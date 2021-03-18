На тему заявлений, что США сегодня якобы объявили РФ новую Холодную войну.Активная Холодная война между США и РФ идет с февраля 2014 года, когда США инициировав гос.переворот на Украине открыто атаковали российскую сферу влияния, полностью отказывая РФ в праве иметь сферы влияния (в то время как США произвольно определяют свои сферы влияния по всему миру так, как считают нужным по праву сильного) и субъектную внешнюю политику. Как в свое время объяснили опьяненные мессианским гегемонизмом идеологи – США уникальная и исключительная страна, а России уникальная, но не исключительная. И отсутствие транспарентности в вопросах "исключительности" объясняет достаточно простую вещь – пока США остаются сверхдержавой, они не признают равноправия других крупных игроков – Китая, РФ или ЕС, а любые попытки заявлять претензии на субъектность и право чего-то определять в мировых делах, воспринимать исключительно как угрозу для себя. И предложения в стиле "мы конечно признаем ваше лидерство, но мы хотим, чтобы вы признавали наши интересы, уважительно к нам относились и соблюдали те правила, которые сами установили" – США никак устроить не могут, потому что такие предложения означают наложение ограничений на гегемонию (а гегемония позволяет не учитывать, не уважать и нарушать правила, в том числе и собственные), то есть ослабление и фрагментацию их контроля, их мира, основанного на их правилах.Так как США добровольно на это не пошли и не пойдут, то вопрос ограничения их гегемонии из области дипломатии и договоренностей давно уже переместился в плоскость Холодных войн против России и Китая. И эти войны будут идти либо до момента окончательного распада текущей системы мироустройства (либо через крах США, либо договоренности по ограничению гегемонии США с позиции слабости), либо до победы США в этих Холодных войнах (с распадом РФ и Китая). Различные гибридные войны на территории третьих стран будут служить площадками для столкновений и выпуска пара через цветные революции, перевороты, партизанские герильи, террористические интернационалы или просто локальные войны уровня недавнего Карабаха или Тыграя. Как и в случае с прошлой Холодной войной, здесь возможно ситуативные договоренности, вроде недавнего продления СНВ-3, хотя даже этого могло не случится, если бы в США победил Трамп.Другой вопрос, что российские элиты с трудом воспринимали подобную реальность и системность, а также долгосрочность этого процесса, который покончил с мечтаниями целого поколения позднесоветских/младороссийских "элитариев" вписаться в "благословенный Запад", "золотой миллиард" и промаршировать в обозе американской гегемонии по столбовой дороге цивилизации. Марш на Запад привел в тупик и к новой Холодной войне, которая конечно вряд ли была в планах российского руководства и которая началась для страны на существенно худших условиях, нежели предыдущая. Отрицание реальности Холодной войны, которое периодически можно было встретить после 2014 года, частенько напоминает поведение Троцкого в Бресте. Если заявлять, что Холодной войны нет, она не исчезнет. Насколько я помню, в МИД РФ о новой Холодной войне начали говорить где-то в ноябре-декабре 2014 года, когда после осенних переговоров в Милане стало понятно, что ситуация носит принципиально иной характер, нежели после Олимпийской войны, и договоренностями разрешить конфликт уже не получится. Далее мы наблюдали, да и сейчас наблюдаем, мучительный разворот лицом к реальности, которая для некоторых столь мучительна, потому что в этой реальности их мечта о "встраивании в цивилизованный Запад" в практическом смысле умерла, сохранившись лишь как предмет веры в некие идеалы молодости, когда все казалось возможным. Более того, на старости лет многие внезапно выяснили, что "все о чем врала советская пропаганда на тему американского империализма и гегемонизма оказалось правдой". А ведь было время, когда все это считали отрыжкой сусловских времен и выдумками политруков из высшей партшколы. Но ладно бы дело было только в крахе мечтаний элитариев, под это дело страну разрушали, как того требовало "новое мышление".Так что сегодняшние заявления Байдена, санкции Министерства Торговли и Госдепа США и отзыв посла РФ из Вашингтона (на консультации), а также масштабные учения НАТО направленные против РФ и анонс наращивания ядерного арсенала Британии, это не начало новой Холодной войны, а просто еще один ее рутинный эпизод. Как и все истории при Скрипалей, Навальных, Думу, Мадуро, Донбасс, Сирию, санкции, ЧВК, взломы выборов, разгул цензуры, фрагементация интернета и т.д. и т.п. Просто теперь уже и до совсем аполитичных граждан доходит, что все это системно, всерьез и надолго, хотя это было очевидно еще в 2014-м году. Так что, с подключением, пускай только и в 2021-м году. В этой ситуации всегда более прочего улыбали люди, которые думали, что все это само собой закончится и все будет как раньше. Нет, не будет. Нельзя вернуться ни в 2007-й, ни в 2013-й год. Хотя вполне понимаю, почему люди хотят верить в лучшее перед лицом столь неприятной реальности.