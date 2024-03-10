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Памятник Пригожину и Уткину

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Памятник Пригожину и Уткину, который будет установлен на территории мемориального кладбища бойцов ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе.
Вместо фамилий на постаменте выгравированы позывные и номера личных жетонов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9016219.html
Метки: памятники, память, пригожин, уткин, чвк вагнер
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