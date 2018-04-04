Джеймс Бонд – ветеран информационной войны

56 лет, 24 фильма (не считая нескольких неофициальных картин), 16 премий «Оскар», десятки премий «Эмми», «BAFTA» и пр.; 7 миллиардов долларов от сборов, не считая доходов с DVD, рекламы, продажи сопутствующей продукции – и всё это одна кинофраншиза с одним главным героем. А теперь другие цифры, связанные с этим же персонажем: в кадре он убил почти 400 человек, у него было более 60 сексуальных партнёрш, он выпил почти 300 порций крепкого алкоголя. Таков Джеймс Бонд, символ Британской культуры и один из самых популярных киноперсонажей мира.

Озвученные цифры далеко не окончательные, ведь франшиза о Бонде живёт и не собирается сходить на нет: в 2019 году планируется выход юбилейного 25-го фильма серии и он, скорее всего, тоже будет не последним. Какие идеи транслирует массовой аудитории вся эта киноэпопея и её главный персонаж? В этой статье мы рассмотрим самые значимые из них.

Джеймс Бонд – история бренда

Джеймс Бонд, он же «агент 007 Её Величества», придуман британским писателем Яном Флемингом. За экранизацию его книг взялся продюсер Альберт Брокколи, который создал Бондиану в том виде, как мы её знаем, работая над фильмами этой серии более 30 лет. Сам же Ян Флеминг, будучи заядлым курильщиком и алкоголиком и закономерно страдая сердечно-сосудистыми заболеваниями, не дожил до премьеры третьей экранизации своего романа, а также до окончательной редактуры 14-ой книги о Бонде. Но образ персонажа, которому он заботливо передал многие свои мысли и пороки, стараниями семейства Брокколи живёт и по сей день, уже не будучи привязан к творчеству Флеминга.

И этот факт весьма показателен. Если сценаристы, режиссёры и главные актёры от фильма к фильму меняются, то продюсированием фильма на протяжении всей истории кинофраншизы занимается одна и та же семья. Учитывая преемственность транслируемых смыслов, которая будет раскрыта далее, эта закономерность является очередным подтверждением негласного правила крупного кинобизнеса: «кто платит, тот и заказывает музыку».

Сам Альберт Брокколи умер в 1996 году, передав эстафету своей дочери Барбаре. Интересно, что кроме фильмов о Джеймсе Бонде у Барбары иных заслуг в кино нет, как нет и какой-либо выдающейся работы в другой сфере. Но при этом Барбара стала членом ордена Британской империи, а в 2014 году была выбрана членом жюри для 64-го Берлинского международного кинофестиваля. Также, высоких наград от Британских властей удостаивались и актеры-исполнители роли Бонда: Шон Коннери в 2000 году получил титул «сэр» и был посвящён в рыцарское звание королевой Елизаветой II; аналогичное звание за продвижение английской культуры в своё время досталось и Роджеру Муру.

Кроме поощрения тех, кто работал над созданием Бондианы, знаковые представители западных элит нередко сами рекламировали фильмы об агенте 007. Так, когда в 1961 году критиками был разгромлен очередной роман из серий Бондианы «Доктор Но», журнал «Life» назвал следующий роман о Бонде «Из России с любовью» одной из десяти любимых книг президента Кеннеди, тем самым мгновенно сделав Яна Флеминга самым продаваемым автором криминальных романов в США и обеспечив популярность всей кинофраншизе. В наши дни применяются аналогичные по масштабам пиар-акции. В 2015 году торжественную премьеру фильма «Спектр» посетила британская королевская чета – Принц Уильям и его жена Кейт Мидлтон. На фотографиях, разлетевшихся по всему миру, видно, как они общаются с исполнителем роли очередного Бонда Дэниелом Крейгом, пожимают ему руку, тем самым оказывая большую честь образу Джеймса Бонда и актёру, его сыгравшему.

А несколькими годами ранее этот самый Крейг в образе Бонда наравне с ярчайшими представителями британской аристократии отметился в ролике открытия Олимпиады в Лондоне. При этом играл он в паре с реальной Британской Королевой, за что позже Елизавету окрестили «самой незабываемой девушкой Бонда».

