре Наска), аборты, идолопоклонство и бытовые темы. Много рисунков демонстрируют достижения этой цивилизации. Различные изображения звёзд, Солнца, комет, людей с подзорной трубой говорят о высоком уровне астрономических знаний.

На многих камнях изображены сцены, свидетельствующие о высоком уровне медицины — различные хирургические операции. Треть камней изображают динозавров — трицератопсов, игуанодонов, различных зауроподов, птерозавров и др. При чём динозавры почти всегда в тесном контакте с человеком: в основном показано или их противоборство, или же забота человека о некоторых прирученных динозаврах. Рисунки на камнях Ики очень разнятся по манере, качеству и тщательности проработки, свидетельствуя о том, что над созданием камней трудилось много художников.

5) Чтобы лично убедиться в подлинности камней, архитектор Сантьяго Агурто Калво (один из первых коллекционеров), начал в 1966 году собственные раскопки в зоне Окукахе и обнаружил камни в погребениях доиспанских культур. Доктор Кабрера также сам проводил раскопки и находил камни. Карлос Солте, ректор Университета Лимы лично раскопал ряд камней около Окукахе.

Д-р. Денис Свифт, исследовавший рисунки Ики более 30 лет, писал: «Ясно помню, как однажды вечером я заглянул вниз в отверстие, проделанное в погребении… Лучи солнца осветили единственный камень Ики на дне могилы. С него, уставившись на меня, смотрел динозавр. Я замер, пораженный этим явлением… Динозавр был вырезан на камне и сохранен в могиле наподобие застывшего в янтаре древнего насекомого. Рисунок открыл мне, что эволюционная геологическая колонка и башня «глубокого времени» с её пробелом в 65 миллионов лет между динозаврами и людьми является мифом. Единственным местом, где существует башня времени, является точка зрения эволюциониста»

Неоднократно в частных интервью «чёрные археологи» рассказывали о могилах и показывали, где они находили камни Ики. Официальной науке древних культур хорошо известны эти места погребения — Паракас, Наска, Ика, Инкские могилы.

6) Ещё 1967 году д-р Кабрера послал 33 камня на экспертизу в компанию «Маурисио Хочшилд Майнинг». В заключении геологов было однозначно указано, что патина, пленка естественных окислов, покрывает как поверхность камней, так и линии рисунков, свидетельствуя, тем самым, о древности образцов. Отсутствие признаков значительного износа на краях гравированных линий означает, что камни были погребены вскоре после их изготовления. Позже подобные экспертные заключения были получены из Боннского университета, Университета Лимы и лаборатории Инженерной Школы Лимы.

Вряд ли предполагаемые мистификаторы были столь дальновидны, чтобы знать, где Кабрера собирается копать

7) В коллекции Ики есть камни, изображающие рисунки плато Наска, которое расположено в 150 км от Ика. После десятилетий тщательного изучения этого памятника современные учёные так и не смогли дать вразумительного объяснения ни целям, ни методам его создания. Вполне логично было бы предположить, что рисунки на плато Наска оставлены той же самой культурой, расцвет которой пришёлся на период между 300 г. до н.э. и 800 г. н. э.

8) Кроме камней в местах погребения Наска, датируемых около 700 г.н.э. были обнаружены глиняные изделия и декоративные ткани, изображающие динозавров. (О них речь пойдёт в следующих выпусках Разумного Замысла). Сегодня они хранятся в музее Лимы (Перу).

9) Существует огромная разница между древними камнями и репродукциями, производимыми местными «умельцами» для продажи туристам. Д-р Свифт, взял обнаруженный им в захоронении камень (с изображением динозавра) и репродукцию, произведенную Базило Учуя, и передал их в лабораторию для детального микроскопического анализа.

Как и в случае со стародавними предметами древней Греции и Рима, были сделаны репродукции камней Ики. Скептики пытались использовать этот факт для дискредитации всей коллекции. Тестировав (заранее известные) поддельные камни и доказывая их ложность, они скороспело и подложно объявляли всю коллекцию поддельной. Однако поддельные камни можно легко определить. Такой подход не имеет дело с тысячами камнями самой коллекции, не может объяснить ни их огромного количества (около 50 000), ни многочисленные свидетельства древности, ни техническую неадекватность местных «дельцов» изобразить древнюю культуру и т.д.

Базило Учуя — один из изготовителей репродукций. Скептики, утверждающие, что камни Ики являются современной подделкой, чаще всего ссылаются на то, что якобы некие фермеры ранее признавались в изготовлении и продаже камней. Но подделки, тем не менее, довольно просто отличить от настоящих камней. Они другие и по технике нанесения гравировки, которая явно более примитивна, и по размерам. Фальсификаторы не изготавливают подделки из полутонных валунов, сплошь покрывая их гравированными изображениями.

