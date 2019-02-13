Новости Украины и Новороссии 13 февраля 2019
- 21:06 Киевляне считают томос предвыборной агитацией Порошенко — опрос.
- 19:00 «Ложись, Бандера» — полицейский вышел из СИЗО и рассказал свою версию драки с нацистами (ВИДЕО).
- 18:41 Судью, который вынес приговор Януковичу, внезапно привлекли к ответственности.
- 17:07 3aлoг внeceн. Пpичeм тyт Bилкyл?.
- 15:09 Петя выpывaeт тeлeфoн.
- 15:08 Украина провалила план по добыче газа, — Гройсман (ВИДЕО).
- 13:14 Кива внёс залог за полицейского, крикнувшего «Ложись, Бандера!» (ФОТО, ВИДЕО).
- 10:08 Германия в ООН заявила о «вторжении России на Украину».
- 09:27 «Донбассу некуда возвращаться – прежней Украины больше нет».
- 09:25 Прилепин о будущем президенте Украины: «Лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем».
- 08:46 Россия отказалась от роли «мальчика для битья» на переговорах по делу МН17.
- 07:55 США назвали очередные условия для снятия санкций с России.
- 07:20 Порошенко наградят орденом в ДНР.
- 06:54 Перемога майданной «пятилетки»: на Украине открылось 56 заводов.
- 04:30 «Супертанки» ВСУ — лёгкая добыча для бойцов Донбасса, или Миллионы долларов на рухлядь.
- 04:00 Зачем Украина и США затеяли учения в Чёрном море.
- 01:30 Репутация Украины зависит от выборов, — Волкер.
- 01:04 O Гoвнe, Maннepгeймe, “б*ядcкoм гopoдe” и peвoлюции.
- 01:00 Аваков представил в США план по «возвращению» Донбасса.
- Вчера 22:29 Арест Мельникова.
- Вчера 22:04 O xaйпe нa имeни, дивepcии пpoтив Пeти и пpoчeм.
Киевляне считают томос предвыборной агитацией Порошенко — опрос
Киевлянам задали вопрос о том, как они оценивают посещение президентом Украины Петром Порошенко некоторых областей по вопросам предоставления Украине томоса.
Участникам исследования предложили дать оценку тому, можно ли считать посещение регионов главой государства по этому вопросу одним из средств популяризации ПЦУ, или его собственной агитацией перед выборами.
Опрос проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу клиента.
«Ответы распределились следующим образом: безусловно, средство популяризации Поместной православной церкви — 11,2%; в большей степени средство популяризации Поместной православной церкви, но частично — средство предвыборной агитации — 8,9%; в равной степени средство популяризации Поместной православной церкви и средство предвыборной агитации — 21,0%; в большей степени средство предвыборной агитации, но частично — средство популяризации Поместной православной церкви — 13,9%; безусловно, средство предвыборной агитации — 38,3%; трудно сказать/отказ отвечать — 6,6%», — говорится в релизе.
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«Ложись, Бандера» — полицейский вышел из СИЗО и рассказал свою версию драки с нацистами (ВИДЕО)
Полицейский Василий Мельников, подозреваемый в избиении боевика неонацистской группировки С14 возле Подольского райуправления в Киеве, вышел из изолятора временного содержания и заявил, что у него не было намерения добивать лежачего.
Об этом он сказал в видеокомментарии, опубликованном в соцсети на странице кандидата в президенты Ильи Кивы.
Мельников рассказал, что работает в правоохранительных органах с 2006 года и никогда не работал в «Беркуте».
На вопрос, кричал ли он «Ложись, Бандера», Мельников ответил: «Меня еще в тот момент и не было на улице, и в тот момент я не думал, кто это».
«Бандера — это человек, который когда-то был националистом и отстаивал свои интересы», — сказал он, добавив, что он равнодушен к этой фигуре, и не относится к нему ни отрицательно, ни положительно.