Все эти факты свидетельствуют о том, что кинофраншиза о Джеймсе Бонде является не просто масштабной развлекательной продукцией, а своеобразной визитной карточкой Великобритании и США, передающей массовой аудитории определённые взгляды и ценности. Но разговор о том, как происходит наполнение сюжета нужными заказчику смыслами и идеями лучше начать с простой и понятной даже неподготовленному читателю темы продакт-плейсмента, то есть использования канвы фильма для открытой или завуалированной рекламы определённых товаров и услуг.

Киногерой как рекламный щит

В капиталистических реалиях, где бал правят деньги и прибыль, сфера массовой культуры неизбежно переплетается с рекламной индустрией. Поэтому вполне закономерно, что даже Джеймса Бонда используют для рекламы различных товаров, начиная с косметики и смартфонов и заканчивая крепким алкоголем и презервативами. Наивно полагать, что авторы Бондианы могут не знать о рекламных акциях с их образами и логотипами. Конечно же, «Джеймс Бонд» — это бренд, который продают за большие деньги.

Естественно, что помимо открытой рекламы активно используется и скрытая реклама в самих фильмах, съёмки которых в значительной степени и спонсируются производителями товаров. Так, Джеймс Бонд десятилетиями носит очки Tom Ford и часы фирмы Omega, машины он предпочитает Aston Martin, изредка пересаживаясь на Bentley, звонит с телефона Xperia, пьет пиво Heineken и так далее. Различные компании отдают миллионы долларов, чтобы в новом фильме Бонд оделся в определённый костюм, закурил определённые сигары и позвонил с определённого телефона. Нетрудно догадаться, что всё это делается для повышения продаваемости определенных товаров.

Алгоритм работы подобной скрытой рекламы предельно прост. На первом этапе зрителю внушается притягательный образ, к которому будущий потребитель должен захотеть стремиться. В нашем случае у аудитории стимулируется подсознательное желание быть похожим на Джеймса Бонда – сильного, ловкого и всегда неотразимого супергероя, альфа-самца и рыцаря в одном лице. После этого нужно лишь показать, что образ неотделим от конкретных брендов. Соответственно, если хочешь быть таким же – изволь покупать эти товары. Сегодня уже давно неактуальна фраза про то, что «спрос формирует предложение». В век маркетинга спрос искусственно формируется подобными манипулятивными приёмами. Собственно, вся теория маркетинга для того и создана, чтобы навязывать человеку то, что ему в большинстве случаев совсем и не нужно. Осознают это покупатели брендов или нет, но в стоимость их часов Омега или пива Heineken заложены расходы на спецэффекты в фильмах о Джеймсе Бонде и на гонорар Дэниелу Крейгу. Так и работает массовая культура при капитализме.



Рекламировать можно не только товары, но и ценности

Однако, проблема не столько в меркантильном настрое создателей Бондианы, которые ушли от изначального творчества ещё полвека назад, превратив героя романов Флеминга в рекламный щит и средство заработка любым путём, сколько в том, что через главного героя рекламируется, в том числе, определённый тип мышления и образ жизни, и именно за это франшизу и поддерживают королевские особы британской монархии. Несмотря на то, что фильмы о Бонде отличаются даже жанрами (иногда это комедия, иногда драма, триллер или фантастика), основные идеи и стереотипы поведения от сюжета к сюжету остаются неизменными, создавая чёткую структуру понятий, которые передаются зрителям.

Мужчинам внушается, что образ Бонда – это образ «Настоящего мужчины», эдакий современный «рыцарь без страха и упрека», на которого зритель-мужчина обязательно должен захотеть быть похожим. При этом, образ «агента 007» не отделим от алкоголя, табака и полон насилия. Для женщин примером для подражания служат девушки Бонда – чаще всего легкодоступные, агрессивные и порочные одноразовые героини, которых Бонд всегда успешно «теряет» где-то за кадром.

