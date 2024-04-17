ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР СВЯЗАННОГО С МИ6 ДИВЕРСИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ "РУССКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС" (РДК)



В конце 2021 года, еще до начала российской специальной военной операции, военно-политическое руководство Украины по указанию британской специальной службы Mi6 начало формировать вооруженное формирование под названием «Русский добровольческий корпус» на территории Украины и стран НАТО.

В августе 2022 года эта инициатива была передана Главному управлению разведки Министерства обороны Украины (ГУР). Военное подразделение получило четкий идеологический окрас, некая безумная смычка идей нацизма, неолиберализма (точнее, крайнего трансгуманизма) и обычного наёмничества.

Приоритетной задачей было определено проведения диверсионно-разведывательной деятельности на территории России.

Основу подразделения составили националисты с гражданством стран бывшего СССР (Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан и т.д.), воюющие в качестве наёмников на стороне Киева с 2014-2018 годов.

В это же время, с августа 2022 года, в подразделение стали активно привлекаться лица с российским гражданством, которые покинули территорию РФ, мотивируя свое решение протестом против политики Кремля. В подавляющем большинстве это те, кто ранее декларировали свою принадлежность к ЛГБТ сообществу, ценностям Нового мирового порядка коллективного Запада и/или к творческой интеллигенции с неолиберальной идеологией, то есть, те, кто привык заявлять и считать себя «новой аристократией» России. Также вербовалась безработная «творческая» молодежь с криминальной моделью поведения. Фактически всех этих людей объединяла одна личная претензия к режиму Путина – это мнимые утерянные возможности, которые и далее позволили бы им вести привычный праздный образ жизни.

Удивительно, но к осени 2022 года количество таких людей из 150 миллионной России и 250 миллионного населения стран бывшего СССР оказалось недостаточным для формирования сколько-нибудь крупного подразделения. Поэтому кураторы РДК приняли решение сформировать боевую основу из наемников стран НАТО, в основном из Польши, Франции, Канады, США, Прибалтийских стран и Латинской Америки, и, военнослужащих ВСУ. Их число на первом этапе составляло не менее 25%, без учета лиц с украинским гражданством. С самого начала деятельности, финансирование корпуса осуществлялось из бюджетных средств, выделенных Правительством Украины для Министерства обороны Украины.

К 2024 году количество военнослужащих «обновленного» РДК с гражданством стран НАТО и Латинской Америки превысило 40%. Боевиков с российским гражданством осталось не более 15% от общего состава РДК, остальные 40-45% – это военнослужащие ВСУ с гражданством Украины. Общее количество списочного состава РДК, то есть тех, кому платили деньги как военнослужащему РДК или военнослужащему Интернационального легиона ВСУ, приданного РДК, к этому периоду составило порядка 372 человека, из которых не более 50 человек имели российское гражданство, вероятно кто-то ещё мог обладать двойным гражданством.

Ещё в ноябре 2022 года группа боевиков, которая сегодня известна как РДК, формально переподчиняется и становится одним из подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в составе Интернационального легиона ВСУ. При этом подразделение продолжает напрямую подчиняться и действовать по указанию Главного управления разведки МО Украины.

В настоящее время к участию в РДК продолжают привлекаться члены экстремистских и националистических организаций, а также сторонники оппозиционных действующей власти Российской Федерации движений из числа граждан и жителей России, чьи кандидатуры поименно согласовываются ГУР. С конца 2022 года все они стали получать статус военнослужащих ВСУ.

Со второй половины 2022 года военнослужащие РДК принимают непосредственное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Так, с июля по ноябрь 2022 году члены корпуса участвовали в боевых действиях против ВС РФ на Донецком и Запорожском направлениях. Однако значимых успехов представители РДК на фронте не достигли.

Причины очевидны – это небольшая численности и слабая военная подготовка. Редкие вылазки на линию боевого соприкосновения осуществлялись под руководством украинских военизированных праворадикальных подразделений (Правый сектор, Фрайкор, Кракен) и имели целью только лишь создание медиа эффекта.

В этот период времени РДК понес первые значительные разовые потери. Так, после участия в очередной акции подразделение сосредоточилось в тылу ВСУ в г. Запорожье, где их местоположение было выявлено российской военной разведкой. В результате российского ракетного обстрела было уничтожено до 20 боевиков РДК, десятки были ранены.

Теме не менее, спецслужбы Великобритании, США и Украины пришли к согласию, что подразделение в полной мере отвечает задачам антикремлевской пропаганды и, что важнее, задачам прикрытия для ведения собственной террористической деятельности на территории России. Ведь в марте 2024 года предстояли выборы президента России.

