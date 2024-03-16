Одним из частых упрощений картины мира, особенно характерном для представителей инженерно-технических специальностей, является представление о возможности посчитать и предсказать будущее, загрузив большой объем данных в нейросеть. Своего рода аллюзия на Deus ex machina (лат., Бог из машины), который должен магическим и непонятным образом разрешить задачу. Объяснять и доказывать, что мир много сложнее, что нет предопределённости, комбинаторика не тождественна творчеству и т.д, неблагодарное дело. Сложные ответы не воспринимаются простыми мозгами, хотя ровно тоже ожидание чуда было от компьютеризации, информатизации и цифровизации, ан не вышло.

В рамках детерминированного хаоса, к общественным законам, оперирующим средними и медианными значениями, добавляется фактор личности, обладающей свободой воли (см. рисунок). Сильные и пассионарные люди творят историю, но в ограниченном диапазоне. Они не могут совершить волшебство, нарушающее законы мироздания, но могут сдвинуть траекторию развития, увеличив вероятность наступления одного варианта будущего, уменьшив другие. В феврале 2022 года весь мир в прямом эфире наблюдал, как Владимир Путин меняет течение истории, приводя к присяге новому курсу элиту / руководство России.

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Геостратегия работает в парадигме детерминированного хаоса, но раз есть такой, то надо оговорить, каков будет НЕдетерминированный хаос и почему мы не будем пытаться работать в его рамках. На картинке показан исторический процесс

Для полноты картины, необходимо не забывать про еще один элемент исторического процесса – «Незримое провидение» (см. рисунок) или случайные события, внешние для системы факторы, которые способны повернуть траекторию развития на путь чудесного сценария (шансы которого были менее 2%). Прогнозирование данных факторов тождественно стратегированию за Бога / Высшие силы, т.е. попытки предугадать следующие варианты:

▪️ ключевая личность исчезает из расклада (смерть, психическое расстройство, тяжелая болезнь, выгорание и др.) [случайная гибель адмирала С.О. Макарова (1848-1904 гг.), с которым шансы на победу в войне с Японией были высоки];

▪️ обретение гения, который сможет раз за разом делать маловероятные сценарии основными, что в итоге приведёт к реализации чудесного сценария [И.В. Сталин сделал СССР сверхдержавой];

▪️ стихийное бедствие, катаклизм непрогнозируемого современной наукой характера [вулканы, климатические изменения, эпидемии и др.];

▪️ «кара небесная» за нарушение законов Высших сил [религиозная метафизика…].

Исходя из данного перечня понятно, что подобные события нужно учитывать, чтобы максимально смягчить последствия, но предотвратить их не выйдет. Изучая историю России, может показаться, что количество проявлений «незримого провидения» много больше, чем у других стран и народов. Как к этому относиться? "На Бога надейся, но сам не плошай". "Мы русские, с нами Бог!"

Можно выделить несколько критериев, после достижения которых, в дополнение к уже происшедшим событиям, можно будет сказать смело – после «святых 90-х» был реализован «чудесный сценарий»: победа в войне за независимость от Запада, запуск долгосрочной стратегии развития России (минимум свой панрегион), назначен преемник, что сможет продолжить выбранный курс. Если такое произойдёт, то можно будет считать, что чудесный сценарий «предатель на троне сверхдержавы» (М.С. Горбачев) был компенсирован другим чудесным сценарием, но логику этого даже не надо пытаться понимать…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Нельзя полагаться только на данные и предсказания нейросетей, мир гораздо сложнее.

2. Сильные личности могут менять ход истории в определенных рамках.

3. Помимо детерминированного хаоса, существует недетерминированный хаос – случайные события, которые могут кардинально изменить траекторию развития.

4. Такие события ("незримое провидение"), как смерть ключевых фигур, появление гениев, стихийные бедствия, нужно учитывать, но нельзя предотвратить.

5. В истории России было много проявлений "незримого провидения".

6. Чудесный сценарий для России – победа в войне за независимость от Запада, долгосрочная стратегия развития и назначение преемника, который продолжит выбранный курс.

Вывод:

Статья указывает на ограниченность рационального предсказания будущего из-за наличия недетерминированных факторов вроде случайных событий и влияния личностей. Хотя такие события нельзя предотвратить, их последствия необходимо учитывать. Для России реализация "чудесного сценария" развития видится в обретении независимости от Запада, выстраивании долгосрочной стратегии развития с опорой на сильные личности, преданные Родине.