Об избиении боевика С14 Мельников сказал: «На тот момент меня также забрызгали баллончиком, и я переживал, что может быть все что угодно, и состояние было эмоциональное. И когда человек находился на земле, если и наносились какие-то удары, то не по голове, и сказать, что у меня был прямого умысел добить его, нельзя».
Он также заявил, что полицейские пытались помешать нападавшим попасть в дежурную часть, где хранится огнестрельное оружие.
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Судью, который вынес приговор Януковичу, внезапно привлекли к ответственности
Судью Оболонского районного суда Киева Константина Васалатия, который в составе коллегии судей вынес приговор Виктору Януковичу за госизмену, отстранили от осуществления правосудия на полгода.
О решении Высшего совета правосудия в среду, 13 февраля, сообщила пресс-служба Верховной рады Украины, опубликовав соответствующий документ.
«Вторая Дисциплинарная палата ВСП приняла решение привлечь судью Оболонского районного суда города Киева Васалатия Константина Анатольевича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления о временном, сроком на шесть месяцев, отстранении от правосудия», — сказано в документе.
Кроме того, Васалатия обязали пройти курс повышения квалификации по судейской этике и применению гражданского процессуального законодательства и в дальнейшем показать результаты на соответствующем оценивании.
Конкретных причин, по которым судью отстранили от работы, не называют.
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3aлoг внeceн. Пpичeм тyт Bилкyл?
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Петя выpывaeт тeлeфoн
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Украина провалила план по добыче газа, — Гройсман (ВИДЕО)
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил «Укргаздобычу» в срыве планов по добыче газа.
«Я весьма недоволен, что на самом деле „Укргаздобыча“ компании „Нафтогаз“ план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалила», — заявил Гройсман, представляя отчёт Кабмина за прошлый год.
При этом в «Укргаздобыче» вполне довольны своими показателями: компания бойко рапортовала о рекордной добыче газа в 2018 году — 15,49 млрд куб. м (при росте всего 0,3% за год, что и возмутило Гройсмана).
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Кива внёс залог за полицейского, крикнувшего «Ложись, Бандера!» (ФОТО, ВИДЕО)
На истории со стражем порядка, избившим неонацистов в Киеве с криком «Ложись, Бандера!», на Украине с удовольствием пиарятся все, кому не лень.
Сначала полицейского «слило» его начальство, предпочтя прогиб перед радикалами-нациками этике силового ведомства, а затем другие участники украинского политпространства решили «окучить» тех украинцев, кто явно недоволен спешно начатым судебным процессом в отношении правоохранителя.
Так, кандидат в президенты Илья Кива внес 115 тысяч гривен залога за полицейского Василия Мельникова — разумеется, под прицелами видеокамер.
По словам Кивы, он сделал это «как глава профсоюза Министерства внутренних дел Украины и как офицер» и «не позволит унижать полицейских и будет защищать каждого из них».
«Я уверен, что стражи закона и порядка имеют право на применение силы против тех, кто не знает меры своему „активизму” и превращает его в противоправные действия. Подобные решения судов дискредитируют правоохранительную систему и превращают обычную работу полицейских в шоу во время предвыборной кампании», — пояснил Кива.
Добавим, что 4,2 тыс. долларов за громкий информационный повод в условиях избирательной кампании — неплохое вложение средств.
Напомним, ранее залог за арестованного полицейского предлагал внести медиаэксперт Анатолий Шарий.
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Германия в ООН заявила о «вторжении России на Украину»
В ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России, постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген заявил о «вторжении России на Украину».
«Я только что слушал Василия (постпред РФ в ООН Василий Небензя — прим. РВ), и у меня сложилось впечатление, что Украина напала на Россию, а не Россия напала на Украину», — начал свою речь Хойзген.
«Наши российские друзья годами говорят, и Василий вновь это повторил, что, „в Украине внутренний конфликт по смене правительства”.