2 марта 2023 года диверсионно-разведывательная группа «РДК» совершила нападение на с. Любечане и с. Сушаны Брянской области, в результате которого погиб местный житель, был ранен 11-летний ребенок и сотрудник пограничной службы России. В результате действий ДРГ была повреждена одна боевая бронированная машина, уничтожен жилой дом и гражданский легковой автомобиль.

Российская сторона успешно выдавила диверсантов обратно на территорию Украины. Причем, во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры русские не использовали тяжелое вооружение на своей территории. Как только боевики оказались на сопредельной территории Украины (Харьковская область), по ним незамедлительно был нанесен массированный артиллерийский удар.

С 22 по 23 мая 2023 года подразделения ВСУ, состоящие из наемников из стран НАТО, военнослужащих с украинским гражданством и членов РДК с гражданством стран бывшего СССР, совершили вооруженное вторжение на территорию Российской Федерации в Грайворонском и Шебекинском районах Белгородской области. В результате этих действий были убиты 2, ранены 4 и пленен 1 военнослужащий ВС РФ. Также ранения получили 13 местных жителей, 1 погиб. Атакующим удалось захватить БТР-80А, уничтожить два грузовых автомобиля марки «Урал-4320» и 100-мм противотанковую пушку Т-12. Кроме того, повреждения получили здания и сооружения международного автомобильного пункта-пропуска «Грайворон». По результатам отражения данного рейда ВСУ Минобороны России заявило об уничтожении в общем, включая этнических украинцев и натовцев, порядка 50 человек, без учета раненных. Были уничтожены четыре бронированных машин и три пикапа. В свою очередь РДК заявило, что потери именно «корпуса» в этой акции составили 2 человека убитыми и 10 раненными.

С 1 по 5 июня 2023 года ВСУ, используя медийный бренд «РДК» как прикрытие, совершили повторный, ещё более масштабный, рейд в Белгородскую область, в ходе которого захватили и недолгое время удерживали н.п. Новая Таволжанка. На протяжении акции ВСУ наносило удары по жилым и административным зданиям с использованием беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и минометов. В результате боевых действий погибли более 10-ти военнослужащих ВС России, включая командира 1009 мотострелкового полка полковника В. Кузнецова. В свою очередь, Минобороны России обнародовала информацию о том, что «в ходе боев на российской территории было уничтожено 70 боевиков РДК». Вероятно, это сообщение следует воспринимать как то, что было уничтожено 70 военнослужащих Интернационального легиона ВСУ, включая РДК, а также других приданных подразделений ВСУ (трупы многих убитых имеются у МО РФ). Остальные были выдавлены с российской территории.

В данной акции принимали активное участие иностранные наёмники или же командированные военные специалисты НАТО, входящие в состав РДК или других подразделений Интернационального легиона ВСУ. Подтверждено участие граждан США и Польши. Несколько позднее, 9 июня российские власти заявили о задержании в городе Москве сторонников РДК с украинским и российским гражданством, планировавших террористические акты на территории столицы России.

17 января 2024 г. Минобороны России сообщило, что российские войска высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации наемников в Харькове. По данным ведомства, в результате было уничтожено более 60 наёмников преимущественно из Франции, еще 20 были ранены и доставлены в лечебные учреждения. Примерно 10 человек из них курировали и непосредственно участвовали в деятельности РДК, в том числе в их диверсионных акциях.

К весне 2024 года, несмотря на все затраченные усилия и существенные финансовые затраты РДК, как самостоятельная концепция и бренд, оказался по сути провальным. С конца 2021 года по весну 2024 года британские и американские спецслужбы через Украину направили более 110 млн. долларов на финансирование именно этого проекта. Результат оказался плачевным как в военном, так и в медийном плане.

Однако выборы президента в России приближались, и было жизненно необходимо сделать хоть что-то для отчетности перед кредиторами. Выгодоприобретатели нашли изящный способ. Они попросту приклеили другие ярлыки некоторым членам РДК и наемникам из стран НАТО. Так, вновь на слуху оказался «Легион Свобода России», и появился некий «Сибирский батальон» в составе Интернационального легиона ВСУ.

12 марта 2024 г. РДК совместно с "Легионом Свобода России" и "Сибирским батальоном", сформированными также из бывших граждан России, осуществили попытку прорыва государственной границы России в Белгородской области. МО РФ удалось предотвратить проникновение противника в глубь территории России.

Российского военный корреспондент Евгений Поддубный, который находился в тот момент на месте событий, сообщил, что ВСУ потеряли 5 танков, 3 САУ, 1 РСЗО, несколько пикапов и БМП, а также до 70 человек убитыми и раненными. Имеются многочисленные видеосвидетельства. Российским военным удалось взять в плен 1 участника РДК.

Таким образом, и эта акция оказалась проваленной как в военном, так и в информационном плане.

