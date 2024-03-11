В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин анонсировал финансирование ЖКХ в объеме 4,5 триллиона рублей на период до 2030 года. То, что это необходимо, после череды, вереницы аварий на тепловых сетях в этот, еще не закончившийся отопительный период, совершенно очевидно. При этом на день сегодняшний единого мнения о том, кто именно будет отвечать за инвестиции такого объема, как не было, так и нет. В Государственной Думе и в Совете Федерации раздаются голоса о необходимости национализации отрасли и даже высказывается мнение о том, что коммерциализация системы жизнеообеспечения, каковой является ЖКХ для России, было ошибкой. Министерство строительства и ЖКХ придерживается прямо противоположного мнения: все в полном порядке, нужно только более размашистыми шагами двигаться по пути концессий и, разумеется, из государственного бюджета финансировать концессионеров, то есть частные компании. Профильный вице-премьер убежден, что масштабное инвестирование в ЖКХ ничем не отличается от инвестирования в строительство — нужно просто побольше денег, и все будет замечательно, а местами даже прекрасно.

«Ведомости» получили подтвержденную информацию о передаче в Государственную Думу отчета Счетной Палаты по итогам проведенных в 2023 году проверок системы ЖКХ. Счетной палатой в 2023 году было проведено 12 контрольных (в том числе четыре – в рамках контроля исполнения федерального бюджета) и пять экспертно-аналитических мероприятий в области ЖКХ. В результате выявлены нарушения на 282 млрд рублей, средний процент износа теплосетей по стране в 2021 году составил 30,2%, в 45 регионах наблюдается превышение этого показателя, говорится в отчете. Напомню, что министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, выступая 21 февраля в ходе правительственного часа в Совете Федерации, заявил, что на 2024 год общий износ коммунальных сетей составляет порядка 40%, в некоторых регионах он достигает 80%. Это позволяет оценить скорость нарастания степени износа — за два года он увеличился на 10%. В своем отчете Счетная Палата проанализировала систему полномочий в сфере теплоснабжения и обозначила «ряд системных недостатков»: недостаточное нормативное регулирование, сложная структура управления, а также отсутствие единых подходов и уполномоченного органа власти, отвечающего за координацию этой работы.

Какие выводы из отчета СП сделают господа депутаты, пока можно только догадываться, а я предлагаю для начала подвести итоги. Нарушений — на 282 млрд рублей, степень износа прибавляет по 5% в год, единых подходов к регулированию отрасли нет, единого уполномоченного органа власти нет. Вывод, на мой взгляд, совершенно очевиден: без воссоздания министерства ЖКХ очевидным результатом исполнения послания президента России станет только рост сумм выявленных нарушений. Нет уполномоченного органа власти — не будет и контроля над инвестициями, не будет и ответственных за их целевым расходованием. Морозная погода в течение месяца закончится, а вот когда закончатся проблемы в системе ЖКХ — неизвестно. Тем более, что ЖКХ — это ведь не только обеспечение теплом, но и обеспечение водой, обеспечение работы канализации, программ энергоэффективности и многое другое. В какие деньги обходится сохранение ныне действующей системы управления ЖКХ — в отчете Счетной Палаты. Хочется верить, что среди наших парламентариев найдутся те, кто сможет произнести волшебное слово «Перебор».

Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Владимир Путин анонсировал финансирование ЖКХ в размере 4,5 трлн рублей до 2030 года.

2. Существуют разные мнения о том, кто должен отвечать за инвестиции в ЖКХ: национализация отрасли или концессии с частными компаниями.

3. Счетная палата выявила нарушения на 282 млрд рублей при проверках системы ЖКХ в 2023 году.

4. Средний износ теплосетей по стране составил 30,2% в 2021 году, в 45 регионах этот показатель превышен.

5. Отсутствуют единые подходы и уполномоченный орган власти, отвечающий за координацию работы в сфере теплоснабжения.

6. Предлагается воссоздать министерство ЖКХ для контроля над инвестициями и их целевым расходованием.

Вывод:

Система ЖКХ в России находится в критическом состоянии: высокий износ сетей, значительные нарушения при использовании средств, отсутствие четкой системы управления и координации. Для эффективного расходования выделенных президентом средств на развитие ЖКХ необходимо создать единый уполномоченный орган власти, такой как министерство ЖКХ, который будет отвечать за контроль инвестиций и их целевое использование. Без этого огромные суммы, выделяемые на ЖКХ, могут быть потрачены безрезультатно.

Оданко, пока существуют заинтересованные стороны, которым выгодно отсутствие жесткого контроля и четкой системы управления в сфере ЖКХ, ситуация вряд ли сдвинется с мертвой точки. Бизнесу невыгодно терять возможность нецелевого расходования средств, поступающих в эту отрасль, что приносит им значительную прибыль. Поэтому можно ожидать сопротивления созданию действенной системы контроля над инвестициями и расходами в ЖКХ. Для частных компаний гораздо более выгодно постоянное увеличение финансирования этой сферы, повышение тарифов для населения, введение новых сборов под разными предлогами (например, на вывоз мусора), так как это потенциальные доходы, из которых можно извлекать прибыль в условиях отсутствия должного надзора.