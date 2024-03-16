Комментарий редакции

Мощные АТАКИ на НПЗ: Ударами БПЛА Украина УНИЧТОЖИТ Нефтепереработку в России? Дроны бьют по российским НПЗ. Беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, Нижегородский, Рязанский НПЗ, Новошахтинский. Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как атаки на российские НПЗ повлияют на цены на бензин и ждать ли дефицита, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика инфо.

Основные тезисы лекции:

1. Министерство энергетики РФ заявляет, что дефицита топлива на внутреннем рынке не ожидается, несмотря на атаки дронов на НПЗ.

2. Рост цен на топливо на бирже (около 30% с начала года) не влияет на розничные цены пока, но это временное явление.

3. Правительство пытается контролировать ситуацию административными мерами (эмбарго, заградительные пошлины), а не рыночными механизмами.

4. 92% внутреннего рынка нефтепродуктов контролируется 5 крупными компаниями (Роснефть, Газпром, Лукойл и др.).

5. Эксперты предупреждали, что при нулевых экспортных пошлинах и росте НДПИ стимула продавать топливо внутри страны не будет.

6. Правительство не желает пересматривать условия "большого налогового маневра" 2018 года и регулировать цены на внутреннем рынке.

Вывод:

Несмотря на заявления властей об отсутствии проблем, существующая система налогообложения и высокая монополизация рынка нефтепродуктов создают предпосылки для неизбежного роста цен на внутреннем рынке. Правительство игнорирует предупреждения экспертов и пытается административными мерами сдержать ценовой рост, вместо того чтобы менять систему стимулов для производителей.