Последний факт оказался крайне болезненным для украинских спецслужб.

Ведь весь проект РДК и других коллаборационных подразделений изначально был ориентирован именно на создание требуемого антикремлевского эффекта в информационном пространстве. Действия РДК были призваны воодушевить различных радикалов среди граждан России и продемонстрировать уязвимость вертикали власти. Для эффективной реализации этой задачи ГУР по согласованию с Mi6 тщательно подбирала кандидатуры формального командира РДК и его ближайших помощников.

В итоге спецслужбы остановили свой выбор на «Денисе Никитине». Его настоящее имя – Капустин Денис Евгеньевич, 06.03.1984 г.р. В 2001 году он вместе с матерью эмигрировал из России в Германию. Согласно Der Spiegel, репатриация семьи Капустиных из Москвы в Кёльн в 2001 году проходила в особом порядке из-за их еврейского происхождения. Однако еврейские корни не помешали Капустину стать ультраправым футбольным хулиганов, который в дальнейшем приобрел популярность среди европейских и русских националистов. Так, Министерство внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия назвало его «одним из самых влиятельных неонацистских активистов» в Германии.

Однако действительная идеологическая позиция Капустина скорее находится в плоскости превосходства Англо-Саксонско-Иудейских элит над всем остальным миром, а не в плоскости превосходства отдельной нации или расы. Именно поэтому Mi6 выбрало его на роль формального лидера РДК. В любом случае Денис Капустин личность неординарная с сильными лидерскими качествами.

В 2008 году Капустин основал бренд одежды White Rex. В основу логотипа было взято «черное солнце» — символика, которую в нацистской Германии использовали вместо свастики. Первую партию одежды своего бренда Капустин продал на организованном им в России в городе Воронеже турнире боев без правил «Дух воина». Предприниматель заявлял, что White Rex «не просто марка одежды, а объединение людей с едиными взглядами».

С 2012 года Капустин активно развивает связи с правыми организациями по всей Европе, продвигая свой бренд. Спустя пять лет, в 2017 году, он переехал на Украину, где установил устойчивые контакты с представителями националистического батальона "Азов", о деятельности которого с воодушевлением рассказывал в своих зарубежных поездках.

В 2019 году Капустин попытался вывести бренд White Rex на американский рынок, используя свои связи с организатором акции "Правый марш" в городе Шарлотсвилле в США и основателем неонацистской организации из Калифорнии "Rise Above Movement" Робертом Рундо. Однако, с этим проектом возникли проблемы в связи с пандемией коронавируса в 2020 году.

О текущей деятельности Дениса Капустина, как формального руководителя РДК, а также о его ближайшем окружении и кураторах со стороны ГУР, известно достаточно много.

Сегодня Капустин в основном находится на территории Украины при этом периодически совершает поездки в страны НАТО, где контактирует с представителями американских и британских спецслужб, а также с представителями российской оппозиции. Капустин пользуется телефонными номерами: +380997860984, +79055691579, +31647245221, адреса электронной почты: whiterex.wear@gmail.com, kapustin_denis@bk.ru, germanguest@mail.ru. В социальных сетях имеет аккаунты: «@DenisWR» (id1636328455) в мессенджере «Telegram», «White Rex» (id71642938) – «ВКонтакте».

Деятельность РДК и непосредственно Д. Капустина от украинских спецслужб координирует гражданин Украины Булах Андрей Алексеевич, 24.07.1986 г.р., являющийся, вероятно, сотрудником ГУР, так как в настоящее время зарегистрирован по адресу: г. Киев, ул. Мельникова, д.81 (в/ч А2659, подразделение военной разведки Украины), а ранее был зарегистрирован по адресу: г. Киев, ул. Электриков, д. 33 (штаб-квартира ГУР). Для связи А. Булах использует абонентские номера: +380631686658, +380969174471, +380684036022, +380665717770, +380523321228, адреса электронной почты: bs.group.incorp@gmail.com, bs.group@ukr.net, djuk2986@rambler.ru.

Координация деятельности членов «РДК» осуществляется спецслужбами Украины через подконтрольных им представителей украинских националистических структур, в частности:

- Стойка Романа Васильевича, 18.08.1983 г.р., гражданина Украины, члена диверсионно-разведывательного подразделения Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», зарегистрированного по адресу: Закарпатская обл., г. Ужгород, ул. 8 Марта, д. 20, кв. 4, который для связи использует абонентские номера: +380999078477, +380992842605, а также адреса электронной почты: roman0207@ukr.net, 2015commendant@gmail.com.

- Богданова Дмитрия Ивановича, 19.06.1988 г.р., гражданина Украины, члена добровольческого разведывательного батальона «Солнышко» ДУК «ПС», зарегистрированного по адресу: г. Киев, ул.Красноармейская, д.92, кв.57, который для связи использует абонентский номер: +380507770550, адреса электронной почты: dmytrobogdan@gmail.com, playboy747@bigmir.net.

