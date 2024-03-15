Сегодня столетие Юрия Васильевича Бондарева. Великого русского писателя, солдата, офицера, артиллериста. Одного из сильнейших мировых (именно мировых) баталистов.

Это должен был быть государственный праздник, государственная дата.

Тем не менее, сегодня – один док фильм на одном из не самых главных каналов, и всё. Ни торжеств, ни памятника, ни мемориальной доски, ни концерта на первом канале.

В отличие от одного смехача, на недавнее 90-летние которого сделали сразу три программы на трёх центральных телеканалах.

Мне тут досужие комментаторы все уши прожужжали: чем вам мешает Жванецкий – пусть будут памятники всем.

Ну да, «пусть будут всем», но поставили не всем, а только одному.

Люди никак не поймут, что нарочитое чествование Жванецкого, и столь же нарочитое невнимание к Бондареву – жесточайшему критику «либерализма и демократии» в России – это осмысленные знаки, которые нам подают определенные люди. Это никакая не случайность. Это – «вам письмо, получите, распишитесь».

В письме написано: «…всё будет по нашему, чёртовы ватники. Порезвитесь немного и успокойтесь…»

Жванецкий, говорю, тут не в целом при чём. Отношение к Жванецкому и отношение к Бондареву – идеальный показатель той точки, где находится наша медийно-культурная власть.

Испытываю горечь и тоску.

В этом месте обычно выходят скептики и, ухмыляясь, говорят: а чего вы сами не сделали?..

Мы-то как раз сделали. И ещё сделаем.

Но сегодня речь о том, что и для кого делает наше, между прочим, воюющее государство, если отдельные его институции не понукать, не просить, не молить, не толкать в спину.

Захар Прилепин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Сегодня 100-летний юбилей великого русского писателя, солдата, офицера Юрия Васильевича Бондарева, одного из лучших мировых баталистов.

2. Этот юбилей должен был стать государственным праздником, но его практически проигнорировали, в отличие от недавнего 90-летия сатирика Жванецкого, которое широко отметили на центральных каналах.

3. Нарочитое чествование Жванецкого и невнимание к Бондареву – жесточайшему критику "либерализма и демократии" в России – осмысленные знаки от определенных лиц, демонстрирующие их позицию.

4. Это "письмо" говорит: "…всё будет по нашему, чёртовы ватники. Порезвитесь немного и успокойтесь…"

5. Отношение к Жванецкому и Бондареву – показатель того, где находится наша медийно-культурная власть.

6. Автор испытывает горечь и тоску от такого положения дел в воюющем государстве, которое игнорирует юбилей великого писателя-патриота.

Вывод: Автор критикует игнорирование юбилея Ю.В. Бондарева и чествование Жванецкого как демонстрацию позиции медийно-культурной власти, отдающей предпочтение либеральным ценностям перед патриотическими. Это воспринимается как осмысленный знак от определенных лиц, несмотря на то, что страна находится в состоянии войны.