Мы знаем, что на самом деле это было российское вторжение. Российские военные были напрямую вовлечены в оккупацию Крыма, Донецка и Луганска.
Крым до сих пор оккупирован, Донбасс до сих пор оккупирован. И все это с помощью мифа о „зеленых человечках” или что там кто-то „брал судьбу в свои руки”? Нет, это были российские военнослужащие. В 2014–2015 годах это становилось все яснее», — продолжил свои русофобские выпады постпред ФРГ.
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«Донбассу некуда возвращаться – прежней Украины больше нет»
В то время, когда в Донбассе празднуют создание Донецко-Криворожской советской республики, на Украине всё больше восхваляют Бандеру и сносят памятники советского прошлого.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал политолог Владимир Корнилов.
Напомним, ранее украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что украинская сторона не хочет предпринимать каких-либо мер по мирному решению конфликта в Донбассе, тем самым саботируя Минский процесс и всё сильнее отстраняя регион от Украины.
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Прилепин о будущем президенте Украины: «Лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем»
Соседи демонстративно и юридически обозначили свой курс — прочь от России на Запад.
О том, чем грозит это нашей стране, что ждать от выборов президента Украины, спецкор «КП.ру» поговорил с писателем Захаром Прилепиным.
— Депутаты Рады приняли решение изменить Конституцию страны и внесли в нее поправки — осталось их только подписать действующему президенту, и нет сомнений, что Порошенко эти изменения утвердит.
Поправки утверждают политический курс Украины — интеграция с НАТО и Евросоюзом. Конституция — основной Закон для страны, то есть, Украина для нас потеряна уже окончательно?
— У нас есть такая соседняя страна — Грузия. Она имела такой же курс. Есть Молдавия. Но до сих пор в состав НАТО не удавалось включить страны имеющие территориальные проблемы — Южная Осетия и Абхазия, Приднестровье, Донбасс.
Поэтому, эти действия пока можно рассматривать в контексте предвыборной кампании Порошенко, который полагает, что примерно 20% украинских избирателей покупаются на такую риторику. Порошенко хочет задействовать этих людей на выборах, показывает, что от него ожидать.
— Почему украинцы до сих пор не поняли, что НАТО и Евросоюз — это такая морковка для ослика. Их этой морковкой морочат уже пять лет. Сколько было разговоров о поставках западных вооружений в ВСУ?
В реальности — получили английские бронетранспортеры, которые на горку залезть не могут (20 штук полубронированных машины «Саксон» списанных из британской армии за некондиционность — прим. корр.) и несколько «Джавелинов». Как целая страна, уже пять лет может жить иллюзиями и обещаниями?
— Что на Украине, что в России определенный процент электората подвержен манипуляциями. У нас, например, есть партия, либерально-демократическая, которая агитирует за одни вещи, а делает вторые и третьи.
И тем не менее, они получают достаточное количество голосов на одной только риторике. Могу напомнить, что в свое время, господин Жириновский спас Ельцина от импичмента, при этом он «за бедных и за русских».
Да, думаю до 70% украинцев считают, что Порошенко отвратительный президент, но для второго срока ему достаточно получить лишь 20 процентов голосов. И он работает с людьми, которые готовы поверить в Евросоюз и НАТО.
Вот некорректный, и даже обидный пример. Донбассу, например, никто не обещает, что он войдет в состав России. При этом люди живут с этой верой!
В России же тоже были такие иллюзии, стремились вписаться в «западный мир» или «европейское сообщество». С 1991 года по 2000 год, больше десяти лет изживали эти иллюзии, хотя их катастрофические последствия были очевидны — бандитизм, нищета, бомжи. И война была на своей территории. Не будем недооценивать ресурсы терпения у наших славянских братьев.
— Неделю назад я говорил с мудрым и очень смелым для нынешних украинских реалий, политологом Погребинским. И он, оценивая кандидатов в президенты, сказал, как приговорил — «пророссийских там нет». Что, совсем нет надежд?