Как было указано выше, в состав РДК вошли в том числе представители неолиберального движения в России, которые были не согласны с политикой официального Кремля и эмигрировали из России. Одним из активных участников подразделения выступает Кирилл Канахин, участвовавший в нападении на село Любечане в Белгородской области 2 марта 2023 г. В прошлом он "поэт", преподаватель йоги, актёр Академического Малого театра России. Снимался в картинах совместно с Ксенией Собчак, также являющейся представителем неолиберального движения России.

В 2012 году Канахин ушёл со сцены и начал преподавать йогу. В ходе своей "духовной" подготовки посещал Индию, изменил внешность, покрыл большую часть своего тела татуировками, вследствие чего ему перестали предлагать роли в театре, где он на тот момент ещё работал. Сам же Канахин согласно их свидетельствам, находил причины своих творческих неудач в высоком уровне коррупции в среде артистов, а также в бесправии артистов, которых подвергают профессиональной дискриминации из-за несогласия с политикой Российского государства. Будучи также несогласным с политикой государства, Канахин в конечном итоге выработал свою жизненную философию и у него сформировалась сложная система взглядов и нравственных ценностей, после чего он стал сторонником расистских и ультраправых взглядов и увлёкся язычеством. Будучи противником присоединения Крыма к России, Канахин принимал участия в акциях протестов, проходивших в Москве. В марте 2015 года во время марша памяти Бориса Немцова Канахин был арестован и получил 8 суток ареста. В 2018 году, после того, как против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в незаконных акциях протеста, Канахин сбежал из России и переехал на Украину, где вступил в батальон "Азов", позднее в РДК.

Канахин Кирилл Николаевич, 09.04.1982 г.р. использует для связи следующие телефонные номера: +380663011129, +79609301760, +79660192685, +79037687059, +79637527549; адреса электронной почты: radonskiyyoga@gmail.com, radonskiy@yandex.ru, проживает по адресу: г. Киев, ул. Максима Берлинского, 20, кв. 74, ранее проживал по адресу: г. Москва, ул. Бойцовая, 4/37, кв. 23. Кирилл на данный момент является клиентом российского Альфа-Банка (банковские карты №№ 4261132560975275, 5486742051987955), является автором неонацистского телеграмм-канала "Solar Cross +" (t.me/solarcrosspoetry), пользуется мессенджером Телеграмм с логином @KitBayn. Кирилл ещё до 2023 года являлся активным покупателем магазина "Спортмастер".

В данном обзоре приведены примеры и данные отдельных членов РДК. В целом, РДК состоит из очень пестрой и разнообразной публики, которую объединяет, пожалуй, лишь зависть, злость и обида на фоне крайне завышенной самооценки, чем с успехом и пользуются их кураторы из ГУР и Mi6.

На текущий момент проект РДК можно считать провальным. Деятельность РДК на протяжении двух лет не принесла каких-либо значимых результатов ни на поле боя, ни в информационном пространстве России. У них не получилось разжечь протестные настроения в России. Наоборот, их деятельность привела к изменению риторики и поведения части граждан, кого ранее можно было отнести к антипутинской оппозиции. Членов РДК стали воспринимать исключительно как предателей и дегенератов.

Даже ультраправая часть населения России отказала в поддержке выходцу из своей среды Денису Капустину и наоборот активнее стала вступает в состав российских добровольческих подразделений. Например, в добровольческий отряд "Эспаньола".

Перевод с английского https://t.me/southfronteng/42915 (South Front)



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В конце 2021 года по указанию британской спецслужбы МИ-6 было сформировано вооруженное формирование под названием "Русский добровольческий корпус" (РДК) на территории Украины и стран НАТО.

2. Основу РДК составляют наемники из стран бывшего СССР, а также лица с российским гражданством, недовольные политикой Кремля. Позднее к ним присоединились наемники из стран НАТО и военнослужащие ВСУ.

3. РДК участвовал в боевых действиях против ВС РФ на Донецком и Запорожском направлениях, однако значимых успехов не достиг.

4. РДК совершал диверсионно-разведывательные операции на территории России, в том числе нападение на села в Брянской области и вторжение в Белгородскую область.

5. Проект РДК изначально был ориентирован на создание антикремлевского эффекта в информационном пространстве, но в итоге оказался провальным как в военном, так и информационном плане.

Вывод: Проект РДК, созданный при поддержке британских и украинских спецслужб, не смог достичь своих целей. Деятельность этого формирования, состоящего из разнородных элементов, не принесла значимых результатов ни на поле боя, ни в информационном пространстве России.