Кроме того Джеймс Бонд, на первых порах старавшийся быть вне политики, стал со временем «заслуженным ветераном Холодной войны», участвуя в идеологической перепрошивке всего мира. В транслируемой по умолчанию идеологии красной нитью проходит мысль об исключительности и превосходстве англосаксонского мира (прежде всего, Британии и США) и их безоговорочном праве менять ход истории и вмешиваться во внутренние дела других государств. Особое место среди врагов национального Британского героя, естественно, занимают русские, что весьма показательно. Классический манипулятивный приём, применявшийся в фильмах о Бонде на протяжении многих лет: злодеи и преступники в любом сюжете должны быть обязательно вооружены автоматом Калашникова.

Теперь поговорим подробнее о непосредственном наполнении образа Джеймса Бонда.

Бонд и алкоголь Бонд и алкоголь

Любимый коктейль Бонда, который озвучивается обязательно в каждом фильме – это «водка с мартини». «Взболтать, но не смешивать» – фраза, которую регулярно говорит или сам главный герой, или его враги/союзники, чтобы рассказать, как много они о нём знают. По подсчетам специалистов, исследующих алкоголизм киногероя Джеймса Бонда, в исполнении Шона Коннери агент 007 выпивал примерно 11 порций алкоголя на один полуторачасовой фильм. Но чем ближе к современности, тем больше яда в себя стал заливать суперагент. Так Пирс Броснан выпивал уже по 12 порций за фильм, а Дэниелу Крейгу приходится отрабатывать деньги аж четырех спонсоров Бонда из алкогольного лобби, которые открыто профинансировали фильм «Скайфолл». Итого, Бонд Крейга потребляет уже по 20 порций алкоголя на фильм.

Причем, если предыдущие Бонды пили алкогольные коктейли или шампанское, то новый Бонд в восторге от коньяка и бурбона и лишь изредка «балуется» элитным шампанским или пивом. За всё время киноэпопеи Бонд выпил почти 300 порций алкоголя разной крепости. В книгах (а книг ровно на 10 меньше чем фильмов) цифра еще внушительнее – 1150 порций алкоголя. Так и формируется тот самый спрос у массовой аудитории на самоотравление.

Проще говоря, Бондиана системно пропагандирует алкоголь, делая это достаточно лживо и подло – в том плане, что процесс отравления показан в максимально положительном и притягательном виде без каких-либо негативных последствий для здоровья.

В 2013 году британские ученые решили посчитать, как бы себя чувствовал реальный человек, употребляющий столько яда, и пришли к выводу, что реальный Джеймс Бонд не дожил бы и до 50 лет, бесславно умерев от цирроза печени. Об общении с красотками и сексе с ними тоже можно забыть. Запах перегара, синюшность кожи, оглупление отнюдь не способствуют мужской привлекательности. Завершит же образ такого горе-Казановы скорая и неминуемая импотенция. Но вне всякого здравого смысла Бонд, будучи алкоголиком, обладает удивительными физическими способностями и в любом возрасте (его играли актёры от 40 до 60 лет) метко стреляет, быстро бегает, высоко прыгает, прекрасно дерётся с молодыми врагами, выдерживает психологическое и физическое насилие, и всегда остается победителем. Умным, хитрым, выносливым и обаятельным, никогда не страдая ни от опьянения, ни от похмелья, ни от проблем со здоровьем и собственной неэффективностью (в одном из романов Бонд после принятия более 30 порций алкоголя сел за руль).

Почему образ «настоящего мужчины» пропитан такой откровенно губительной для любого человека ложью? Все очень просто, как было сказано, Ян Флеминг писал героя отчасти с себя, наделив его своими привычками и отношением к жизни, здоровью, легализованным наркотикам и женщинам. Естественно, эта особенность его героя сильно понравилась алкогольным лоббистам (надо понимать, что алкогольный бизнес один из самых прибыльных и грязных), которые начали открыто спонсировать новые фильмы о Джеймсе Бонде, выдавая пропаганду алкоголя за «стиль супергероя». Поэтому даже сейчас, когда внешне с экранов всё чаще звучат призывы о популяризации здорового образа жизни (правильное питание, слежение за весом, спорт и т.д.) о Трезвости, как фундаменте психического и физического здоровья, в кино и на ТВ по-прежнему забывают, являя один из самых узнаваемых и влиятельных образов 20-ого века перманентно пьющим.

