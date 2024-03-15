Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

МО РФ о попытке прорыва на территорию Белгородской области

38 0


МО РФ о попытке прорыва на территорию Белгородской области и десанте противника.

14 марта Вооруженными Силами РФ совместно с пограничными органами ФСБ России была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области Российской Федерации, на этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка.

▫️ Около 16.30 мск в целях достижения внезапности, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников, на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от Государственной границы Российской Федерации.

▫️ После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области, расположенного непосредственно у Государственной границы Российской Федерации, где зашла в несколько домов на его окраине.

▫️ При попытке продвижения вглубь населенного пункта, украинские диверсанты были обнаружены и остановлены подразделениями Вооруженных Сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России.

▫️ Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности.

▫️ Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии.

▫️ Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены.

▫️ Одновременно с этим, огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек.

▫️ В настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы.

▫️ В целом за прошедшие трое суток с 12-го по 14-е марта войсками Группировки Вооруженных Сил РФ «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ России все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены. Атаки подразделений ВСУ отражены.

▫️ Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 – безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Минобороны России (https://t.me/mod_russia)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9028311.html
Метки: Белгород, война на украине, вс рф, всу, мо рф, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 9 по 15 марта 2024 г.)
Сводки от Ополчения Новороссии на 3 февраля 2015
Последние новости с Украины и Новороссии за 14 октября 2014
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
Новости Украины и Новороссии 17 декабря 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru