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Структурная перестройка экономики, или Что делать дальше

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Николай Азаров комментирует концепцию проекта «ЭРА». В чём защита от мирового кризиса? Что будет после СВО? Какова роль планирования в комплексном развитии территории? Как связанны кадровая политика и система ответственности?

Ведущий: Александр Пастухов, шеф-редактор канала «ТОЧКА СБОРКИ»

#НиколайАзаров #АлександрПастухов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Критика антропогенной теории изменения климата. Выбросы человечества незначительны по сравнению с природными процессами.

2. Критика идеи перенаселения планеты и исчерпаемости ресурсов. Мир на самом деле слабо заселен, а ресурсов хватит на тысячи лет.

3. Необходимость стратегического планирования экономического развития страны, создание госплана и координации усилий.

4. Важность сохранения и развития научно-технологического потенциала, преемственности кадров.

5. Необходимость сбалансированной денежно-кредитной системы для реализации крупных проектов.

6. Учет реальной ситуации в стране и постепенное восстановление экономики, а не резкие структурные реформы.

7. Возможность преодоления мировых экономических кризисов при грамотной внутренней политике.

8. Акцент на подготовку управленческих кадров и создание стимулов для эффективного управления проектами.

Вывод: беседа касалась ключевых вопросов концептуального видения развития общества и государства. Основной упор делался на обоснование неограниченного ресурсного потенциала, необходимость стратегического планирования, поддержку науки и технологий, а также восстановление реального сектора экономики перед структурными реформами. Приоритет отдавался постепенным и взвешенным преобразованиям с учетом реальной ситуации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mPpglzSsF7w
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