— Я думаю, у России есть некие договоренности со всеми кандидатами в президенты, вплоть до Порошенко. Это нормально и совсем не значит, что Россия какая-то беспринципная. Она просто играет на всех досках, как США.
И даже если бы был пророссийский кандидат, условно, мы могли бы получить абсолютно антироссийский результат, как с Януковичем. Нас просто кинут или обманут, не буду уж поминать особенности менталитета наших собратьев. Мне кажется, на Украине лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем.
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Дмитрий Стешин
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Россия отказалась от роли «мальчика для битья» на переговорах по делу МН17
МИД России заявил, что на предстоящих трехсторонних переговорах с Нидерландами и Австралией по теме крушения на Донбассе Boeing MH17 Москва категорически отказывается обсуждать степень своей ответственности за эту катастрофу.
Таким образом Кремль опроверг информацию о тематике предстоящих переговоров, которую анонсировал заместитель министра иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. С официальным опровержением выступила представитель МИД России Мария Захарова. Его текст опубликован в Facebook.
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США назвали очередные условия для снятия санкций с России
Американские санкции против России будут действовать до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не передаст Крым под контроль Украины.
Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн на заседании Совета безопасности ООН.
«Наши санкции по Донбассу будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения. Наши санкции по Крыму также будут продолжаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины», — заявил Коэн.
«Вывод войск из Восточной Украины и Крыма — это единственный приемлемый исход и единственный, который мы должны принять. Соединенные Штаты подчеркивают свою однозначную позицию по Украине», — отметил дипломат.
Кроме того, заместитель Соединенного Королевства в ООН Джонатан Аллен перед началом заседания зачитал заявление от имени Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Польши, Италии, Нидерландов и Швеции, в котором говорилось следующее: «Мы, как государства-члены Европейского Союза, полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ».
Вчера «Русская Весна» сообщала, что США и ЕС готовятся к введению новых антироссийских санкций.
Напомним, заседание совета безопасности ООН было собрано по инициативе Российской Федерации.
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Порошенко наградят орденом в ДНР
В ДНР будет изготовлен специальный орден для Петра Порошенко — «Орден Иуды», изготовленный из осколков снарядов, выпущенных украинскими оккупантами по сёлам и городам Республики.
Об этом 12 февраля рассказал руководитель Центрального исполнительного комитета общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.
«Наши активисты в последнее время часто выезжают в прифронтовые районы , общаются с их жителями, оказывают помощь. В процессе общения жители вышли с такой инициативой — отлить из тех снарядов, которые прилетают со стороны Украины, орден для Петра Порошенко и вручить ему, — отметил Муратов. — Наше движение безусловно поддерживает данную инициативу и объявляет о запуске акции, целью которой будет изготовление „ордена Иуды” и передача его адресату».
Осколки для ордена «президенту мира» будут собирать пока будет идти его избирательная кампания, а найти своего «героя» награда должна до дня выборов — 31 марта.
«Порошенко идет на второй срок, нам бы хотелось „поддержать” его именно этой акцией, дабы он „гордился” и понимал, что жители Донбасса помнят и на себе ежедневно испытывают ту боль и страдания, которые он приносит простому народу», — пояснил Муратов. Штабы по сбору осколков планируют организовать в местных общественных приемных председателя ОД «Донецкая Республика» Дениса Пушилина.
Как известно, в 1709 году «Орден Иуды» был в единственном экземпляре по приказу Петра I и предназначался для Ивана Мазепы, который перед самым началом Полтавской битвы перешел на сторону Швеции — врага Русского царства в Северной войне.
На серебряном ордене, сделанном из серебра и весившем 5 кг, был изображен повесившийся на осине Иуда Искариот с лежащими у его ног 30 сребрениками. Надпись на ордене гласила: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится».
«Русская Весна» со своей стороны предлагает включить в оформление ордена незабвенные слова Порошенко «Их дети будут сидеть в подвалах, наши — ходить в школы…».
