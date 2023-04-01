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Артемовск. 01.04.2023

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По Артемовску.01.04.2023

Сообщения о взятии центра города и гор.администрации пока опережают события. Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" медленно продавливают оборону противника и углубляются в центр города. До администрации на утро было 200-250 метров. Противник оказывает ожесточенное сопротивление несмотря на тяжелые потери. Также опережают события сообщения о выходе к юго-западному въезду города и развалинам памятника летчикам. Противник также ожесточенно обороняется в юго-западных кварталах, признаков распада обороны тут пока не наблюдается. Идет медленный взлом обороны.

Несмотря на ухудшение погоды, продолжается штурм городских кварталов. ЧВК "Вагнер" контролирует более 70% города. Бои идут к югу от памятника летчикам на юго-западном въезде в город, в центральных районах города и в южной части промзоны АЗОМа.
Хорошие новости из центральных районов Артемовска можно ожидать в ближайшую неделю.

К северо-западу от города продолжаются бои у Орехово-Васильевки, Богдановки и Хромово. Данные поселки пока удерживаются ВСУ.
Ухудшение погоды осложняет ведение активных действий. Дорога через Хромово по-прежнему под плотным огневым контролем ЧВК "Вагнер". Основное движение противника проходит южнее.

С учетом похолодания, грунтовку и поля для противника стало использовать чуть легче, но после грядущего потепления, там снова все развезет.
В тоже время, не исчезла угроза контрудара со стороны Часов Яра и Рай-Александровки, чтобы разблокировать дорогу через Хромово или трассу на Славянск. Пригожин не случайно напоминает о необходимости следить за флангами. ВС РФ за последнее время провели усиления флангов к северу и югу от Артемовска, на случай контрударов ВСУ.

К юго-западу от города продолжались бои у Красного, а также к западу от Клещеевки и Курдюмовки. Серьезного продвижения здесь пока нет.
Дорога через Красное находится под нашим огневым контролем. Контратаки противника не смогли разблокировать эту дорогу, хотя ему и удалось предотвратить потерю Красного, во всяком случае пока.

https://t.me/boris_rozhin/81945 – цинк (трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграм, кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8266823.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, донбасс, Россия, Украина, чвк вагнер
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