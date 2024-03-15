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Запад пришел в ужас от слов Путина. Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Интервью Путина для западных СМИ было посланием Западу о готовности России применить ядерное оружие в случае вторжения НАТО на территорию России или Украины.

2. Украинские террористы атакуют российские города беспилотниками и диверсионными группами, чтобы представить выборы в России как нелегитимные из-за присутствия военных.

3. Россия наносит ответные удары по военным объектам на Украине, уничтожая в том числе иностранных наемников.

4. Ожидается изменение оперативной обстановки в Харьковской области в пользу России.

5. Слухи о гибели командующего ВСУ Сырского во время удара по командному пункту в Красногоровке.

Вывод:
В беседе подчеркивается решимость России защищать свои интересы, в том числе с применением ядерного оружия в случае эскалации конфликта. Идет активная фаза военных действий с обеих сторон с нанесением ударов по военным объектам. Ожидается перелом в пользу России в Харьковской области. Украинские силы несут потери среди военного руководства.

Источник: https://rutube.ru/video/2b4cf1070f2b4bd778ad193b4ccbda78/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12127 9359
    chu два часа назад

      Типа молоденькая одна и та же девочка берет интервью у Сорокина. Ей так интересно спрашивать у Сорокина “что же сказал Путин”
      Как будто она в интернете почитать это не может.
      Девочка покорно сидит, а сама думает когда это закончится и я пойду мерить себе новые штаны.

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