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Перемога майданной «пятилетки»: на Украине открылось 56 заводов
Одесский журналист Юрий Ткачёв на страницах личного блога комментирует достижения первой майданной «пятилетки» в области индустриализации.
Вот вы тут на лица садитесь (скандал с провокационной рекламной кампанией спортивного гиганта Reebok — прим. РВ) и не знаете, что на Украине перемога. И даже не перемога — переможища!
Вдумайтесь: 56 заводов, 29 электростанций открылись в Украинушке при Порошенко!
Думал уж выписываться из ватников и записываться в славаукраинцы, но потом решил открыть карту и посмотреть. Смотрел, как понятно, Одесскую область.
Заводы у нас, значит, открылись следующие:
1. Завод по производству брикетов из соломы в Каменке.
2. Маслоэкстракционный завод в Южном.
3. Швейная фабрика на 60 человек в Одессе.
4. Завод по производству пенополиуретановых ковриков в Ильичёвске.
5. Завод по производству жидких удобрений в Сарате, 60 тысяч тонн в год.
6. Винзавод «Агрокапитал» в Каменке (не той, что в п.1).
7. Завод по производству маргарина на 60 рабочих мест в Холодной Балке.
8. Асфальтовый завод в Березовке.
9. Завод по производству комбикормов в Кодымском районе.
10. Завод по производству технического спирта в Зеленогорском.
Вот 10 таких супергигантов за 5 лет осилили. Перемога, да, однозначно.
Интересно, сколько таких заводов нужно, чтобы окупить одну лишь гибель НПЗ (Одесский нефтеперерабатывающий завод — прим. РВ)? Думаю, где-то 100. Т. е. такими темпами лет через 50 — окупим. А ведь есть ещё ОПЗ (Одесский припортовый завод — прим. РВ), уже не говоря о прочем.
Ну и да. Производства открываются самые примитивные: грубо говоря, одна установка, в которую загружается бросовое сырьё и получается на выходе некий продукт — тоже не айфоны, как понятно.
Не, парни. На такой индустриализации вы далеко не уедете.
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«Супертанки» ВСУ — лёгкая добыча для бойцов Донбасса, или Миллионы долларов на рухлядь
Порошенко снова решил рассказать о мощи украинской армии. Была модернизирована сотня советских танков Т-64. Их поспешили выдать за прорыв в оборонной отрасли.
Модернизацией занимался Харьковский завод. Частичное переоборудование танков было выдано за перевооружение бригады.
Это событие не обошёл вниманием президент-олигарх. Он в очередной раз решил выдать это действо за свой успех. Мол, содержит армию в надлежащем состоянии.
Петя не постеснялся рассказать на весь Facebook, что эти танки предоставляют лучшие боевые возможности, а их оснащение соответствует последнему слову техники. Тепловизоры, защита цифровых коммуникаций, динамическая защита — всё это получили танкисты.
Стоит ли говорить, что танки, которые стоят на вооружении с 1964 года, физически не могут быть снаряжены по последнему слову техники.
Использованные для модернизации приборы старые.
В целом этот «образец 2017 года» ничем кардинально не отличается от старого танка. Все дополнительные модули, которые были установлены, — старые.
Образец не отвечает современным запросам, но при этом все эти операции стоили денег. Порошенко ловко забывает сказать, что не один миллион долларов был потрачен за время его президентства на подобные проекты. Эффективность их равна нулю.
К этой же цифре стремится и предвыборный рейтинг самого президента-олигарха.
Т-64 морально устарели к началу 21 века. Их использование в зоне «АТО» показало полную недееспособность. Эксперты отмечают, что якобы украинская динамическая броня — это советская разработка «Контакт».
