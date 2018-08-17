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Писатель Юрий Сергеев о себе и творческих планах

15:12. 17 августа 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Пространство женщины. Писатель Сергеев Юрий Васильевич

Ведущая передачи – Елена Андреева

Юрий Сергеев известен читателям по таким произведениям, как «Становый хребет», «Княжий остров» и другие. Кроме того, писателем написано множество интересных рассказов и стихотворений.
После долгой болезни Юрий Васильевич продолжает трудиться над новым произведением.
В этой программе автор открывает слушателям некоторые детали своего замысла, а также делится своими воспоминаниями о родовых казачьих традициях, Казачьем Спасе, творческих буднях и делах насущных.

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Источник: www.youtube.com

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