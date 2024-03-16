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Мощные АТАКИ на НПЗ: Украина УНИЧТОЖАЕТ Нефтепереработку в России

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Мощные АТАКИ на НПЗ: Ударами БПЛА Украина УНИЧТОЖИТ Нефтепереработку в России? Дроны бьют по российским НПЗ. Беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, Нижегородский, Рязанский НПЗ, Новошахтинский. Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как атаки на российские НПЗ повлияют на цены на бензин и ждать ли дефицита, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика инфо.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Министерство энергетики РФ заявляет, что дефицита топлива на внутреннем рынке не ожидается, несмотря на атаки дронов на НПЗ.

2. Рост цен на топливо на бирже (около 30% с начала года) не влияет на розничные цены пока, но это временное явление.

3. Правительство пытается контролировать ситуацию административными мерами (эмбарго, заградительные пошлины), а не рыночными механизмами.

4. 92% внутреннего рынка нефтепродуктов контролируется 5 крупными компаниями (Роснефть, Газпром, Лукойл и др.).

5. Эксперты предупреждали, что при нулевых экспортных пошлинах и росте НДПИ стимула продавать топливо внутри страны не будет.

6. Правительство не желает пересматривать условия "большого налогового маневра" 2018 года и регулировать цены на внутреннем рынке.

Вывод:
Несмотря на заявления властей об отсутствии проблем, существующая система налогообложения и высокая монополизация рынка нефтепродуктов создают предпосылки для неизбежного роста цен на внутреннем рынке. Правительство игнорирует предупреждения экспертов и пытается административными мерами сдержать ценовой рост, вместо того чтобы менять систему стимулов для производителей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LfplZZcGlo0
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 27245 25331
    жора шапов час назад

      Вывод не полный.

    • 1923 1843
      Сан Саныч 7 мин. назад

        “…По поводу новой атаки НПЗ. Сейчас становится понятным, кто является союзником хохлов* [здесь и ниже орфография сохранена] в этом вопросе и на кого они делают ставку. Это наша административная неповоротливость и формализм. Призывы к частникам, “поставьте зушки”, ими отлично воспринимаются, вот только где им взять зенитки? Минобороны не хочет брать на себя защиту критического производства, а выдать им для самообороны подобную технику нельзя, запрещено, “не по регламенту”. Берите антидронные ружья и РЭБ. А хохлы*, судя по точности в условиях помех, вероятно уже оснастили дальние БПЛА системами самонаведения по ИИ, поэтому точечно на огромном заводе бьют по самому уязвимому участку.

        И на ружья, РЭБ кладут болт с большой высоты. А охрана в виде ЧОПа, бегает с дробовиками.

        Именно на эту межведомственную несогласованность враг и делает ставку. И как мы видим, он точно просчитал психологию нашего чиновника. И если на столицу, пути подхода перекрыты, причём и панцири быстро на башни поставили, и вертушечные перехватчики, то на остальные регионы не хватает, а выдать оружие для самостоятельной защиты нельзя… Видимо ждём когда процент пораженных НПЗ выплеснется на дефицит горючего, и народ охренеет от скачка цен. Тогда по иной цепочки структуры до ЛПР дойдёт, что всё таки надо что-то сделать, и вот тогда может быть им кто то скинет этот пост. Про жаренного петуха и гибкость административной реакции..

        З.Ы. к слову у хохлов* вопрос давно решён очень просто, мобильные группы ПВО на пикапах, с крупнокалиберными пулеметами и зушками, которые довольно эффективно работают против медленных низколетящих дронов. Особенно если прикрывают важный объект. Почему мы до сих пор не можем организационно просто повторить элементарное решение, видимо вопрос к тому, кто считает что негоже ради войны менять регламенты и правила”.

        “Русский инженер”. https://t.me/rusengineer/3172

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