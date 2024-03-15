Запад пришел в ужас от слов Путина. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Интервью Путина для западных СМИ было посланием Западу о готовности России применить ядерное оружие в случае вторжения НАТО на территорию России или Украины.
2. Украинские террористы атакуют российские города беспилотниками и диверсионными группами, чтобы представить выборы в России как нелегитимные из-за присутствия военных.
3. Россия наносит ответные удары по военным объектам на Украине, уничтожая в том числе иностранных наемников.
4. Ожидается изменение оперативной обстановки в Харьковской области в пользу России.
5. Слухи о гибели командующего ВСУ Сырского во время удара по командному пункту в Красногоровке.
Вывод:
В беседе подчеркивается решимость России защищать свои интересы, в том числе с применением ядерного оружия в случае эскалации конфликта. Идет активная фаза военных действий с обеих сторон с нанесением ударов по военным объектам. Ожидается перелом в пользу России в Харьковской области. Украинские силы несут потери среди военного руководства.
Типа молоденькая одна и та же девочка берет интервью у Сорокина. Ей так интересно спрашивать у Сорокина “что же сказал Путин”
Как будто она в интернете почитать это не может.
Девочка покорно сидит, а сама думает когда это закончится и я пойду мерить себе новые штаны.