Бонд и табак Бонд и табак

Вероятно, второе, от чего умер бы реальный агент 007, – это от рака легких. Книжный Бонд является заядлым курильщиком, выкуривающим по 70 сигарет в день. Количество выкуренных сигарет в фильмах подсчету не поддаётся, что опять же не мешает ему отлично себя чувствовать, быстро бегать и соблазнять дам – с прокуренными легкими, и гнилыми зубами. Но у Бонда и сигарет отношения немного сложнее, чем у Бонда и алкоголя.

Все началось ещё с эпохи Бонда-Роджера Мура в 70-ых годах. Новый исполнитель роли «агента Её Величества» по официальной версии потребовал убрать сигареты из кадра… чтобы заменить на сигары. Сам Мур был заядлым любителем сигар и хотел обновить образ своего героя, совместив «приятное с полезным». Эта любовь к брендовым сигарам перешла по наследству к остальным Бондам, а в 2002 году при Пирсе Броснане начался скандал с антитабачными активистами, которые вполне закономерно обвинили Бондиану в пропаганде табака. В результате в 2005 году новый Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крейга в первых сценах фильма «Казино Рояль» объявил, что не курит.

Но как говорится, «голь на выдумку хитра». Запретив курить Бонду на экране, активисты не смогли запретить курить исполнителю роли Бонда в фотосессиях, не связанных напрямую с образом агента 007. Тем самым, польза от запрета курения современному Бонду в кадре была частично нивелирована, ведь «Бонд» теперь курит через амплуа своего актера в огромном количестве фотосессий, что демонстрирует, насколько настойчиво нарколоббисты в продвижении своего бизнеса.

Интересно, что эти фотографии официально не являются даже частью рекламы какой-либо табачной компании, а якобы сделаны просто «для красоты кадра». Но не следует питать иллюзий о произвольности подобных событий, просто заказчик пожелал остаться инкогнито, оплатив рекламу/пропаганду процесса курения и сохранив образ Джеймса Бонда, как заядлого курильщика.

Бонд и женщины Бонд и женщины

Как уже упоминалось выше, у Бонда множество одноразовых женщин. В каждом фильме традиционно есть «Девушка Бонда» – любовница на один фильм. А иногда их несколько: одна основная и плюс дополнительные любовницы. Основная «девушка Бонда» — это союзница в определённом задании главного героя, любовница, отношения с которой оканчиваются обычно за кадром, и более она не появляется, уступая дорогу следующей.

При первом взгляде на женщин Бондианы поражаешься их внешнему виду. Вне зависимости от того, кто перед нами: проститутка, летчица, дочь миллиардера, секретный агент, провидица – она всегда будет выглядеть 20-летней красоткой с глубоким, призывным декольте, готовая упасть в объятья главного героя спустя уже несколько минут после знакомства. Это тоже один из инструментов формирования определённых шаблонов красоты и стереотипов поведения.

Так выглядит в мире Бондианы майор КГБ (фильм «Шпион, который любил меня»):

А вот так – специалистка по химическому оружию из фильма «И целого мира мало»:

Само отношение Бонда к противоположному полу тоже своеобразно: ещё с первого фильма любая миловидная особа рядом с ним становится жертвой его настырного и не всегда культурного флирта, который не встречает отказа (если и встречает поначалу, то через некоторое время выбранная им женщина всё равно ляжет с ним в постель). Причём эта женщина может быть не только другом, но и врагом, может быть союзницей или предательницей, которую после соития Бонд направляет прямо к её будущим палачам.

Посыл зрителю достаточно прост: сношайтесь с кем угодно и когда угодно, ориентируясь только на свои животные инстинкты; не надо думать о создании семьи, детях и прочих «мелочах жизни».

Отношение к женщине, как к сексуальному объекту, красочнее всего можно увидеть на примере сюжетной линии из фильма «Живи и дай умереть». Там Джеймсу Бонду отдалась Солитер – девушка, предсказывающая будущее по картам Таро и имеющая дар предвидения. Цена за этот дар – сохранение невинности. Солитер поверила в карточное предсказание, что она и Бонд будут любовниками и отдалась ему. Как выяснилось позже, Бонд подтасовал колоду, чтобы Солитер выпала нужная ему карта. Узнав об обмане, девушка не разозлилась (разве можно злиться на супергероя?), а просто стала тосковать по своим способностям. Естественно, в следующем фильме Солитер не упоминалась, также, как и другие подруги разведчика. Другая любовница Бонда Аня простила ему убийство своего возлюбленного («Шпион, что любил меня»). Пусси из «Голдфингера» предала ради Бонда своего начальника, Мадлен из «Спектра» простила ложь и то, что он был причастен к суициду её отца и т. д.

