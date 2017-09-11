Сталинская Конституция это – Социальная Справедливость, Благо и процветание народа, мощь России!

ПОЧЕМУ КОРРУПЦИОНЕРЫ, ВОРЫ, АФЕРИСТЫ, ЛИБЕРАЛЫ И ОЛИГАРХИ ВСЕГО МИРА ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ НА НАРОДАХ ТАК БОЯТСЯ СТАЛИНСКУЮ НАРОДНУЮ КОНСТИТУЦИЮ???



Сталинская Конституция 1936 года, принятая 5 декабря, утверждает Свободу, cоциальную Справедливость, Благо Народа! Вдумчиво читая уникальную по своей сути сталинаскую Конституцию понимаешь, что основывается она не иначе как на Божественной морали.

Знайте Советские люди, что вы потомки воинов бесстрашных!

Знайте, Советские люди, что кровь в вас течет великих героев,

отдавших за Родину жизни, не помыслив о благах!

Знайте и чтите Советские люди подвиги дедов, отцов!

Если анализировать сущность Советской власти в её выражении в Конституции СССР 1936 года, то Советская власть может существовать только как власть самого народа, а не как власть некой обособившейся так или иначе от общества «элиты», на которую возлагается миссия править государством в интересах народа.

Тайна сталинской конституции

С 1953 года пропагандистская машина настолько исказила истинную картину эпохи Сталина, что маленькая толика изложения событий тех лет, уверен, будут откровением для многих и тем более молодого поколения. А масштабы этих искажений, могут быть совершенно колоссальными! Достаточно вспомнить лишь ту иллюзию, которую успешно создавала в течение последних 25 лет либерально-демократическая идеологическая война.



Осенью 1935 года ЦИК СССР создал Конституционную комиссию под председательством Сталина и 12 подкомиссий. 12 июня 1936 года проект Конституции был опубликован и обсуждался в течение последующих 6 месяцев на всех уровнях.



В ее обсуждении впервые участвовало 75 млн. чел., было внесено 1,5 млн. предложений, дополнений, поправок, публикуемых в периодической печати.



5 декабря, Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР утвердил и принял новую Конституцию СССР. Новая Конституция законодательно закрепила всемирно-исторической важности факт победы социализма в СССР. В ней было записано, что Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на средства производства, а политическую основу — Советы депутатов трудящихся, которым принадлежит вся власть в стране.



12 декабря состоялись выборы в Верховный Совет СССР, в которых участвовало 96,8% избирателей, из них почти 99% отдали свои голоса, как тогда писали «за кандидатов блока коммунистов и беспартийных». Всего в Верховный Совет СССР было избрано 1143 депутата, в том числе 180 женщин, 870 членов и кандидатов в члены ВКП(б). Рабочих было избрано 460 человек (42%), крестьян — 337 (29,5%), представителей служащих и интеллигенции — 326 (28,5%). В Верховном Совете СССР было представлено более 50 народностей Советского Союза.



В декабре 1939 г. состоялись выборы в местные Советы депутатов трудящихся: краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские, поселковые. В выборах участвовало свыше 99% избирателей, за кандидатов блока коммунистов и беспартийных при выборах в областные Советы отдали свои голоса 99,02% участвовавших в выборах, в районные — 98,7% и в городские и сельские Советы — 98,04%. Всего в местные Советы депутатов трудящихся было избрано 1 281 008 человек.



Среди избранных депутатов было 402 тыс. коммунистов, 878 тыс. беспартийных, 422 279 женщин. В январе — феврале 1940 г. на проходивших сессиях вновь избранных местных Советов были избраны исполнительные комитеты местных Советов и созданы отделы исполнительных комитетов, которые приступили к осуществлению своих обязанностей.



Таким образом, к началу 1940 г. была перестроена вся система органов государственной власти сверху донизу в соответствии с Конституцией СССР 1936 г. и Конституциями союзных республик.



Согласно этим статистическим данным 34 депутатов Верховного Совета составляли истинно пролетарское правительство, отсутствовал диктат партии. Партия ВКП (б), хотя и являлась отражением класса пролетариата, в высшем эшелоне власти была на одном уровне с беспартийными. А в областных и местных Советах составляла только треть от числа выбранных депутатов. Основной и главный принцип управления, по Конституции 1936г. осуществлялся разными слоями общества, и в то же время каждый депутат мог быть отозван и заменен решением общего собрания коллектива, от которого он выдвигался.