Она не способна противостоять современным боеприпасам. Этим танкам место в музее, но никак не на презентации нового вооружения.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Зачем Украина и США затеяли учения в Чёрном море
Военкор и руководитель медиапроекта WarGonzo Семён Пегов в материале Life — о том, с какой целью США и Украина планируют совместные учения и какое отношение они имеют к президентским выборам на Украине.
В этом году в акватории Чёрного моря Украина и США проведут совместные учения под названием Sea Breeze 2019, аналогичные манёвры военные обеих стран совершали и в прошлом году.
При определённой доле скепсиса со стороны отечественного аналитического сообщества, а иной раз и под аккомпанемент откровенных его насмешек — подобного рода мероприятия не могут никаким образом угрожать нашему мощному Черноморскому флоту — я, тем не менее, позволю себе обозначить риски и, если хотите, в какой-то мере опасные — пусть не напрямую, но косвенно — тенденции для России.
Во-первых, результатом прошлогодних учений, на мой взгляд, можно справедливо считать события в Керченском проливе в ноябре 2018-го.
Для меня очевидно, что американцы вместе с украинскими военными, конечно же, не отрабатывают в ходе учений прямое военное столкновение с российским Черноморским флотом в силу бессмысленности этого занятия — всё, что осталось от Военно-морских сил Украины, вряд ли способно выдержать хоть какое-либо, пусть самое безобидное, столкновение с нашими ресурсами.
Однако это не означает, что варианты отдельных локальных спецопераций, диверсий, провокаций не рассматриваются украинскими генералами, именно их американскими кураторами, как средство оказания на Россию информационного давления. Они не рассчитывают на победу в море, но, создав прецедент, подобный тому, что случился в Керченском проливе, могут навязать довольно серьёзную борьбу в информационном пространстве. Чем другим была попытка трёх судов ВМФ Украины пройти через Керченский пролив, если не спецоперацией по дискредитации России в международной информационной повестке?
Другое дело, что эта спецоперация была фактически провалена. Напомню — настоящее задание, поставленное командованием для экипажей трёх украинских кораблей, заключалось в том, чтобы не просто нарваться на неприятности, а дать реальный бой при задержании. Об этом позволяет судить количество боеприпасов и оружия, изъятых впоследствии с задержанных кораблей. Его должно было хватить как минимум на час ведения реального боя, в результате которого, вероятнее всего, были бы жертвы, что позволило бы вывести этот скандал на более высокий и резонансный уровень.
Настоящей трагедии (прежде всего для семей украинских моряков) не произошло только по двум причинам — грамотные и некровожадные действия российских пограничников и спецназа, а также то обстоятельство, что сами экипажи, что называется, сдрейфили и сдались, не оказывая сопротивления.
Поэтому провокация, которая должна была гарантировать Порошенко введение военного положения в стране не на один месяц, а на полгода и, собственно, президентское кресло, ради которого всё и затевалось. Плюс ещё один фактор — подобный козырь позволил бы Киеву существенно обострить ситуацию в Донбассе, чего так сильно хотят в США, чему так сильно сопротивляются в Европе.
Итак, учения позволяют американским инструкторам разрабатывать для Киева и репетировать почти в реальных условиях отдельные спецоперации, связанные с диверсионной деятельностью против России.
С учётом провала в Керченском проливе необходима суровая работа над ошибками. Это важно, и это нужно понимать. К тому же это отличный предлог и логистическая возможность для переброски на Украину отдельных видов морских вооружений. В прошлом году, в частности, в рамках аналогичных мероприятий Киеву подогнали несколько стареньких канадских патрульных катеров, которые очень пригодились командованию ООС (Операции объединённых сил) на Мариупольском направлении.
Согласование учений Sea Breeze 2019, запланированных, очевидно, на весенне-летний период, говорит том, что для США не имеет абсолютно никакого значения, кто победит на президентских выборах в Незалежной. То есть там даже не предполагается, что к власти может прийти условный пророссийский политик, который мог бы сказать подобного рода военному сотрудничеству нет. То есть по факту — это недвусмысленная демонстрация американцами полного и тотального контроля над украинской повесткой в принципе. А следовательно, ждать после президентских выборов каких-либо позитивных изменений в зоне донбасского конфликта не приходится. На донбасском фронте без перемен.
