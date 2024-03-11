В студии Точки сборки Кибердед — эксперт по кибербезопасности, подполковник КГБ в отставке Масалович Андрей Игоревич.

В этой программе:

- Сбой в работе операторов Google. Поиск по типу файлов не работает.

- Данные GPS теперь будут храниться на устройстве пользователя?

- Методы интернет-разведки

- Ситуация с частной разведкой в России

Ведущая: Александра Троцкая

#АндрейМасалович #Кибердед #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Google и другие крупные платформы выполняют функции разведывательных компаний, собирая огромные объемы данных о пользователях и предоставляя эту информацию спецслужбам.

2. Поисковые системы стремятся не просто находить релевантную информацию по запросу, но и отгадывать истинные намерения пользователя, что часто приводит к ошибкам.

3. Современные системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, являются скорее имитаторами интеллекта, хорошо выполняющими рутинные задачи, но не обладающими подлинным пониманием и творческими способностями.

4. Разведка по открытым источникам все больше используется не для поиска фактов, а для создания и продвижения нужных версий событий под видом расследований.

5. Обеспечение цифровой гигиены и защиты приватности требует осторожности при публикации личной информации и следов активности в интернете.

Вывод:

Лекция освещает растущую роль интернет-гигантов и поисковых систем в сборе разведывательных данных и влиянии на общественное мнение. Автор критикует претензии этих систем на искусственный интеллект и призывает к бдительности в отношении защиты личной информации и приватности в цифровую эпоху.