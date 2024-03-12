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Главным пузырём постковидного мира стал ИИ

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В студии обозреватель газеты «Завтра» Илья Титов.

Комментарий редакции

Главные тезисы лекции:

1. История рынков пишется пузырями – периодами необоснованного раздувания стоимости активов, основанными на самосбывающихся ожиданиях.

2. Нынешний пузырь надувается вокруг отрасли искусственного интеллекта, особенно вокруг компаний, создающих генеративные модели для текста и изображений (Stability AI, Midjourney, OpenAI и др.)

3. Истинный искусственный интеллект существенно отличается от этих генеративных моделей, которые лектор называет "псевдо-ИИ".

4. Рост этих компаний подогревается инвестициями крупных фондов и корпораций, следующих принципам ESG и стремящихся продвигать прогрессивную повестку.

5. Переоценка стоимости компаний в этой отрасли напоминает пузырь доткомов конца 1990-х.

6. Разгон стоимости может быть связан с планами IT-гигантов перенести производство из Азии в США на фоне геополитических рисков.

7. США ограничивают экспорт передовых чипов в Китай под предлогом ИИ, но реально для ослабления Китая.

Вывод:
Лектор указывает на формирование нового финансового пузыря вокруг отрасли искусственного интеллекта, связанного с переоценкой стоимости компаний, создающих генеративные модели текста и изображений. Он объясняет это спекулятивными инвестициями под влиянием прогрессивной повестки, а также попытками IT-гигантов подготовиться к геополитическим рискам. Делается прогноз о скором схлопывании этого пузыря.

Источник: https://rutube.ru/video/3515ccd1ae05e9d8faa2e99f870dab05/
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