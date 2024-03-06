Время унижений
Новости нейтральных унижений.
Международный паралимпийский комитет не допустит спортсменов из России и Белоруссии до участия в церемонии открытия Паралимпиады — 2024 в Париже.
Россияне и белорусы выступят на Паралимпийских играх в нейтральном статусе. Награды, завоеванные ими, не будут учтены в общем медальном зачете. На соревнованиях будут запрещены флаги РФ и Беларуси и другая национальная символика. Российский паралимпийский комитет уже назвал данное решение дискриминационным и несправедливым.
Нужно больше белых флагов и унижений в коленно-локтевой позе, тогда может быть смилостивятся над инвалидами, простят. Когда-нибудь.
не надо песен про унижения..Кто не желает -того не унизят..Пусть едут чиновники -их армия и десятки тысяч..Все Овечкины ,Исынбаевы -это предатели и миллионеры ..Вот Павел Буре не захотел унижений и не служит в Америке ,как Овечкин или Фетисов ранее.Кто пишет о Павле -что он семьянин,много детей,живет в России..НИКТО -а все про урода беззубого Овечкина,выбравшего еврейку в жены и имеющего кучу вилл в США..Зачем вам такой герой,это тот жеЛолеша ..Имеют они право -конечно ,ну тогда не прикрывайтесь именем России ..Весь спорт-это бизнес тупой и циничный ,без всяких там ля ля про патриотизм ..Нас обманули и платят им миллионы дол нашими налогами..Это игры Дьявола -Олимп..Достаточно здоровой физкультуры и соревнований внутри страны..
Человек, унижающий человека с ограниченными возможностями или особенностями развития (инвалида), унижает человеческую сущность в самим себе. Унижает и расчеловечивает самого себя.
Сложно понять, но это так. Касается не только спорта. И вне политики.