Камень из могилы имел четкие свидетельства древнего возраста: «Это камень имел значительный слой патины и окисления. Можно было видеть микроорганизмы в вырезах. Присутствует однородность окраски и выветривания. Разрезы настолько же тёмные и выветрившиеся, как и остальная часть камня. Есть несколько толстых концентраций соли... Наблюдается неравномерный износ краев гравированных линий... Заключение лаборатории: камень является древним, ему сотни или даже тысячи лет».

Отличия поддельного камня Базило Учуя: «Поддельный же камень можно было легко отличить от подлинного. Крошечные частицы метала от инструмента и поверхностные царапины легко узнаваемы. На камне отсутствовала патина; микроорганизмы не обнаружены. Вывод лаборатории: рисунок произведен недавно»

Рисуя живых динозавров... точно вплоть до деталей

На древних камнях Ики изображено много динозавров, относящихся к зауроподам. Интересно то, что зауроподы на рисунках имеют на спине кожные шипы.

Однако современный мир узнал о шипах, украшавших спины этих динозавров только совсем недавно, после обнаружения в 1992 году отпечатков кожи диплодока: «Недавнее обнаружение окаменевших отпечатков кожи зауропода (диплодока) открывает совершенно другой вид этих динозавров. Окаменевшая кожа показывает, что присутствовал срединный ряд (кожных) шипов… Некоторые были довольно узкими, другие — более широкими и конусными».

В 1975 году в своей книге «Послание гравированных камней Ики» Д-р. Джавье Камбрера детально описал найденные камни, опубликовав множество их фотографий. Несколько страниц содержат изображения динозавров-зауроподов со срединным рядом шипов. Многие из камней были обнаружены до 1975 года, задолго до обнаружения палеонтологами кожи зауроподов в 1992 году!

Далее, на некоторых камнях изображены динозавры с кожей, имеющей определенный узор, а также броневые пятна на спине и боках. Это не имело никакого смысла… до недавнего открытия окаменевшей кожи динозавра. Как выяснилось, её бугристый дизайн совпадает с изображением на камнях.

Но и это не всё. Оказывается, на ряде камней (обнаруженных в 1950-60-х годах) правильно нарисован динозавр Apatosaurus. Учёным этот динозавр (ранее называвшийся Brontosaurus) был известен из окаменелостей, но до 1979 года они по ошибке изображали его с неправильной головой! Так как палеонтолог-открыватель спутал его голову с черепом другого динозавра.

Когда это выяснилось, ошибка была исправлена. Примечательно, что на камнях этот динозавр изображен с правильной головой ещё до того, как учёные обнаружили ошибку в 1979 году.

Напрашивается целый ряд вопросов. Каким образом древние авторы рисунков могли знать все эти детали? Откуда им было известно, как выглядела спина зауроподов? И что их украшали кожные конусные шипы? Как они могли в точности изобразить узор кожи динозавров? Откуда они знали правильную форму головы Apatosaurus?

А ведь данные изображения были вырезаны на камнях задолго до того, как современные палеонтологи сделали все эти открытия. Вывод очевиден: древние люди видели живых динозавров, взаимодействовали с ними, и вырезали на камнях их точные изображения сотни лет назад. Эти факты подтверждают подлинность древних изображений на камнях и опровергают как возражения скептиков, так и всю псевдонаучную теорию эволюции.

Библия учит, что все наземные животные и человек были сотворены Богом сверхъестественно и одновременно на 6-й день недели Сотворения менее 10 тысяч лет назад. Из чего следует закономерный вывод о том, что в прошлом люди и динозавры жили одновременно на Земле до их массового вымирания в катастрофе глобального Потопа, за исключением особей введенных в Ноев Ковчег. Из Библии явствует, что Бог не просто так на ровном месте устроил всемирное наводнение, уничтожившее всё живое на суше и в небе. Но из-за разросшейся порочности человечества, переполнившей чашу Божьего долготерпения. Истребив в первый раз деградировавшее в грехах творение, Творец обещал больше не истреблять слабого плотью человечества аналогичным образом. Но Бог чётко обещал в Его Слове, данном всему человечеству через Библию, что на Его суд предстанут все люди, отвечать за все свои слова и поступки И будут давать отсчёт Богу за то, как они распорядились вверенной Им жизнью. Поэтому, каждому человеку необходимо очень сильно задуматься, что он сможет предложить своему Творцу в день Суда и чем сможет оправдаться, когда закончиться срок земной жизни. Которую, бывает внезапно укорачивают болезни, преступления и различные катастрофы, как следствие долго и злостно нераскаянных грехов.

Бог указал путь оправдания - признание как на словах, так и на делах, Христа Божьим Сыном и своим Господом. И покаяние, воплощаемое перестраиванием образа жизни личности и общества, согласно спасительному учению Иисуса Христа.

Источник: cont.ws