В этих коротких зарисовках есть всё, что иллюстрирует тему отношения Джеймса Бонда с женщинами – героем движет желание любой ценой получить от любой женщины секс, несмотря на её нежелание, обет девственности, обет верности (Бонд нередко уводит женщин у других мужчин). И женщины должны соглашаться просто потому, что должны. После этого они становятся неинтересны и зрителю, и герою, и он отправляется на поиски следующей любовницы. По сути, образ Джеймса Бонда в плане отношений это пропаганда откровенного пикапа. Не только аморальной, но даже опасной для общества философии. Опасна она по нескольким причинам:

Пикапер не занят созиданием, его цель – получение доступа к телу очередной девушки любым путём. Энергию, силы, деньги, которые он мог бы тратить на созидание, науку, творчество, движение к высоким целям, пикапер тратит на получение секса и сам секс. Естественно, в Бондиане это не показано явно, но многие люди на разных жизненных этапах нередко практикуют временный отказ от интимной жизни, чтобы сберечь энергию для более важных дел. Спортсмены, ученые, люди творчества… Пикаперы же всю свою энергию вместо развития выбрасывают в никуда. Пропагандируемое отношение к женщинам исключительно как к сексуальным объектам кормит феминизм, косметические компании и пластическую хирургию и при этом разрушает институт семьи. Оно провоцирует задержку развития человечества на животном уровне, в связи с чем порождает преступления на сексуальной почве, супружеские измены, распространение венерических заболеваний, рождение внебрачных детей, заранее обречённых на многие трудности.

Это же отношение к женщинам стимулируется через заставки фильма, где на протяжении пятидесяти лет всегда эксплуатируется женский силуэт, нередко абсолютно обнажённый:

Авторы пытаются оправдать подобное поведение главного героя его трагической судьбой. По книгам, Джеймс был женат один раз, и его жену убили в день свадьбы. В фильме «На секретной службе Её величества» эта тема повторяется: на свадебный кортеж Джеймса нападают, и жена Бонда погибает вместо него. В «Казино Рояль», который сюжетно является перезапуском Бондианы, жену Бонда вновь убивают, но уже во время медового месяца. На самом деле такая трагедия тоже не является оправданием развращённости, порочности и помешательства на теме секса. К тому же, речь идёт о художественном произведении, а значит подобный сценарный поворот выбран сознательно, опять же с целью трансляции определённых идей зрителю.

Показательно, что в Бондиане никак не упомянута тема семьи. Обе свадьбы в кадре закончились убийством супруги, Бонд за свою яркую и не всегда молодую жизнь так и не стал отцом даже внебрачного ребенка (что нереалистично, учитывая такое количество женщин), и не было показано, чтобы он об этом как-то сожалел. В фильме «Скайфолл» впервые появляется упоминание о семье Бонда и семейном поместье. В книгах есть более развернутое описание биографии Джеймса, но опять-таки образа матери, образа отца и детско-родительских отношений практически не показано. Упоминание отцовско-сыновьих отношений всплывают в сюжетах только из разряда «дочь убила отца», как, например, в фильме «И целого мира мало», или «сын убил отца» в картине «Спектр».

Бонд и насилие Бонд и насилие

Большинство любителей этой кинофраншизы знают, что два нуля в номере «агента 007» означают не что иное, как лицензию на убийство, выданную Бонду за особые заслуги. Именно с её выдачи и начинается первый роман Флеминга – «Казино рояль». Причем за Джеймсом нередко даже начальство замечает слишком большое рвение к использованию лицензии и некую долю садизма. Так, за 23 фильма, не считая «Спектр», за Бондом насчитали 362 жертвы в кадре, но эта цифра неточная, поскольку несколько раз Бонд взрывал и разрушал здания полные людей. К примеру, он снёс пол-Стамбула в фильме «Скайфолл» и в уличной гонке на рынке едва не раздавил прохожих. В фильме «Золотой глаз» он ехал на танке по Санкт-Петербургу, разрушая здания и памятники.

