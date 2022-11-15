Центр недавно открыт в городе создателем доблестно сражающейся на Украине ЧВК «Вагнер», Героем РФ Евгением Пригожиным. Этот центр предназначен для предоставления бесплатных площадей инициативным патриотам, желающим повысить обороноспособность России.

В опубликованной на портале «СНГ Сегодня» информации под заголовком «Беглов сделал попытку закрыть “ЧВК Вагнер Центр” после письма ветеранов АТО», говорится следующее:

«СМИ сообщили о появлении 9 ноября письма от некого Юрия Белоконя с требованием к губернатору Петербурга Александру Беглову закрыть “ЧВК Вагнер Центр” на Зольной улице. Белоконь возглавляет “Союз участников, ветеранов, инвалидов АТО”, то есть фактически представляет людей, которые 8 лет терроризировали жителей Донбасса. При этом реакция на письмо Беглова неизвестна, однако он отказал в разрешении на ввод в эксплуатацию “ЧВК Вагнер Центра”, фактически выполнив просьбу автора письма. При этом 5 ноября в приемной администрации Смольного лежало другое письмо от украинской вражеской организации “воинов АТО”, правда, тогда слова в письме были более жесткими и ультимативными.

Судя по всему, впоследствии тон письма решили сменить, чтобы Беглов получил формальную причину для начала действий, что он и сделал, ведь запрет на ввод в эксплуатацию здания может быть только началом в череде попыток закрыть патриотический центр “ЧВК Вагнер” в Северной столице под различными вымышленными предлогами», – констатирует в своем сообщении портал «СНГ Сегодня».

«Столетие» уже сообщало о громком конфликте между нынешним губернатором Петербурга Александром Бегловым и Евгением Пригожиным, который недавно направил официальное письмо в Генпрокуратуру РФ, обвиняя губернатора и его команду в Смольном в коррупции и создании ОПГ. На это серьезнейшее обвинение из Смольного до сих пор не поступило никакого вразумительного ответа.

Губернатор не обратился в суд, отвергая предъявленные общественности факты якобы незаконного обогащения его семьи, которые уже озвучили российские СМИ.

И хотя само письмо Пригожина в прокуратуру пока целиком не опубликовано, но скандал вокруг него уже стал достоянием гласности, и власть просто обязана как-то прокомментировать эти серьезнейшие обвинения, решительно опровергнуть их, если это клевета или провокация. Но аргументированного ответа из Смольного нет и нет.

А тем временем в Петербурге уже разгорается новый громкий скандал «Беглов-Пригожин». На сей раз вокруг патриотического «ЧВК Вагнер Центра», и в адрес руководителя города звучат новые обвинения.

Как сообщают СМИ, Госстройнадзор Санкт-Петербурга (Служба государственного строительного надзора и экспертизы СПб) отказался разрешить ввод в эксплуатацию Центра, открытого Евгением Пригожиным.

Сам Пригожин, как свидетельствует газета «Завтра», отреагировал на это так: «Да, город начал жёсткое противодействие работе “ЧВК Вагнер Центра”. Разбираемся сейчас, почему. Но вероятнее всего, нужно рассказать анекдот: “Сели звери в карты играть: медведь, лиса, заяц и волк. Медведь и говорит: “Кто будет мухлевать, получит по морде… по наглой рыжей морде”. Я уже говорил, что огромное количество недобитых агентов Ходорковского, иностранных спецслужб и либералов находятся среди бизнеса (подчёркиваю, бизнеса, чтобы избежать судебных тяжб) и российской политической элиты. Осталось ждать совсем недолго, когда этих либералов “уничтожат”. Но кроме них существуют явные агенты Запада, люди, которых надо судить за измену Родине. И мы их можем легко узнать по наглой “рыжей морде” с гладко сбритыми недавно усами. Кстати, многие петербургские предприятия спонсируют националистические подразделения Украины, то есть финансируют украинских националистов, которые убивают русских парней. Об этом хорошо известно губернатору Беглову, который, как мы знаем, прекрасно знаком с этими людьми и лоббирует их интересы».

