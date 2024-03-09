Сейчас часто можно услышать, что феминизм-де активно поддерживался после революции в молодой Советской России. На самом деле феминисток тогда в нашей стране терпеть не могли и открыто критиковали за дискредитацию борьбы за женские права. И сейчас станет видно, почему.

В 1918 году был принят Кодекс законов о труде, который закреплял особые трудовые права женщин. Беременным женщинам давали 8-недельный отпуск до родов, а родившим — 8-недельный после родов.

Сейчас это кажется довольно скромным достижением, но тогда это был очень важный шаг. До революции никаких декретных отпусков не было. При том, что огромное количество женщин тогда уже работали на заводах.

Еще более прогрессивным шагом стала организация яслей и детских садов. Вот как описывал такое заведение при советском текстильном синдикате американский журналист Клинтон В. Жильберт, посетивший Советскую Россию в начале 1920-х годов:

«В яслях при фабриках я видел детей работниц не свыше семи лет, чистеньких, как в американских госпи­талях, их кормят трижды в день и дают медицинскую помощь за счет синдиката».

В том числе за счет таких мер в раннесоветские годы была радикально сокращена детская смертность. Чтобы понять, насколько это было важно, достаточно взглянуть на статистику детской смертности. Например, в отчете больничной кассы Богородско-Глуховской мануфактуры за 1914 год даются цифры по всем выданным пособиям.

Касса выделяла деньги, в том числе на погребения работников и членов их семей. Из отчета следует, что за год были выданы пособия на погребение 129 взрослых, 15 детей в возрасте старше 8 лет и 880 — на похороны детей младше 8 лет. В наши дни такие цифры просто не укладываются в голове, а тогда ранняя детская смертность была обычной.

Причем дело было не только в антисанитарии, но и элементарно в отсутствии нормального присмотра за детьми. Рабочие не могли не только позволить сидеть подолгу с детьми, у них даже не было возможности оставаться по очереди присматривать за малышами.

Обычно за ними приглядывали более старшие дети, но не сильно старше: лет в 7-8 дети уже часто начинали сами работать на фабрике. А нелюбимая как либералами, так и традиционалистами Александра Коллонтай приняла решение идти в революцию после того, как увидела всё это своими глазами, посетив с мужем-инженером рабочие казармы. Вот как она это описывает:

«На полу среди нар играли, лежали и спали или дрались и плакали маленькие дети под присмотром шестилетней няни. Я обратила внимание на маленького мальчика одного возраста с моим сыном, который лежал очень неподвижно.

Когда я нагнулась, чтобы рассмотреть, что с ним, я с ужасом убедилась, что ребенок мертв. Маленький покойник среди живых, играющих детей…

На мой вопрос, что это значит, шестилетняя няня спокойно ответила:— С ними это бывает, что они помирают среди дня. В шесть часов тетя придет и его уберет».

Вот от этого ужаса и освобождала женщин советская власть. И боролась за право женщин на полноценное материнство, за право растить здоровых и счастливых детей, а не маленьких рабов для мануфактурщиков.

В 1882 г. вышел закон, устанавливавший запрет на работу детей до 12 лет. Но закон этот, как правило не выполнялся. В советской России в дальнейшем законы, охраняющие особую роль женщины как матери, расширялись.

Да, при этом расширялось и право женщин на участие в общественной и политической жизни. А что, разве кто-то против?

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. После революции 1917 года в Советской России были приняты законы, защищающие права работающих женщин и матерей.

2. Кодекс законов о труде 1918 года ввел декретный отпуск для беременных женщин и женщин после родов.

3. Советская власть организовывала ясли и детские сады для детей работниц.

4. Эти меры способствовали значительному снижению детской смертности, которая до революции была очень высокой.

5. Советские законы запрещали детский труд и защищали право женщин на материнство и воспитание здоровых детей.

6. Параллельно расширялись права женщин на участие в общественной и политической жизни.

Вывод:

Статья описывает прогрессивные меры, предпринятые в Советской России после революции 1917 года для защиты прав работающих женщин и матерей. Были введены декретные отпуска, организованы ясли и детские сады, запрещен детский труд. Эти меры способствовали снижению детской смертности и обеспечивали женщинам возможность сочетать работу и материнство. Одновременно расширялись права женщин на участие в общественной жизни. Статья противопоставляет эти прогрессивные шаги дореволюционной ситуации, когда права женщин практически не защищались.