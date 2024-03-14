Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил альтернативную формулу мира по Украине. Своими мыслями он поделился в Telegram.

По его словам, когда он слышит выражение «формула мира [президента Украины Владимира] Зеленского», он «испытывает неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего».

«Ведь все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путём капитуляции одной из сторон конфликта, – пишет политик. – Воли так называемой бывшей Украины к переговорам не просматривается. Во всяком случае на основе признания реалий, о чём вчера сказал [президент РФ] В.В. Путин. Для них реалии – это мозгоклюйская "формула мира" провинциального клоуна в зелёном трико. И никак иначе. Выглядит это настолько искусственно, что единственный выход – сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех».

Она, заявил зампред Совбеза, могла бы состоять из семи пунктов. В частности, Киев должен признать поражение в военной составляющей конфликта и полностью и безоговорочно капитулировать. Первый пункт также подразумевает демилитаризацию республики и запрет на создание военизированных формирований на её территориях в будущем.

Помимо этого, международное сообщество должно признать киевский режим нацистским и провести под контролем ООН принудительную денацификацию всех органов украинской власти.

Республика, согласно плану Медведева, должна утратить международную правосубъектность, ей будет запрещено вступать без согласия России в военные альянсы.

Также он призвал к отставке всех конституционных органов власти на Украине и «немедленному проведению выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории бывшей Украины».

«Принятие временным парламентом законов о выплате всех положенных компенсаций России, включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых. Установление порядка возмещения имущественного ущерба, причинённого субъектам Российской Федерации», – говорится в пятом пункте.

«6. Официальное признание временным парламентом бывшей Украины, что вся её территория – это территория Российской Федерации. Принятие акта о воссоединении территорий бывшей Украины с Россией, – предлагает Медведев. – 7. Самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения».

«Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнёров», – заключил замглавы СБ РФ.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наша страна откажется от участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии, даже если представителей Москвы пригласят. Она объяснила, что наше участие в подобных конференциях не имеет смысла, так как на мероприятии будут лоббировать так называемую формулу Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что обсуждать планы мирного урегулирования ситуации на Украине без участия России, что предлагает украинское руководство, довольно странно. По его мнению, речь идёт о каком-то дальнейшем развитии ранее озвученного Киевом формата.

По материалам Telegram, «Известий»

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Дмитрий Медведев предложил альтернативную "формулу мира" по Украине из 7 пунктов.

2. Киев должен признать поражение, полностью капитулировать, пройти демилитаризацию.

3. Киевский режим должен быть признан нацистским, провести денацификацию под контролем ООН.

4. Украина утратит международную правосубъектность, ей запретят вступать в военные альянсы без согласия России.

5. Все органы власти на Украине должны уйти в отставку, пройти выборы во временный парламент под эгидой ООН.

6. Временный парламент должен принять законы о выплате компенсаций России, признать территорию бывшей Украины частью РФ, принять акт о воссоединении с Россией.

7. Самороспуск временного парламента, ООН признает акт воссоединения.

Вывод:

"Формула мира" Медведева фактически подразумевает полную капитуляцию и ликвидацию Украины как независимого государства с последующим присоединением ее территорий к России. Она содержит жесткие требования денацификации, демилитаризации, смены власти и признания поражения в войне. Представленный план радикален и маловероятен для реализации текущим правительством Украины, однако подчеркивает непримиримую позицию российской стороны.