Не каждый из убитых в кадре был злодеем, нередко это просто охранники или военные, в том числе из России. К примеру, в фильме «Золотой глаз» Джеймс убивает обманутых предателем русских солдат, которые просто исполняют свой долг. В «Осьминожке» Бонд взрывает военную базу латиноамериканской страны вместе со всеми солдатами.

Бонд не стесняется нападать со спины, стрелять в лежачего раненного («Доктор Но»), душить, сворачивать шеи, бить электрошоком, топить, резать, направлять транспорт в здания, давить в транспортных авариях и так далее. В фильме «Бриллианты навсегда» он засунул взрывное устройство в задний проход противника, в «Только для твоих глаз» убивал в храме, разбивая иконы.

Кроме того, что Бонд демонстрирует различные методы убийства, он также не забывает хохмить на тему смерти своих жертв. Мёртвого пленника он привозит с фразой «проследите, чтобы он не скрылся»; повешенную им женщину Бонд проводил словами «она любила высокие отношения»; про сброшенного на газетный станок противника Бонд выдаёт такой комментарий: «печатают же всякую гадость» и т. п.

Бонд и политика Бонд и политика

Врагами Бонда в своё время были китайцы, немцы, мексиканцы, поляки, итальянцы, шведы… Но русским была предоставлена особая честь: в Бондиане есть восемь фильмов, в которых основное действие так или иначе связано с Россией или СССР, в подавляющем большинстве случаев русские выступают либо врагами Бонда, либо показаны русские девушки, которым предстоит отдаться британскому суперагенту, что тоже весьма символично.

Фильм Положительный герой русский Отрицательный герой русский «Из России с Любовью» 1963 г. Девушка Бонда – обманутая СПЕКТРом русская разведчица Глава СМЕРШ, перешедшая на сторону преступной группировки СПЕКТР «Шпион, который любил меня» 1977 г. Девушка Бонда – майор КГБ Эпизодические временные недруги «Только для твоих глаз» 1981 г. Нет Генерал КГБ Гоголь «Осьминожка» 1983 г. Нет Советский генерал, представляющий весь Советский Союз и с помощью террористического акта пытающийся вынудить США к одностороннему разоружению «Искры из Глаз» 1987 г. Генералы КГБ с фамилиями Гоголь и Пушкин показаны относительно нейтрально Часть агентов КГБ, в том числе предатель-перебежчик Косков, пытающийся стравить КГБ и МИ-6 «Вид на убийство» 1985 г. Нет Советские военные и бывший сотрудник КГБ «Золотой Глаз» 1995 г. Девушка Бонда – русская программистка; несколько эпизодических убитых персонажей 4 злодея, включая высокопоставленное лицо, садистку и двух предателей «И целого мира мало» 1999 г. Один мафиози, помогающий Бонду 4 персонажа, включая одного из двух главных злодеев – бывшего КГБшника

Естественно, в фильмах много и различных идеологических закладок. В первой картине, где показана Россия после развала СССР, большой акцент делается на сепаратистах в Сибири и казаках. А зритель картины «И целого мира мало» становится свидетелем вот такого диалога:

Электра Кинг в Азербайджане: Коммунисты воровали у нас нефть 70 лет… Бонд: Я видел, какой бардак они оставили.

Единственные крупные страны, не показанные в кинофраншизе врагом всего человечества – это США и Великобритания. МИ-6 часто работает с ЦРУ в тесном и добром сотрудничестве с самого первого фильма Бондианы. Более того, чаще всего Бонд отправляется нести «добро и справедливость» в другие государства без согласия на то местных властей и без объявления войны, иногда устраивая диверсии на военных базах, иногда отправляясь расследовать преступления, не имеющие никакого отношения к Британии.