Вы за кого, Александр Дмитриевич? Хотите поддерживать проукраинских музыкантов (Би-2), проукраинских блогеров (Невзоров) и украинский бизнес (New Diamond Technologies)?» – задаёт жесткий вопрос губернатору северной столицы Герой РФ Евгений Пригожин, отряды которого сейчас отважно сражаются на Украине, защищая Россию от укронацистов.

Пресс-служба компании «Конкорд», которая принадлежит Пригожину, представила в этой связи ответы своей юридической службы на вопросы редакции издания «Подмосковье сегодня» об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер центр»:

1. Как формулирует отказ в вводе здания Госстройнадзор?

Юрслужба: «В отказе приведено необоснованное и незаконное основание. Служба Госстройнадзора ссылается на несоответствие площади построенного объекта условиям договора аренды земельного участка. Договором предусмотрена возможность изменения площади объекта, при условии оплаты за такое увеличение. АО “Ритейл” произвёл оплату за превышение площади в казну города, в полном размере в порядке и в сроки, установленные договором. Все обязательства инвестором выполнены».

2. Почему в вводе здания было отказано?

Ю.С: «Как мы считаем, по идеологическим причинам, поскольку вся разрешительная документация в отношении строительства здания получена. Более того, в июле было получено Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации, прошедшей экспертизу и на основании которой было выдано Разрешение на строительство».

3. Какие функции должен нести центр?

Ю.С: «”ЧВК Вагнер Центр” – это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией “ЧВК Вагнер Центра” является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной. В случае, если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов».

4. Есть ли возможность как-то повлиять на ситуацию и все же получить разрешение на ввод в эксплуатацию в дальнейшем?

Ю.С: «Мы обратились в суд за защитой и восстановлением своих прав. В случае если подтвердится состав преступлений в действиях губернатора А.Д. Беглова и других должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, мы будем действовать в соответствии с порядком, предусмотренным для таких случаев».

«По данным ТГ-каналов, – пишет портал «Сегодня.ру», – петербургский губернатор пытается препятствовать открытию в Петербурге “ЧВК Вагнер Центра”, объясняя это негативом со стороны общественности. Как выяснилось, “общественность” – это представители “Союза участников, ветеранов, инвалидов АТО”, выступившие против патриотической организации и отправившие Беглову соответствующее обращение.

Оно было подписано неким Юрием Белоконем. На бумаге отпечатаны флаг и герб Украины».

«Другими словами, Беглов получил бумагу от тех, кто убивал жителей Донбасса последние восемь лет. Чиновники Смольного должны были начать проверку, но не сделали этого. Зато строительный комитет города запретил вводить здание патриотического центра в эксплуатацию. Есть предположения, что эти события напрямую взаимосвязаны», – отмечает «Сегодня.ру».

Кроме того, авторы ТГ-канала «Старая Площадь» сообщают, что была и первая версия письма, где «атошники» угрожали безопасности Петербурга и требовали от Беглова запретить открытие центра. Как итог – строительный комитет выдал запрет, и это может быть только началом в борьбе Смольного с «ЧВК Вагнер Центром». И формальным поводом для этого является письмо от украинской организации, считает портал «Сегодня.ру».

Как видим, скандал полыхает уже вовсю, и власти Петербурга должны дать, наконец, конкретный ответ общественности, что же происходит на самом деле. Но на официальном сайте правительства СПБ нет на этот счет ничего. А ведь к прежним обвинениям в коррупции добавилось еще новое, уже, повторяем, совершенно невероятное – в пособничестве украинским националистам. Но и на это из Смольного до сих пор не прозвучало протеста или опровержения.

О том, что в Петербурге сегодня далеко не все благополучно, бьет тревогу не только Евгений Пригожин. Об этом же говорит другой героический житель Петербурга – глава «Фонда защиты национальных ценностей» Максим Шугалей, который почти два года провел в страшном застенке ливийских террористов и о подвиге которого был снят фильм «Шугалей», показанный по центральному телевидению.

