Старый континент утратил волю к жизни, выгорел и просто доживает по инерции. С начала XX века он постепенно утрачивал пассионарность, прошёл через череду проигрышей в психоисторической конкуренции / борьбе с англосаксами. Французского геополитика, социолога и историка Эммануэля Тодда (р. 1951 г.) можно смело считать одним из последних настоящих мыслителей Старой Европы, Западноевропейской цивилизации. Для нас, как представителей Восточноевропейской цивилизации, происходящие процессы видятся со стороны, немного под другим углом, пусть мы и похожи.

В одной из последних статей Э. Тодд совершенно верно показывает механизмы, которыми европейские элиты и население были окончательно поставлены под контроль. Речь идёт о разрушении института банковской тайны, бюрократическом контроле политической системы и информационной прозрачности. События 11.09.2001 года были использованы США в качестве повода для оказания давления, чтобы шаг за шагом принудить европейские офшоры предоставить доступ к закрытой информации. В 2008-2010 гг., во время поездок в Швейцарию, местные спокойно рассказывали, что уже целые этажи в крупнейших международных банках переданы проверяющим из США, им нужно было всё, а не какие-то отдельные счета, как сообщалось в прессе.

После того, как все офшоры мира оказались в руках англосаксов, последние уверились в своём долгосрочном и надежном контроле над элитами остальных стран. В этом крылась ошибка, утрата экономической субъектности не причина, а следствие, продолжение менее видимых, скрытых проблем. Верно и обратное, если уходят причины, то и экономический поводок перестаёт сдерживать. Европа и большая часть развивающихся стран не смогли убрать первопричины, создавая иллюзию универсальности контроля банковских счетов у англосаксов. Однако, в крупных и амбициозных державах не-Запада смогли понять – большие капиталы могут находиться только на своей территории («замучаетесь пыль глотать»), всё вывезенное за пределы придётся списать в потери.

Современная Европа – не колосс на глиняных ногах, а сгнившее изнутри вековое дерево, что издали кажется мощным и здоровым, но вблизи видны пораженные и погибшие части. В реальности всё много хуже, первый же небольшой ветер свалит исполина, открыв полностью сгнившее нутро, прекратив тягостное существование.

К чести Э. Тодда, он не рассказывает байки про консервативный ренессанс и возрождение Европы, понимая, что умирающий пациент не сможет по волшебству вернуть молодость, как и не призывает Россию прийти в рамках логики «Европа от Лиссабона до Владивостока», чтобы нашими руками и за наш счёт спасти Европу, а потом она ответит черной неблагодарностью, как это было многократно. Констатируя гибель геополитического ядра Париж-Берлин, он спокойно говорит про вертикаль Вашингтон-Лондон-Варшава-Киев, которая работает по принципу «испорченного телефона» и очень недолговечная.

И, да, воля к жизни крайне важна не только для народов, но и отдельных индивидов, важно не допускать ситуации, когда на ответственных, напряженных и сложных позициях остаются люди, что выгорели и мечтают о пенсии…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Европа утратила волю к жизни, пассионарность и проигрывает в психоисторической конкуренции с англосаксами.

2. Механизмы контроля элит через разрушение банковской тайны и доступ к информации использовались США для установления контроля над европейскими элитами.

3. Контроль над офшорами и банковскими счетами является не причиной, а следствием утраты субъектности и воли к жизни в Европе.

4. Крупные державы не-Запада осознали необходимость контроля над капиталами на своей территории.

5. Современная Европа – это сгнившее изнутри дерево, которое может рухнуть от малейшего ветра.

6. Эммануэль Тодд не видит перспектив ренессанса Европы и призывает не рассчитывать на ее возрождение.

7. Воля к жизни крайне важна не только для народов, но и для отдельных индивидов, особенно на ответственных позициях.

Вывод:

Статья рисует мрачную картину упадка Европы, утраты ею воли к жизни и пассионарности. Контроль над элитами через финансовые механизмы является следствием, а не причиной этого процесса. Крупные державы не-Запада осознали необходимость контроля над капиталами на своей территории. Автор не видит перспектив возрождения Европы и призывает не рассчитывать на это, подчеркивая важность воли к жизни как для народов, так и для отдельных людей на ответственных постах.