Закат Бондианы

Подводя итог, следует признать, что киноэпопея про Джеймса Бонда стала одной из самых успешных идеологических операций Запада по трансляции своих взглядов и ценностей широкой аудитории в формате развлекательно-увеселительного кино. Советское, а затем и российское общество длительное время не понимало, что сфера кинематографа и массовая культура в целом является таким же полем противостояния, как внешняя политика или боевые действия, оставаясь беззащитным от подобных информационных диверсий. Лишь сейчас общество начинает постепенно осознавать и вычищать все те деструктивные закладки, которые удалось внедрить с помощью таких элегантных киногероев, как Джеймс Бонд.

И по мере того, как секс, насилие и алкоголь, замешанные на идее исключительности и вседозволенности британских джентльменов, с выходом новых фильмов начинают окончательно доминировать над былой утончённостью франшизы, количество думающих людей, различающих манипулятивную основу этой и ей подобной кинопродукции, будет только увеличиваться. А ускоряющийся процесс пробуждения общества служит надёжным гарантом скорого заката Бондианы, ведь всякий обман эффективен лишь до тех пор, пока в информационном поле отсутствует альтернативная точка зрения или есть те, кто «сам обманываться рад».

Елизавета Кваснюк

В картинах про Джеймса Бонда наблюдаются следующие признаки вредного фильма

В фильме высмеиваются и показываются с подчеркнуто неприглядной стороны ценности семейных отношений. Герои-супруги ведут себя по отношению друг к другу и/или к своим детям равнодушно, подло, неуважительно, беспринципно. Герои-дети конфликтуют и соперничают друг с другом внутри семьи, конфликтуют со своими родителями, которые показаны глупыми и нелепыми. Пропагандируется идея индивидуализма и отказа от почитания семейных и супружеских традиций. В фильме подчёркнуто демонстрируется ценность личного успеха и преуспевания независимо от чистоплотности способа их достижения. Безнравственное или даже преступное поведение героев по сюжету либо остается безнаказанным, либо даже ведёт к улучшению их жизни: получению признания, популярности, богатства и т.д. В сюжете фильма пропагандируются ценности «ни к чему не обязывающих», так называемых «свободных» отношений, случайных связей, обязательности или просто одобряемости сексуальных отношений до брака, зрителю навязывается чрезмерная ценность половой жизни. Тем самым дискредитируется ценность самого института семьи и ценность целомудрия. В сюжете фильма присутствует явная или скрытая пропаганда/реклама употребления одурманивающих веществ (спиртного, наркотиков, сигарет), пропаганда нездорового образа жизни (приверженность фастфуду, клубному образу жизни, лени и др.) главным образом путём наделения положительных персонажей соответствующими вредными привычками. В фильме присутствуют сюжетные линии, пропагандирующие расовую, национальную, религиозную, классовую и иную исключительность или нетерпимость; демонстрируется как норма брезгливое, пренебрежительное отношение к социальному и материальному неравенству, старости, физическим недостаткам. Идеи фильма формируют у зрителя клановость/сословность мышления. Смысловое и идеологическое содержание фильма формирует негативный образ русских людей, дискредитирует русскую историю, представляя ущербным и неполноценным быт и образ жизни и мышления русских. Обесцениваются достижения русского народа, подменяется истинное значение тех или иных событий в русской истории. В фильме физическая сила и насилие демонстрируются как основной инструмент решения проблем и борьбы добра со злом; по сюжету агрессия получает одобрение со стороны окружающих; детализация и натуралистичность эпизодов насилия не соответствует жанру или возрастной классификации фильма. В фильме прослеживается пропаганда исключительной важности красивого тела и внешности для достижения успеха и социального признания; навязывание медийных стереотипов красоты: чрезмерная худоба, культ моды и культ ухода за телом. В фильме используется подмена понятий и попытки убедить зрителя, что «чёрное – это белое», когда для обозначения порочных или социально-опасных явлений используются смягчённые, нейтральные, «безоценочные» или даже оправдательные способы объяснения этих явлений. В фильме фактически отсутствуют положительные герои, чьи нравственные качества и нормы поведения могли бы служить примером для сопереживания и подражания. В фильме присутствуют сцены, содержащие кадры псевдо-эротического характера, когда подробности интимной близости демонстрируются в избыточной мере с подчёркнуто неприкрытой детализацией. Производителем нарушаются требования к маркировке возрастного ценза фильма в сторону занижения допустимого возраста.

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Источник: feedproxy.google.com