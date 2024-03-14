Новый ролик нашей рубрики «Говорит Ашманов» посвящен социальному эффекту искусственного интеллекта. Игорь Ашманов расскажет, как компании используют ИИ для улучшения рабочих процессов, а также о их преимуществах и недостатках.

Этот ролик призван погрузить зрителей в мир современной науки и технологий, раскрывая интересные факты о когнитивных функциях машинного интеллекта и его влиянии на общество. Следите за нашим каналом, чтобы узнать больше о ИИ и его роли в современном

мире.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Искусственный интеллект (ИИ), такой как GPT и другие генеративные языковые модели, вытесняет людей, особенно женщин, с рутинных работ, требующих усидчивости и внимательности (например, написание рекламных текстов, поздравлений).

2. Использование ИИ позволяет компаниям значительно сократить расходы на персонал.

3. Тексты, сгенерированные ИИ, отличаются отсутствием смысла и глубины, не передают личного контакта и взаимопонимания между людьми.

4. Многие люди, занятые рутинным трудом (клерки, офисные работники и т.д.), рискуют потерять работу из-за внедрения ИИ.

5. Данная проблема замещения людей ИИ в России пока не решается на государственном уровне.

Вывод:

Внедрение генеративных языковых моделей ИИ приводит к массовому высвобождению рабочей силы, особенно среди женщин, занятых рутинными задачами. Компании охотно используют ИИ для снижения затрат, несмотря на ухудшение качества контента. Это создает серьезную социальную проблему, требующую внимания государства для переквалификации высвобождаемых работников и смягчения негативных последствий.

Тем не менее, развитие систем искусственного интеллекта, особенно генеративных языковых моделей, неизбежно потребует значительного человеческого участия. По мере того, как ИИ будет проникать во все новые сферы деятельности, возрастет потребность в специалистах, занимающихся разметкой данных, обучением моделей и их тонкой настройкой под конкретные задачи и области применения.

Таким образом, люди, чья работа может быть автоматизирована с помощью ИИ, получат возможность трудоустроиться в сфере разработки и совершенствования самих этих систем. Фактически, от человеческого фактора невозможно полностью отказаться, поскольку ИИ предназначен для взаимодействия с людьми и решения их задач.

Возможно также разделение ИИ на "фастфудный" вариант для массового потребления и более сложные, высококачественные системы для исключительных задач, требующие участия высококвалифицированных экспертов. Это создаст дополнительный спрос на специалистов соответствующего уровня.

В то же время важно найти правильный баланс и не допустить чрезмерной зависимости от ИИ, сохраняя способность к самостоятельной аналитической работе. Искусственный интеллект должен оставаться вспомогательным инструментом, помогающим повысить производительность, но не подменяющим полностью человеческий разум. Ответственные решения и выводы по-прежнему должны приниматься людьми с опорой на здравый смысл и высшие нравственные идеалы.