Сравните: в 1960 – 1980 годах 100% депутатов были членами партии, и чем ближе к 1980 годам, тем больше депутатский корпус наполнялся номенклатурой. О какой пролетарской партии могла идти речь. Даже существующая в настоящее время многопартийность не отражает все слои общества. Только к выборам декларативные лозунги всех партий взывают к сознательности весь народ.



И.В. Сталин отметил: «История не знает другого такого примера. Дело идет не о том, что у нас будут выборы равные, тайные и прямые, хотя уже это само по себе имеет большое значение. Дело идет о том, что всеобщие выборы будут проведены у нас как наиболее свободные выборы и наиболее демократические в сравнении с выборами любой другой страны в мире. У нас нет капиталистов, нет помещиков, стало-быть, и нет давления со стороны имущих классов на неимущих, у нас нет эксплуатации и некому, собственно, давить на народ для того, чтобы исказить его волю». («Правда» 12 декабря 1937 г.).



«В СССР, нет и не может быть законов областных, краевых, районных или, как писал Ленин, законность не может быть калужская и казанская, а должна быть единая для всей страны Советов», отмечала советская пресса.



Конституция связывала лишь граждан, само устройство государства, правящая партия, стоявшая за «фасадом» государства, правом не связывалось. Она не могла использовать свое право в качестве орудия утверждения планово-распорядительной экономики и управления социальными процессами.



Это очень хорошо было продемонстрировано в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.



Еще одна маленькая тайна, которую почему-то обходят историки: в октябре 1942г. Президиумом Верховного Совета был упразднен институт военных комиссаров, в Красной Армии устанавливалось полное единоначалие, на командиров (начальников) была возложена полная ответственность за все стороны боевой и политической жизни.



Армия, лишенная административной опеки со стороны парт аппарата, проявила чудеса героизма и патриотизма. Именно здесь, на фронте, коммунисты являлись примером мужества и подражания, порою заменяя командиров и именно этот неисследованный энтузиазм масс до сих пор является загадкой для историков. Вера людей в справедливое общество, в котором они олицетворяли Родину – мать и явилось отражением самопожертвования, уберечь, защитить. Это не только проявилось в солдатах, как сейчас представляют «забитых и загнанных», но и во всех слоях общества СССР. «Наше дело правое, – писал Вернадский Сталину в 1943 году, – и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – основы исторического процесса, когда ум человека становится огромной геологической, планетарной силой » (Бояринцев В. И. Русские и нерусские ученые: мифы и реальность. М., 2005. С. 250) В этом явилась гениальность Сталина, дать простому труженику выявить такое состояние человека, когда его духовные силы приходят в гармоническое и напряженное движение. Тогда управление «психологическим оркестром» принимает одна духовная сила, господствующая в народе, составляющая характеристическую национальную особенность русского народа.



Именно личное участие и героизм коммунистов вызвал приток в партию преданных и сознательных людей. Количество членов партии выросло в 4 раза. Победа в войне социализма против капиталистической Германии доказала Сталинскую веру в людей, в возможности построения социализма в России, вопреки утверждениям Троцкого, что социализм в России возможен только при «наличии пролетарской революции на Западе».



Роль СССР, и авторитет Советской Армии в освобождении страны и восточной Европы от фашистских орд в Европе был столь высок, что дай Сталин команду не останавливаться в Берлине, вся Европа бы рукоплескала бы русскому воину, потому что только в Красной Армии они видели Освободителя.



Была радость труда, победы, дух соревнования. Эмоциональный подъем народа, стремление приблизить своим трудом по-настоящему мирную жизнь позволили довольно быстро решить основные задачи восстановления.



Можно определенно утверждать, что политика верхов первых послевоенных лет строилась исключительно на кредите доверия со стороны народа, который после войны был достаточно высок. С одной стороны, использование этого кредита позволило руководству стабилизировать со временем послевоенную ситуацию и в целом обеспечить переход страны от состояния войны к состоянию мира.



Сталин верил в сознательность и моральную стойкость народа, поэтому ненужность партийной номенклатуры для управления страной была уже не только теорией, но и зарекомендовавшей себя практикой.



Авторитет военных, после победы, значительно превосходил авторитет парт аппарата. Поэтому задачей партийных функционеров стала не завоевание своего авторитета работой, а показать свою идейно-идеологическую роль. Отсюда и пошла борьба с «космополитизмом» (ждановщина), с Еврейским антифашистским комитетом, под ковёрная война с военными (Новиков, Жуков), дело врачей, Мингрельское дело.



