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Открытый рояль. Объяснение музыки словами на примере сонаты Шопена (1989)

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Профессор Московской консерватории пианистка Вера Горностаева рассказывает о музыкальном искусстве, которое передает человеческие чувства и эмоции точнее слов. Рассказ сопровождается музыкальными фрагментами Сонаты си-бемоль минор Фридерика Шопена в исполнении ведущей.

Главная редакция музыкальных программ, 1989

#гостелерадиофонд #ФридерикШопен


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d_D9IEyAb-s
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