Вернувшись в Петербург, он выпустил серию книг «Утраченный Петербург», в которых выражает тревогу в связи с гибелью исторических памятников. «В мае 2019 года, возглавив группу для проведения социологических исследований в Ливии, я уехал из Петербурга и не знал, что покидаю город почти на два года, – пишет Шугалей в этой книге. – Город, где каждая прогулка – экскурсия. Находясь в ливийской тюрьме в руках террористов, я потом не раз вспоминал эти улицы, это придавало мне сил. Но вернувшись из плена, и пройдя по родному Петербургу, я не узнал его. Здесь не было в отличие от других мест, где я бывал, войны, но многое, как оказалось, безвозвратно утеряно за это время. Много памятников разрушено, а оставшиеся немы и не могут воззвать о помощи. Пришло понимание, что эти годы разделили город на нынешний и утраченный, как ливийская тюрьма мою жизнь на “до” и “после”. Этот альбом посвящен боли каждого петербуржца. Я назвал его “Утраченный Петербург”», – отметил в предисловии к своим книгам Максим Шугалей.

Как выясняется, тревога Максима Шугалея по поводу гибели исторического наследия Петербурга не лишена оснований. 21 сентября СМИ сообщили о задержании в Петербурге председателя городского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова. Как отмечалось, Макарову инкриминировали превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В кабинете чиновника прошли обыски.

Однако позднее в КГИОП опровергли сообщения о задержании Сергея Макарова. «Председатель комитета в рамках своих полномочий сотрудничает со следствием и предоставляет объективную информацию по возбужденным ранее Следственным комитетом Российской Федерации уголовным делам, которые в настоящее время находятся в стадии расследования», – прокомментировали в КГИОП.



Однако Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) сотрудниками КГИОП еще в июне 2022 года. Как сообщили СМИ, уголовное дело было возбуждено после обращения депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга к главе СК РФ Александру Бастрыкину. В письме Бастрыкину депутаты указывали на нарушение закона застройщиками и утверждали, что городское правительство действует в интересах девелоперов.

В частности, речь шла о незаконности демонтажа Манежа лейб-гвардии Финляндского полка, Торговых бань Екимовой, здания «Васильевского винного городка» и Дома Лапина 1840 года постройки на Рижском проспекте. В СК после обращения сообщили, что сотрудники ведомства провели «осмотр объектов с применением криминалистической техники» и выявили «достаточные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела».

По версии следствия, неустановленные должностные лица КГИОП, «превышая свои должностные полномочия, выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия».

«При этом искусственно изменялся год постройки зданий на период времени позже 1917 года, что позволило вывести исторические здания из-под правовой охраны Закона Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон», – отмечалось в сообщении Следственного комитета. Так что, как мы видим, основания для беспокойства тем, что происходит в Петербурге, у его патриотов имеются серьезные.

Между тем о скандале вокруг губернатора Петербурга заговорили уже на Западе. Там начинают опасаться усиления влияния таких российских патриотов России, как Кадыров и Пригожин, признавая, что именно такие люди становятся сегодня альтернативой либерально настроенным фигурам российского истеблишмента, которые упорно не хотят сдавать свои позиции.

Как пишет американское агентство Bloomberg, «российские бизнесмены и чиновники, с которыми поговорило агентство, высказывают беспокойство по поводу того, что основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин становится все более видной фигурой в российской власти».

«В частности, – продолжает агентство, – собеседников Bloomberg напугали призывы Пригожина к “срочным сталинским репрессиям” против бизнесменов, которые не поддерживают войну на Украине. Эти слова заставили предпринимателей опасаться за свою безопасность и безопасность своих семей. Особенно на фоне того, что все открытые нападки Пригожина на военное руководство и губернатора Петербурга остались без реакции со стороны Кремля. А российские чиновники, по данным Bloomberg, стали чаще спрашивать друг у друга, в порядке ли семья, многие отправили родственников призывного возраста за границу».

Как мы видим, у тех, кого обвиняет Евгений Пригожин, получивший от президента Золотую звезду Героя РФ, а также удостоенный высших наград ЛНР и ДНР, заступники появились и за океаном. С чего бы это?