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Репутация Украины зависит от выборов, — Волкер
Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудил с главой МВД Украины Арсеном Аваковым риски прохождения избирательной кампании на выборах президента.
Об этом сообщил Аваков в своем микроблоге Twitter.
Во время двусторонней встречи Волкер отметил, что на карту поставлена репутация Украины.
«Репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы», — процитировал Волкера Аваков. Он также отметил, что выборы должны быть прозрачными и честными.
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O Гoвнe, Maннepгeймe, “б*ядcкoм гopoдe” и peвoлюции
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Аваков представил в США план по «возвращению» Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время круглого стола в Институте мира (Вашингтон, США) представил план по «возвращению» Донбасса «Механизм малых шагов».
Аваков предлагает «новые механизмы», которые, по его замыслу, должны вернуть Донбасс под контроль Украины.
По словам украинского министра, стратегия предусматривает на отдельном выбранном участке территорий Республик Донбасса создание демилитаризованной зоны безопасности. Все военные формирования с обеих сторон отводятся за обусловленную линию.
Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берут под свой контроль указанный участок территории и ее границы. Правопорядок и законность обеспечивается силами Национальной полиции, Национальной гвардии Украины и мониторинговой миссией.
«На этой территории проводятся местные выборы. Главный принцип — соблюдение украинского законодательства и обеспечения свободного волеизъявления.
Восстанавливается работа всех государственных институтов, правоохранительных органов Украины, возобновляется безопасность и правопорядок, социальное обеспечение, образование, финансовая сфера, а также достойный уровень жизни», — отметил он.
Аваков подчеркнул, что при возвращении Украиной контроля над территориями сразу решаются и экологические проблемы региона.
«Когда люди увидят, что зашла украинская власть с украинским флагом, создала переходные компромиссные условия, обеспечила надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, — все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться в Украину», — озвучил свои фантазии глава МВД Украины.
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Арест Мельникова
Полицейский Василий Мельников, который пинками выгонял фашистов из захваченного ими полицейского участка и кричал им "Ложись Бандера!" арестован на 2 месяца. Под подписку он может выйти, если заплатит 115 тыс. гривен. От несения службы разумеется отстранен. В украинской официозной прессе подвергнут остракизму – покусился на "святое". Как не трудно догадаться по реакции руководства полиции, которое бросилась извиняться за Бандеру, арестовали его не за то что бил, а за то, что кричал. Классическое мыслепреступление и расплата, которую юридически оформят как "превышение служебных полномочий", потому что по долгу службы полицейский на Украине должен защищать бандеровщину, а не бороться с ней, даже в мыслях, тем более отвешивать сочные удары ногой по корпусу "украинским недоарийцам".
С учетом приближающихся выборов, из Мельникова могут сделать показательную жертву, чтобы задобрить националистический "электорат" и показать, что власть стоит на страже "завоеваний революции гидности", когда фашисты могут захватывать полицейские участки, после чего перед ними должны извиняться.
А если не успеют Мельникова закатать, то скорее всего после выборов это дело спустят на тормозах и Мельников отделается просто увольнением. Простым полицейским повод задуматься, какое место они занимают в сложившейся "гидной системе".
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O xaйпe нa имeни, дивepcии пpoтив Пeти и пpoчeм
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Путаница и гульянье в душе украинцев воспитывалось десятилетиями.
Получились овны, которые в овне достойны своих правителей.
Здесь ни какие паспорта не помогут. Только сами.
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Уже поздно..
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В ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России, постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген заявил о «вторжении России на Украину»– ну кто ещё в России считает, что мы победили Третий Рейх? Он цветёт и пахнет! Думаю что Десятниченко Николай, не нёс пургу а выполнял заказ интересно чей же?