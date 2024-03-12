Открытый рояль. Объяснение музыки словами на примере сонаты Шопена (1989)
Профессор Московской консерватории пианистка Вера Горностаева рассказывает о музыкальном искусстве, которое передает человеческие чувства и эмоции точнее слов. Рассказ сопровождается музыкальными фрагментами Сонаты си-бемоль минор Фридерика Шопена в исполнении ведущей.
Главная редакция музыкальных программ, 1989
#гостелерадиофонд #ФридерикШопен
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1