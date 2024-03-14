Медведев предложил свою формулу мира по Украине
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил альтернативную формулу мира по Украине. Своими мыслями он поделился в Telegram.
По его словам, когда он слышит выражение «формула мира [президента Украины Владимира] Зеленского», он «испытывает неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего».
«Ведь все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путём капитуляции одной из сторон конфликта, – пишет политик. – Воли так называемой бывшей Украины к переговорам не просматривается. Во всяком случае на основе признания реалий, о чём вчера сказал [президент РФ] В.В. Путин. Для них реалии – это мозгоклюйская "формула мира" провинциального клоуна в зелёном трико. И никак иначе. Выглядит это настолько искусственно, что единственный выход – сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех».
Она, заявил зампред Совбеза, могла бы состоять из семи пунктов. В частности, Киев должен признать поражение в военной составляющей конфликта и полностью и безоговорочно капитулировать. Первый пункт также подразумевает демилитаризацию республики и запрет на создание военизированных формирований на её территориях в будущем.
Помимо этого, международное сообщество должно признать киевский режим нацистским и провести под контролем ООН принудительную денацификацию всех органов украинской власти.
Республика, согласно плану Медведева, должна утратить международную правосубъектность, ей будет запрещено вступать без согласия России в военные альянсы.
Также он призвал к отставке всех конституционных органов власти на Украине и «немедленному проведению выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории бывшей Украины».
«Принятие временным парламентом законов о выплате всех положенных компенсаций России, включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых. Установление порядка возмещения имущественного ущерба, причинённого субъектам Российской Федерации», – говорится в пятом пункте.
«6. Официальное признание временным парламентом бывшей Украины, что вся её территория – это территория Российской Федерации. Принятие акта о воссоединении территорий бывшей Украины с Россией, – предлагает Медведев. – 7. Самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения».
«Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнёров», – заключил замглавы СБ РФ.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наша страна откажется от участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии, даже если представителей Москвы пригласят. Она объяснила, что наше участие в подобных конференциях не имеет смысла, так как на мероприятии будут лоббировать так называемую формулу Зеленского.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что обсуждать планы мирного урегулирования ситуации на Украине без участия России, что предлагает украинское руководство, довольно странно. По его мнению, речь идёт о каком-то дальнейшем развитии ранее озвученного Киевом формата.
По материалам Telegram, «Известий»
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Дмитрий Медведев предложил альтернативную "формулу мира" по Украине из 7 пунктов.
2. Киев должен признать поражение, полностью капитулировать, пройти демилитаризацию.
3. Киевский режим должен быть признан нацистским, провести денацификацию под контролем ООН.
4. Украина утратит международную правосубъектность, ей запретят вступать в военные альянсы без согласия России.
5. Все органы власти на Украине должны уйти в отставку, пройти выборы во временный парламент под эгидой ООН.
6. Временный парламент должен принять законы о выплате компенсаций России, признать территорию бывшей Украины частью РФ, принять акт о воссоединении с Россией.
7. Самороспуск временного парламента, ООН признает акт воссоединения.
Вывод:
"Формула мира" Медведева фактически подразумевает полную капитуляцию и ликвидацию Украины как независимого государства с последующим присоединением ее территорий к России. Она содержит жесткие требования денацификации, демилитаризации, смены власти и признания поражения в войне. Представленный план радикален и маловероятен для реализации текущим правительством Украины, однако подчеркивает непримиримую позицию российской стороны.
Других вариантов у хунты нет.
Полностью поддерживаю. Кстати у нас тоже нет других вариантов. Другие варианты могут стоить уже нам государственности.
Ну государственность это преувеличение. Против того что Крым русским был всегда и символические подарки после Союза возвратить надо было бы. Но нерусские тихим сапом под шумок ими же нарушенных соглашений с Януковичем хотели Крым себе а Украину в Окраины ЕС как Грузию. Ждите.
А Донбасс нужно будет вернуть и репарации тоже. Но это не государственность.
Русским и украинцам ближе друг к дружке чем эфиопы, а американцам лучше уйти. Это не их.
Поэтому американцы должны проглотить свои сопли и мало того не надеяться что Украина им будет платить за танки 80-х годов 100 лет как пострадавшим от своих же соплей.
А вот то что хунта по бандицки не выполнила соглашения с Януковичем, вот это надо ООН и гаагскому трибуналу расследовать.
ООН думаю учтет мнение украинского народа при голосовании.
Хунта должна быть предана суду.
Только так , вперёд Россия!
Акт о капитуляции Германии в 1945 году подписывал нач.ген.штаба В.Кейтель и Штумпф с фон Фридебургом.
В Японии акт капитуляции подписал министр иностранных дел М.Сигэмицу и нач.ген.штаба Ё.Умэдзу.
То есть, политическое руководство не подписывали эти акты, но страны признали своё поражение. Политическое руководство Германии, оставшееся живыми, оказались на Нюрнбергском процессе.
После этих капитуляций страны не исчезли. Германия была разделена на западную и восточную. Япония лишилась захваченных территорий, но сохранила свою государственность.
После поражения эти две страны стали очень активно развиваться, так как освободились от необходимости содержать большие вооружённые силы, промышленность была направлена на мирный труд.
Что будет с Украиной? Вспоминаю слова карпатского целителя мальфара Михайло Нечая, который с болью говорил ещё до майдана, что Украина, как государство исчезнет, часть земель отойдут России, часть Польше, часть Венгрии, а часть Румынии. Украина появится, но совершенно в другом месте – на территории Канады.(это предсказание Михайло Нечая есть на ютубе, желающие могут его посмотреть). Высказывается предположение, что трагическая гибель мальфара в 2011 году связано с этим предсказанием.
Поэтому, насколько реальны предложения Медведева, покажет время. Есть такое выражение, мы предполагаем, Господь располагает.