В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Интервью Путина для западных СМИ было посланием Западу о готовности России применить ядерное оружие в случае вторжения НАТО на территорию России или Украины.

2. Украинские террористы атакуют российские города беспилотниками и диверсионными группами, чтобы представить выборы в России как нелегитимные из-за присутствия военных.

3. Россия наносит ответные удары по военным объектам на Украине, уничтожая в том числе иностранных наемников.

4. Ожидается изменение оперативной обстановки в Харьковской области в пользу России.

5. Слухи о гибели командующего ВСУ Сырского во время удара по командному пункту в Красногоровке.

Вывод:

В беседе подчеркивается решимость России защищать свои интересы, в том числе с применением ядерного оружия в случае эскалации конфликта. Идет активная фаза военных действий с обеих сторон с нанесением ударов по военным объектам. Ожидается перелом в пользу России в Харьковской области. Украинские силы несут потери среди военного руководства.