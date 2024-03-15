ПРОСТИТЕ, ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Сегодня столетие Юрия Васильевича Бондарева. Великого русского писателя, солдата, офицера, артиллериста. Одного из сильнейших мировых (именно мировых) баталистов.
Это должен был быть государственный праздник, государственная дата.
Тем не менее, сегодня – один док фильм на одном из не самых главных каналов, и всё. Ни торжеств, ни памятника, ни мемориальной доски, ни концерта на первом канале.
В отличие от одного смехача, на недавнее 90-летние которого сделали сразу три программы на трёх центральных телеканалах.
Мне тут досужие комментаторы все уши прожужжали: чем вам мешает Жванецкий – пусть будут памятники всем.
Ну да, «пусть будут всем», но поставили не всем, а только одному.
Люди никак не поймут, что нарочитое чествование Жванецкого, и столь же нарочитое невнимание к Бондареву – жесточайшему критику «либерализма и демократии» в России – это осмысленные знаки, которые нам подают определенные люди. Это никакая не случайность. Это – «вам письмо, получите, распишитесь».
В письме написано: «…всё будет по нашему, чёртовы ватники. Порезвитесь немного и успокойтесь…»
Жванецкий, говорю, тут не в целом при чём. Отношение к Жванецкому и отношение к Бондареву – идеальный показатель той точки, где находится наша медийно-культурная власть.
Испытываю горечь и тоску.
В этом месте обычно выходят скептики и, ухмыляясь, говорят: а чего вы сами не сделали?..
Мы-то как раз сделали. И ещё сделаем.
Но сегодня речь о том, что и для кого делает наше, между прочим, воюющее государство, если отдельные его институции не понукать, не просить, не молить, не толкать в спину.
Захар Прилепин
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Сегодня 100-летний юбилей великого русского писателя, солдата, офицера Юрия Васильевича Бондарева, одного из лучших мировых баталистов.
2. Этот юбилей должен был стать государственным праздником, но его практически проигнорировали, в отличие от недавнего 90-летия сатирика Жванецкого, которое широко отметили на центральных каналах.
3. Нарочитое чествование Жванецкого и невнимание к Бондареву – жесточайшему критику "либерализма и демократии" в России – осмысленные знаки от определенных лиц, демонстрирующие их позицию.
4. Это "письмо" говорит: "…всё будет по нашему, чёртовы ватники. Порезвитесь немного и успокойтесь…"
5. Отношение к Жванецкому и Бондареву – показатель того, где находится наша медийно-культурная власть.
6. Автор испытывает горечь и тоску от такого положения дел в воюющем государстве, которое игнорирует юбилей великого писателя-патриота.
Вывод: Автор критикует игнорирование юбилея Ю.В. Бондарева и чествование Жванецкого как демонстрацию позиции медийно-культурной власти, отдающей предпочтение либеральным ценностям перед патриотическими. Это воспринимается как осмысленный знак от определенных лиц, несмотря на то, что страна находится в состоянии войны.