И невдомек это было бюрократии, которая видела свою роль только в Москве, у кормила власти, что Сталин спас Жукова от парт аппарата, отправив его из Москвы. Сталин определил роль Жукова в Уральском округе не изгнанием, как они представляли, а символом, напоминание Западу, что маршал Победы – Жуков обладает ядерным оружием и обладает ракетами для защиты СССР. Ведь производство было сосредоточено на Урале, и это не могла не знать их разведка.



В 1948 году СССР уже обладал ядерным оружием. Уровень техники в те годы не уступали ни одной стране и где-то даже превосходили. Р-1 первая ракета с дальностью 250км. Р-5 с дальностью свыше 6000км. 1953 года Сталин подписал постановление о создании многоступенчатой баллистической ракеты Р-7 («семёрки»), которая впоследствии получила название «Союз» и долгие годы служила отечественной космонавтике.



За перегибы Маленков, Хрущев были подвергнуты опале, которую почему-то скрывают. И именно на раскрутке какого-то «дела», Хрущев был возвращен в Московский обком. Потом эти сфабрикованные «дела» припишут и Сталину, и подло убитому Берии.



Только вмешательство партийной номенклатуры (после смерти Сталина) в государственное управление стало причиной неуклонного снижения эффективности советского государства и причиной дальнейшей его гибели.



Пришедшая к власти номенклатура от партии не смогла правильно распорядится потенциалом народа.Она отнеслась к нему как в начале индустриализации, забыв о том, что пролетариат вырос из штанишек и готов к новым достижениям. Это бюрократический парт аппарат отстал от жизни, они были в их большинстве без идейными бюрократами, а та или иная идеология интересовали их только как средство осуществления своей власти.



На государственные дела повесили хомут личной карьеры, личного благополучия и низвели до хрущевской оттепели. Только теперь можно понять и эту распутицу, в которой мы оказались, где пока не видно конца…



Как тут не вспомнить афоризмы русского историка В.О.Ключевского:



Всякое общество вправе требовать от власти, чтобы им удовлетворительно управляли, сказать своим управителям: «Правьте нами так, чтобы нам удобно жилось». Но бюрократия думает обыкновенно иначе и расположена отвечать на такое требование: «Нет, вы живите так, чтобы нам удобно было управлять вами, и даже платите нам хорошее жалованье, чтобы нам весело было управлять вами; если же вы чувствуете себя неловко, то в этом виноваты вы, а не мы, потому что не умеете приспособиться к нашему управлению и потому что ваши потребности несовместимы с образом правления, которому мы служим органами».



Ибраев Геннадий Алимович



Наверное один из наиболее интересных моментов в сталинской конституции было то, что в нём существовал механизм — ОТЗЫВА ДЕПУТАТОВ ИЗБИРАТЕЛЯМИ (если избранный народом депутат не справлялся со своими обязанностями). Это собственно и указывало на то, что власть по определению принадлежала НАРОДУ. НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ.



Это так же — эффективный способ борьбы с коррупцией. Но, с приходом про-западно ориентированных либерастов-вредителей и их кураторов-советников из США, которые прибыли в Россию после сдачи Горбачевым России, они (около 300 т.н. cоветников прибывших из США) существенно переписали конституцию России так, что читая её понимаешь, что это было написано для колонии американо-cионистскими оккупантами.



Они же обозначили пункт о "депутатской неприкосновенности" Иными словами коррупция в России это продукт ЦРУ США и МИ-6, который был успешно внедрён ими в России для воздействия на различные сферы социума, его уязвимости, для максимального причинения ему вреда. Что собственно наблюдается уже более 20 лет.

Сталинская Конституция 1936 года, принятая 5 декабря, утверждает Свободу







Основная Идея Конституции 1936 года Конституция СССР 1936 года подчинена решению задачи искоренения эксплуатации «человека человеком» и недопущению возрождения системы эксплуатации «человека человеком» и единичных её проявлений в будущем.



Это — её высшая идея, идея общенародная (а по существу идея глобальная — общечеловеческая, что нашло своё выражение в государственном гербе СССР) — так называемая ныне «национальная идея». В этой идее выражается высший смысл в иерархии наличествующих в Конституции СССР 1936 года положений, которому в ней подчинено всё остальное. Об этом в её тексте говорится прямо, недвусмысленно и неоднократно.



