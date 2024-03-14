О новой Холодной войне
О новой Холодной войне
Новая холодная война, также известная как «Холодная война 2.0», характеризуется нарастающей напряженностью, нарушением международных норм, опосредованными войнами и гонкой вооружений между США с одной стороны, и крупными державами, такими как Китай и Северная Корея в Индо-Тихоокеанском регионе, Иран в Западной Азии, и Россия в Европе, с другой.
В эпоху, наступившую после окончания холодной войны, мир не стал полностью однополярным, и ни одно мировое сообщество не утвердилось до конца в своем глобальном суверенитете. Напротив, сформировалась большая серая зона, где государства перешли от проамериканской внешней политики или явной антиамериканской к более независимой.
В то время как Китай является ключевым экономическим соперником США, многие другие региональные державы бросают вызов американскому господству в разных частях земного шара.
Многие эксперты выделяют ведущую роль Китая в напряженности, другие значительно снижают и определяют ее как напряженность, возникающую из-за общей цели нескольких региональных игроков, бросающих вызов американской гегемонии. Американские эксперты рассматривают новую холодную войну как соперничество между двумя идеологиями: американская демократия против авторитаризма Китая, России и Ирана. Однако эксперты из других частей земного шара не видят в этом идеологического противостояния, поскольку американская внешняя политика не всегда способствует развитию демократии.
Борьба между державами-игроками проявляется в виде «опосредованных войн», с участием союзников или прокси. Однако интенсивность таких конфликтов в новой холодной войне, скорее всего, будет выше из-за локализованного характера, в отличии от времен глобального противостояния СССР и США. Например, любой конфликт между США и Китаем будет ограничен Индо-Тихоокеанским регионом, конфликт с Ираном ближневосточным, а конфликт с Россией восточно-европейским. При таком вооруженном противостоянии конфликт не перейдет в глобальную стадию, ограничившись географическими рамками регионов, и это всех устраивает.
Как и в случае со старой холодной войной, соперники явно избегают прямых военных столкновений из-за возможности ядерной катастрофы, но появилась и новая причина – глобальная экономическая интеграция, при чем в стратегических областях экономики противостоящих государств. При этом милитаризация более мелких и зависимых государств только усиливается, а интенсивность «опосредованных» войн возрастает.
С основными центрами противостояния все ясно, но появились страны с колоссальным человеческим ресурсом, развитым ВПК и наукой, способные также участвовать в гонке вооружений, которые еще 40 лет назад никто в серьез не рассматривал. Например – Индия как сторона новой холодной войны.
В то время как Индия, похоже, не желает участвовать в развивающейся противостоянии, и вступать в какие-либо альянсы, она неохотно становится его участником.
Индия предприняла шаги для повышения своего влияния в регионе, включившись в стратегическую сферу деятельности США. В 2016 году подписала Соглашении о логистическом обмене (LEMOA), в 2018 году — Соглашение о совместимости и безопасности в области коммуникаций (COMCASA), а в 2020 году — Базовое соглашение об обмене и сотрудничестве (BECA), призванное предоставить Индии доступ к геопространственной разведке США в режиме реального времени. Обе страны совместно разрабатывают БПЛА в рамках Инициативы по оборонным технологиям. В ближайшее время Индия определится либо как самостоятельный игрок, либо примкнет к одному из альянсов.
Нью-Дели до сих аккуратно проводил свою политику в Индо-Тихоокеанском регионе, не одобряя открыто стратегию сдерживания Китая, но постоянные усилия Пекина по «игре мускулами» и проецирование силы на границе могут побудить Индию занять антикитайскую позицию.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Новая холодная война характеризуется растущей напряженностью и соперничеством между США и крупными державами, такими как Китай, Россия, Иран.
2. После окончания холодной войны сформировалась "серая зона", где государства стали проводить более независимую внешнюю политику.
3. Китай – ключевой экономический соперник США, но и другие региональные державы бросают вызов американскому господству.
4. Эксперты расходятся в оценке роли Китая и характера противостояния (идеологическое или геополитическое).
5. Противостояние проявляется через "опосредованные войны" с союзниками/прокси, но интенсивность конфликтов выше из-за локализованного характера.
6. Прямые военные столкновения маловероятны из-за ядерной угрозы и экономической интеграции, но милитаризация мелких государств усиливается.
7. Индия становится неохотным участником противостояния, углубляя сотрудничество с США, но сохраняя самостоятельность.
8. Действия Китая на границе могут побудить Индию занять антикитайскую позицию.
Вывод:
Новая холодная война представляет собой комплексную геополитическую ситуацию, характеризующуюся растущим соперничеством между США и рядом региональных держав, стремящихся оспорить американское господство. Противостояние носит преимущественно опосредованный характер через локальные конфликты и гонку вооружений, но прямое столкновение сдерживается взаимной ядерной угрозой и экономической взаимозависимостью. Индия становится ключевым игроком, балансируя между сотрудничеством с США и самостоятельностью, а ее позиция может определяться действиями Китая.
Индия хоть и договаривалась о “мокром” торговом пути, но занимает выгодную позицию для себя хуже чем Белоруссия.
Европу опять пускают на самоубийство. России срочно нужно военизировать себе в войска Африку. Другого выхода нет, а завтра будет поздно. Одна Россия со всей Европой сейчас не справится. Китай страхует США. Силы неравные.
Ротшильды уже изуродовали Францию. Нет Франции. При любом вводе войск на Украину, первая атомная бомба должна быть на Англию.