Мы уже начали разбор Конституции 1936 года в прошлом году (http://inance.ru/2014/12/constitution/). Сегодня мы продолжаем знакомить читателя с её концептуально значимыми положениями.







Обратимся к тексту Конституции 1936 года Глава I. Общественное устройство Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян.



Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся.



Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и уничтожения эксплоатации человека человеком.



Статья 5. Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).



Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинотракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием.



Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и кооперативных организаций. Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь — согласно устава сельскохозяйственной артели.



Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно.



Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплоатацию чужого труда.



Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.



Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется государственным народно- хозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его обороноспособности. Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест». В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по его труду».



И гарантии прав и свобод личности Советской властью, провозглашённые в Конституции СССР 1936 года, предстают как результат, обеспечиваемый только реальным искоренением эксплуатации «человека человеком» в жизни общества. Т.е. это соотношение юридических норм в Конституции СССР 1936 года (меры по защите общества и граждан персонально от эксплуатации «человека человеком» права и свободы личности, обязанности гражданина по отношению к государству и обществу) — следствие осознанного выражения в юрисдикции СССР объективных социокультурных закономерностей, а не популизм, не политиканство и не демагогия большевиков и И.В. Сталина персонально.

И Конституция СССР 1936 года — первое в истории нынешней глобальной цивилизации выражение в юрисдикции такого рода объективных закономерностей бытия человеческого общества. Ещё до опубликования исходного проекта этой Конституции И.В. Сталин беседовал о правах и свободе личности с авторитетным представителем западной либеральной общественности — преуспевшим журналистом из США Роем Говардом (1883 — 1964), ставшим в 1925 году «партнёром» в газетной компании Scripps-Howard.



Говард. Вы признаёте, что коммунистическое общество в СССР ещё не построено. Построен государственный социализм. Фашизм в Италии и национал-социализм в Германии утверждают, что ими достигнуты сходные результаты. Не является ли общей чертой для всех названых государств нарушение свободы личности и другие лишения в интересах государства?



Сталин. (…) это общество мы построили не для ущемления личной свободы, а для того, чтобы человеческая личность чувствовала себя свободной. Мы построили его ради действительной личной свободы, свободы без кавычек. Мне трудно представить себе, какая может быть “личная свобода” у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими (выделено нами жирным при цитировании), где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода. (…) Говард. В СССР разрабатывается новая конституция, предусматривающая новую избирательную систему. В какой мере эта новая система может изменить положение в СССР, поскольку на выборах по-прежнему будет выступать только одна партия?

Сталин. (…) избирательные списки на выборах будут выставлять не только коммунистическая партия, но и всевозможные общественные беспартийные организации. А таких у нас сотни. У нас нет противопоставляющих друг другу партий, точно так же как у нас нет противостоящих друг другу класса капиталистов и класса эксплуатируемых капиталистами рабочих.

http://s1.moscowbooks.ru/image/book/image/offlineauction/1/38.jpg



Сталин. Наше общество состоит исключительно из свободных тружеников города и деревни — рабочих, крестьян, интеллигенции. Каждая из этих прослоек может иметь свои специальные интересы и отражать их через имеющиеся общественные организации. Но коль скоро нет классов, коль скоро грани между классами стираются, коль скоро остаётся лишь некоторая, но не коренная разница между различными прослойками социалистического общества, не может быть питательной почвы для создания борющихся между собой партий. Где нет нескольких классов, не может быть нескольких партий, ибо партия есть часть класса. (…) Вам кажется, что не будет избирательной борьбы. Но она будет, и я предвижу весьма оживлённую избирательную борьбу. У нас не мало учреждений, которые работают плохо. Бывает, что тот или иной местный орган власти не умеет удовлетворить те или иные из многосторонних и всё возрастающих потребностей трудящихся города и деревни.



Построил ли ты или не построил хорошую школу? Улучшил ли ты жилищные условия? Не бюрократ ли ты? Помог ли сделать наш труд более эффективным, нашу жизнь более культурной? Таковы будут критерии, с которыми миллионы избирателей буду подходить к кандидатам, отбрасывая негодных, вычёркивая их из списков, выдвигая лучших и выставляя их кандидатуры. Да, избирательная борьба будет оживлённой, она будет протекать вокруг множества острейших вопросов, главным образом вопросов практических, имеющих первостепенное значение для народа. Наша новая избирательная система подтянет все учреждения и организации, заставит их улучшить свою работу. Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти. Наша новая конституция будет, по-моему, самой демократической конституцией из всех существующих в мире. Личные свободы и гарантии неприкосновенности личности Конституция СССР 1936 года провозглашала. И всё то, что объяснял И.В.Сталин Р.Говарду, нашло своё выражение в «Сталинской Конституции».







Глава IX. Суд и прокуратура Статья 102. Правосудие в СССР осуществляется Верховным Судом СССР, Верховными Судами союзных республик, краевыми и областными судами, судами автономных республик и автономных областей, окружными судами, специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными судами.



Статья 103. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме случаев, специально предусмотренных законом.



Статья 104. Верховный Суд СССР является высшим судебным органом. На Верховный Суд СССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов СССР и союзных республик.



Статья 105. Верховный Суд СССР и специальные суды СССР избираются Верховным Советом СССР сроком на пять лет.



Статья 106. Верховные Суды союзных республик избираются Верховными Советами союзных республик сроком на пять лет.



Статья 107. Верховные Суды автономных республик избираются Верховными Советами автономных республик сроком на пять лет.



Статья 108. Краевые и областные суды, суды автономных областей, окружные суды избираются краевыми, областными или окружными Советами депутатов трудящихся или советами депутатов трудящихся автономных областей сроком на пять лет.



Статья 109. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании — сроком на три года.



Статья 110. Судопроизводство ведется на языке союзной или автономной республики или автономной области с обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, полного ознакомлении с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.



Статья 111. Разбирательство дел во всех судах СССР открытое, поскольку законом не предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.



Статья 112. Судьи независимы и подчиняются только закону.



Статья 113. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами СССР возлагается на Прокурора СССР. Статья 114. Прокурор СССР назначается Верховным Советом СССР сроком на семь лет.



Статья 115. Республиканские, краевые, областные прокуроры, а также прокуроры автономных республик и автономных областей назначаются Прокурором СССР сроком на пять лет.



Статья 116. Окружные, районные и городские прокуроры назначаются прокурорами союзных республик с утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.



Статья 117. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР.





Глава X. Основные права и обязанности граждан Статья 118. Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством. Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы. Статья 119. Граждане СССР имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7 часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы, предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.



Статья 120. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также — в случае болезни и потери трудоспособности. Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов.



Статья 121. Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.



Статья 122. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.



Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских ясель и садов.



Статья 123. Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным законом. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются законом.



Статья 124. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.



Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом: а) свобода слова, б) свобода печати, в) свобода собраний и митингов, г) свобода уличных шествий и демонстраций. Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления.



Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самодеятельности и политической активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.



Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.



Статья 128. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.



Статья 129. СССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.



Статья 130. Каждый гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию Союза Советских Социалистических Республик, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.



Статья 131. Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.

Статья 132. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан СССР.



Статья 133. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние»

Почему «Сталинская Конституция» неприемлема российской «элите»? Непредвзятый анализ текста Конституции СССР 1936 года показывает, что это — добротный не только декларативно политический, но и юридический документ. И в ней нет текстологических оснований для того, чтобы оценивать её как «декоративную ширму», назначение которой — представить в благообразном виде антинародную диктатуру самовластного тирана, проводником воли которого была единственная правящая партия и органы госбезопасности. Права и свободы граждан СССР провозглашаются Конституцией 1936 года вполне определённо и при этом обоснованно, в отличие от конституции РФ 1993 года. Именно поэтому, когда Конституция СССР 1936 года была опубликована, она была признана многими общественными деятелями, писателями, политиками наиболее демократичной в сопоставлении конституциями других государств, и прежде всего — с конституциями так называемых «развитых» буржуазно-либеральных демократий. Злоупотребления властью 1937 года и последующие — не имеют к её тексту никакого отношения вопреки мнениям многих.



Тираны не нуждаются в таких по содержанию Конституциях, поскольку такое понимание права (юрисдикции) неизбежно и неотвратимо подрывает тиранию с течением времени вследствие личностного развития людей. Тирании порождают иные по содержанию конституции.

Конституция РФ 1993 года — конституция анонимной корпоративной, а не единоличной тирании.



Источник: http://inance.ru/2015/12/stalinskaya-konstituciya/

Источник: slavyanskaya-kultura.ru